TORONTO, le 1er déc. 2022 /CNW/ - Lilly Canada est heureuse d'annoncer la conclusion de ses négociations avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) en vue d'élargir l'accès à EmgalityMC (galcanézumab). Emgality est indiqué pour la prévention de la migraine chez les adultes ayant au moins 4 migraines par mois1.

La migraine est une maladie neurologique complexe qui a un effet dévastateur2 sur la vie de près de trois millions de Canadiens3, et cette maladie était la deuxième cause d'invalidité à l'échelle mondiale en 20164. Le fait de vivre avec une migraine entraîne des dommages collatéraux dans tous les aspects de la vie. Ses effets physiques invalidants ont une incidence sur le travail, la vie sociale, les relations et le bien-être mental.

« Les répercussions des migraines récurrentes peuvent être invalidantes, et les conséquences peuvent avoir une incidence considérable sur la qualité de vie quotidienne des patients et sur ce qu'ils peuvent accomplir », affirme Rhonda Pacheco, directrice générale, Lilly Canada. « Nous sommes impatients de travailler avec les provinces et les territoires afin de finaliser les détails de l'accès à ce médicament pouvant prévenir les migraines qui permettra ainsi aux Canadiens qui peuvent en bénéficier de se sentir mieux. »

L'aboutissement des négociations et la signature de la lettre d'intention constituent la première étape pour permettre l'accès à Emgality par l'intermédiaire des régimes publics. Lilly collaborera maintenant avec les provinces et les territoires afin de finaliser les détails de l'accès à ce médicament à l'échelle régionale.

« Pour les nombreux Canadiens qui souffrent de migraine, la qualité de vie est grandement touchée. Les crises migraineuses peuvent être invalidantes et nuire gravement à la capacité d'une personne à fonctionner et à accomplir ses tâches quotidiennes. Il est essentiel que les cliniciens et les patients aient un accès rapide et équitable à des médicaments novateurs indiqués pour traiter les migraines qui sont sûrs, efficaces et tolérables. C'est une période porteuse d'espoir pour les Canadiens souffrant de migraine », a déclaré Wendy Gerhart, directrice générale de Migraine Canada.

« Les fabricants d'Emgality ont conclu une négociation réussie avec l'APP (Alliance pancanadienne pharmaceutique), ce qui constitue une étape importante avant que les provinces commencent à rembourser le médicament. Suite à cette négociation, Lilly collabore avec les provinces et les territoires concernant les listes de médicaments couverts par les régimes publics, y compris le Québec, et nous sommes impatients de voir cet important médicament devenir plus accessible pour les patients via la RAMQ.», a déclaré Louise Houle, directrice générale de Migraine Québec.

Créée en août 2010, l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) mène des négociations provinciales, territoriales et fédérales conjointes pour les médicaments novateurs et génériques au Canada afin que les programmes publics d'assurance médicaments et les patients en obtiennent plus pour leur argent, grâce au pouvoir de la négociation combinée.

Emgality, médicament spécialement conçu pour prévenir la migraine, est un anticorps monoclonal humanisé qui se lie au peptide lié au gène de la calcitonine (CGRP), empêchant ainsi son activité biologique. La posologie recommandée est une dose d'attaque initiale de 240 mg (deux injections), suivie de doses de 120 mg (une injection) administrées une fois par mois par injection sous-cutanée6.

Le stylo-injecteur utilisé pour administrer Emgality a été conçu en pensant aux patients : il est prêt à être utilisé et est muni d'une aiguille déjà en place et non apparente. Les patients n'ont pas besoin de voir ou de manipuler l'aiguille, ce qui facilite l'expérience d'injection.

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d'offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d'un siècle par le colonel Eli Lilly, qui était voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd'hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s'efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d'en faire profiter les personnes qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être de nos communautés grâce à la philanthropie et au bénévolat.

Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde. Notre travail se concentre sur les domaines de l'oncologie, du diabète, de l'auto-immunité, des affections neurodégénératives et de la douleur. Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, nous vous invitons à consulter notre site Web à l'adresse www.lilly.ca.

Pour connaître notre point de vue sur les questions de soins de santé et d'innovation, suivez-nous sur Twitter @LillyPadCA.

