TORONTO, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Lilly Canada est heureuse de souligner un anniversaire spécial dans l'histoire de l'entreprise, qui marque ses 85 ans d'existence en tant que société affiliée. Cet anniversaire coïncide avec la dernière année des célébrations du centenaire pour marquer le moment où Eli Lilly s'est associée à l'Université de Toronto pour assurer un approvisionnement sûr, stable et fiable en insuline, à grande échelle en Amérique du Nord.

Dans ce contexte de célébrations où Lilly Canada se penche sur le riche passé de l'entreprise et sur les réalisations importantes qui ont amélioré la vie des Canadiens et des patients à travers le monde, Lilly se concentre sur la prochaine ère des soins de santé et sur la façon dont la collaboration de tous les secteurs pourra continuer d'améliorer la vie des patients. En partenariat avec l'Economic Club of Canada, Lilly Canada organise une discussion en groupe, notamment avec David A. Ricks, président et chef de la direction d'Eli Lilly and Company, ainsi que des dirigeants de groupes de défense des intérêts des patients, de politiques de santé publique et du secteur. Les discussions porteront sur un éventail d'enjeux et de solutions qui visent à favoriser la santé des Canadiens dans une nouvelle ère de soins.

« Il était important pour Lilly Canada de reconnaître cette étape importante pour la société affiliée en réfléchissant aux réalisations remarquables que nous avons accomplies au cours des 85 dernières années, tout en amorçant une discussion tournée vers l'avenir et la prochaine ère de soins », a déclaré Kenneth Custer, président et chef général de Lilly Canada. « Le contexte dans lequel nous prodiguons des soins évolue rapidement. Pour répondre aux besoins des patients, nous devons donc comprendre ces changements et les obstacles qui se présentent afin de fournir un effort concerté et collaboratif pour l'avenir. »

Animé par André Picard, journaliste et auteur primé, le groupe de discussion sera formé de David A. Ricks, président et chef de la direction d'Eli Lilly and Company, l'honorable Lisa Raitt (Coalition pour un avenir meilleur), la Dre Jane Barratt (La Fédération internationale sur le vieillissement) et le Dr Mark Lachman (Système de santé Sinai). L'emplacement de cette réunion revêt une importance historique, car c'est à l'hôtel King Edward qu'Eli Lilly et des représentants de l'Université de Toronto ont officiellement signé un partenariat visant à aider Lilly à produire l'insuline nouvellement découverte, qui a été proclamé comme l'une des plus grandes découvertes en matière de santé du vingtième siècle.

À propos de Lilly Canada

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d'offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d'un siècle par le colonel Eli Lilly, qui était voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd'hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s'efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d'en faire profiter les personnes qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être de nos communautés grâce à la philanthropie et au bénévolat.

Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde. Notre travail se concentre sur les domaines de l'oncologie, du diabète, de l'auto-immunité, des affections neurodégénératives et de la douleur. Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, nous vous invitons à consulter notre site Web à l'adresse www.lilly.ca/fr.

