TORONTO, le 29 oct. 2024 /CNW/ - Eli Lilly Canada Inc. (« Lilly ») est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu une recommandation positive de l'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC, anciennement appelée ACMTS) concernant l'indication élargie de VerzenioMD (abémaciclib) pour le traitement du cancer du sein au stade précoce (CSP) chez l'ensemble de la population en intention de traiter (ITT). Lilly et l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) ont ensuite mené à bien, le 25 octobre 2024, les négociations sur l'indication élargie de Verzenio. Cette étape représente un progrès important dans notre engagement continu à offrir des options thérapeutiques novatrices aux patients au Canada qui ont reçu un diagnostic de CSP exprimant des récepteurs hormonaux (RH+) et ne surexprimant pas le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2-) avec atteinte ganglionnaire, dont la maladie présente un risque élevé de récidive, à en juger par ses caractéristiques clinicopathologiques.

« L'élargissement de l'accès est une excellente nouvelle pour toutes les personnes touchées par le cancer du sein », a déclaré MJ DeCoteau, fondatrice et directrice générale de Rethink Breast Cancer. « La réduction du risque de récidive est une priorité importante pour les patientes et les patients ayant reçu un diagnostic de cancer du sein au stade précoce, en particulier pour les personnes qui ont reçu un diagnostic à un jeune âge, ce que nous voyons souvent dans la communauté de Rethink. Le fait de rendre accessibles des traitements dont l'efficacité pour réduire le risque de récidive a été démontrée revêt une valeur inestimable pour les personnes ayant reçu un diagnostic et leur famille. Nous sommes heureux de cette recommandation positive de la CDA-AMC et de la conclusion réussie des négociations avec l'APP. »

« Nous sommes heureux d'avoir pris connaissance de la recommandation positive de l'Agence des médicaments du Canada, puis de l'achèvement des négociations concernant l'indication élargie de Verzenio. Verzenio représente une avancée importante dans les options de traitement pour les patientes et patients atteints d'un cancer du sein », a déclaré Cathy Ammendolea, présidente du conseil d'administration du Réseau canadien du cancer du sein (RCCS). « Il est encourageant de voir à quel point toutes les parties ont travaillé rapidement ensemble pour faire en sorte que les patients aient accès à cette indication élargie. Nous sommes heureux de cette nouvelle et nous attendons avec impatience les inscriptions sur les listes de médicaments des provinces et territoires. »

VerzenioMD est indiqué en association avec une endocrinothérapie (ET) pour le traitement adjuvant des patientes et des patients adultes atteints d'un CSP RH+ et HER2- avec atteinte ganglionnaire, dont la maladie présente un risque élevé de récidive, à en juger par ses caractéristiques clinicopathologiques, définies comme la présence d'au moins quatre ganglions atteints, ou la présence d'un à trois ganglions atteints accompagnée d'au moins un des résultats suivants : tumeur d'au moins 5 cm, type histologique de grade 3 ou indice Ki-67 d'au moins 20 %. Cette indication couvre une population de patients plus vaste que celle qui a été initialement approuvée par Santé Canada pour le traitement du CSP en 2022.

« Nous sommes ravis que la CDA-AMC ait recommandé le remboursement de Verzenio pour l'indication élargie à l'ensemble de la population en ITT pour le traitement du CSP, et d'avoir ensuite conclu les négociations avec l'APP. C'est une étape cruciale pour rendre Verzenio accessible à un plus grand nombre de Canadiens atteints d'un cancer du sein », a souligné le Dr Kenneth Custer, chef général de Lilly Canada. « Cette recommandation, ainsi que la conclusion subséquente des négociations, témoigne de notre détermination à améliorer les résultats pour les patients et renforce notre engagement à faire progresser les soins en cancérologie. »

À propos du cancer du sein au stade précoce et du risque de récidive

On estime que 90 % de tous les cancers du sein sont détectés à un stade précoce. Environ 70 % de tous les cancers du sein sont de sous-type RH+ HER2-. Bien que le pronostic du cancer du sein au stade précoce RH+ et HER2- soit généralement bon, une récidive est possible dans 20 % des cas, laquelle pourra évoluer en une maladie métastatique incurable. Le risque de récidive est le plus élevé au cours des deux ou trois premières années suivant le diagnostic, en particulier chez les patients atteints d'un cancer du sein au stade précoce à risque élevé avec atteinte ganglionnaire4. Les facteurs associés à un risque élevé de récidive comprennent une atteinte ganglionnaire, une tumeur de grande taille (≥ 5 cm), un grade tumoral élevé (grade 3) et un taux élevé de prolifération cellulaire (indice Ki-67 ≥ 20 %).

On parle d'« atteinte ganglionnaire » lorsque des cellules cancéreuses de la tumeur au sein sont détectées dans les ganglions lymphatiques de l'aisselle. Bien que le cancer du sein puisse être retiré grâce à une intervention chirurgicale, la présence de cellules cancéreuses dans les ganglions lymphatiques signifie que le risque de récidive et de propagation du cancer est plus élevé.

À propos du cancer du sein

Le cancer du sein a désormais dépassé le cancer du poumon en tant que cancer le plus diagnostiqué dans le monde, selon GLOBOCAN. Dans le rapport, le taux normalisé selon l'âge de cancers du sein était de 82,1 pour 100 000, ce qui signifie qu'environ 1 nouveau diagnostic de cancer sur 8 en 2020 au Canada correspondait à celui d'un cancer du sein. Avec environ 685 000 décès lui étant attribués en 2020, le cancer du sein est la cinquième cause de décès par cancer dans le monde. Au Canada, on a estimé que 29 400 Canadiennes devaient recevoir un diagnostic de cancer du sein au cours de l'année 2023. Cela représente 26 % de tous les nouveaux cas de cancer chez les femmes en 2023.

À propos de VerzenioMD (abémaciclib)

VerzenioMD (abémaciclib) est un traitement ciblé connu sous le nom d'inhibiteur des kinases 4 et 6 dépendantes des cyclines (CDK4 et CDK6). Verzenio est un traitement non chimiothérapeutique offert sous forme de comprimé oral.

Verzenio agit à l'intérieur de la cellule pour bloquer l'activité des CDK4 et CDK6 et contribuer à arrêter la croissance des cellules cancéreuses, pour qu'elles finissent par mourir (d'après les études précliniques). Les kinases dépendantes des cyclines (CDK4 et CDK6) sont activées par la liaison avec les cyclines D. Dans des lignées de cellules mammaires cancéreuses exprimant des récepteurs d'œstrogènes (RE+), les CDK4 et 6 dépendantes de la cycline D1 favorisent la phosphorylation de la protéine du rétinoblastome (Rb), la progression du cycle cellulaire et la prolifération cellulaire.

In vitro, une exposition continue à Verzenio a inhibé la phosphorylation de la Rb et le passage de la phase G1 à la phase S du cycle cellulaire, provoquant la sénescence et l'apoptose (mort cellulaire). Dans les essais précliniques, une prise quotidienne de Verzenio sans interruption a entraîné une réduction de la taille de la tumeur. L'inhibition des CDK4 et CDK6 dans les cellules saines peut se traduire par des effets secondaires dont certains peuvent être graves. De plus, des données cliniques probantes laissent croire que Verzenio traverse la barrière hémato-encéphalique. Chez les patients atteints d'un cancer avancé, notamment du sein, les concentrations de Verzenio et de ses métabolites actifs M2 et M20 dans le liquide céphalorachidien sont comparables à leurs concentrations plasmatiques sous forme libre.

Verzenio est la première forme pharmaceutique solide à prise orale que Lilly fabrique à l'aide d'un procédé plus rapide et plus efficace appelé fabrication en continu. Il s'agit d'un nouveau procédé de fabrication de pointe utilisé au sein du secteur pharmaceutique, et Lilly est l'une des premières entreprises à adopter cette technologie.

À propos de Lilly Canada

Lilly est une société pharmaceutique qui utilise la science pour guérir les maladies et améliorer la vie de gens du monde entier. Lilly est à l'origine de découvertes révolutionnaires depuis près de 150 ans et, aujourd'hui, nos médicaments aident plus de 51 millions de personnes dans le monde. La filiale canadienne de Lilly, Eli Lilly Canada Inc., a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde.

En exploitant le pouvoir de la biotechnologie, de la chimie et de la médecine génique, nos chercheurs font rapidement progresser de nouvelles découvertes afin de trouver des solutions à certains des plus importants problèmes de santé au monde : redéfinir le traitement du diabète, traiter l'obésité et atténuer ses effets les plus dévastateurs à long terme, faire progresser la lutte contre la maladie d'Alzheimer, fournir des solutions à certaines des affections du système immunitaire les plus invalidantes et transformer les cancers les plus réfractaires en maladies traitables. À chaque pas vers un monde en meilleure santé, nous sommes motivés par une chose : rendre la vie meilleure pour des millions de personnes de plus. Pour ce faire, nous réalisons des essais cliniques novateurs qui reflètent la diversité de notre monde et veillons à ce que nos médicaments soient accessibles et abordables.

Pour en savoir plus sur Lilly Canada, visitez le site www.lilly.com/fr-CA ou suivez-nous sur LinkedIn.

