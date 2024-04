La chanson du Menu remixé de McDonald's et le Menu remixé offert pour une durée limitée sont là pour rendre hommage aux commandes remixées préférées des clients

TORONTO, le 2 avril 2024 /CNW/ - 🎶 * Bruit de scratching * R-R-R-REMIX! 🎶 Lil Yachty, ancien équipier de McDonald's et maintenant vedette de la chanson, a collaboré avec McDonald's du Canada pour remixer le célèbre menu chanté de McDonald's de 1989. Cette version et la version française remixée par le multiinstrumentiste montréalais Mike Clay sont lancées aujourd'hui. Elles redonnent vie à la chanson emblématique qui célèbre les produits phares ainsi que de nouveaux produits de McDonald's du Canada en lui apportant une touche moderne.

McDonald’s du Canada affiche son Menu remixé pour une durée limitée (Groupe CNW/McDonald's Canada) McDonald’s du Canada et Mike Clay collaborent pour lancer la chanson du Menu remixé au Canada (Groupe CNW/McDonald's Canada)

Le menu chanté a d'abord été lancé en 1989 et il fait chanter le Canada et le reste du monde depuis. Afin de souligner le lancement de ces nouvelles pièces musicales, les amateurs sont invités à eux-mêmes apprendre et à chanter la nouvelle chanson remixée grâce à une version karaoké des pièces en anglais et en français sur le microsite du Menu Chanté remixé.

« Lorsque McDonald's m'a demandé de laisser aller ma créativité pour moderniser la chanson du Menu remixé, je me suis tout de suite dit 'Oh yeah, let's do this!' Travailler avec une marque aussi emblématique a été amusant et inspirant! J'espère que ma version apportera de la bonne humeur aux Québécois la prochaine fois qu'ils commanderont. » - Mike Clay

« Nous espérons que ces nouvelles versions du menu chanté de McDonald's, interprétées par Lil Yachty et Mike Clay, évoqueront l'enthousiasme qu'ont ressenti les Canadiens pour McDonald's la première fois qu'ils ont entendu la chanson. Et nous sommes impatients de la faire connaître à une nouvelle génération d'amateurs. Elles symbolisent également la célébration de l'amour que ressentent les Canadiens pour nos produits emblématiques. » - Alyssa Buetikofer, chef du Marketing de McDonald's du Canada

« Après avoir travaillé dans un restaurant McDonald's à Atlanta, me retrouver aujourd'hui à collaborer avec McDonald's du Canada à la chanson du Menu remixé me donne l'impression de boucler la boucle. Cela m'a rappelé des souvenirs et m'a confirmé que dans la vie, tout peut arriver. » - Lil Yachty

En plus des deux nouvelles chansons, McDonald's lancera également son tout premier Menu remixé dans les restaurants du Canada participants. Jusqu'au 29 avril, le Menu remixé présente les variations originales des classiques de notre menu inspirées par les réinventions innovantes des clients de leurs commandes préférées.

Hamburger avec fromage et poulet : Des délices s'unissent dans un savoureux remixage de deux classiques. Préparé avec une portion de poulet élevé sur des fermes canadiennes croustillant, ET un pâté de bœuf canadien à 100 % juteux, il est garni d'une tranche de cheddar fondu, de cornichons acidulés, d'oignons, de ketchup et de moutarde, le tout servi sur un petit pain grillé.

Des délices s'unissent dans un savoureux remixage de deux classiques. Préparé avec une portion de poulet élevé sur des fermes canadiennes croustillant, ET un pâté de bœuf canadien à 100 % juteux, il est garni d'une tranche de cheddar fondu, de cornichons acidulés, d'oignons, de ketchup et de moutarde, le tout servi sur un petit pain grillé. Hamburger Terre et mer : Préparé avec deux pâtés de bœuf canadien à 100 % juteux ET une portion de goberge de l' Alaska 100 % floconneuse et croustillante de notre Filet de poisson, il est garni de deux tranches de cheddar fondu, de cornichons acidulés, d'oignons, de ketchup et de moutarde, le tout servi sur un petit pain grillé.

Préparé avec deux pâtés de bœuf canadien à 100 % juteux ET une portion de goberge de l' 100 % floconneuse et croustillante de notre Filet de poisson, il est garni de deux tranches de cheddar fondu, de cornichons acidulés, d'oignons, de ketchup et de moutarde, le tout servi sur un petit pain grillé. Junior au poulet chili doux : Vos papilles seront « en-chantées » par ce nouveau sandwich! Préparé avec une portion de poulet assaisonné élevé sur des fermes canadiennes, croustillant, garni de laitue en lanières croquante, d'une sauce chili thaïe sucrée et relevée et de sauce style mayonnaise, le tout servi sur un petit pain grillé.

Vos papilles seront « en-chantées » par ce nouveau sandwich! Préparé avec une portion de poulet assaisonné élevé sur des fermes canadiennes, croustillant, garni de laitue en lanières croquante, d'une sauce chili thaïe sucrée et relevée et de sauce style mayonnaise, le tout servi sur un petit pain grillé. McFlurry® Chausson aux pommes : Certains desserts sont faits pour aller ensemble, mais ce qui rend ce produit remixé vraiment irrésistible est le savant mélange de notre onctueux lait glacé à la vanille, de sauce au caramel savoureuse et de morceaux de notre chausson aux pommes cuit au four.

Le Menu remixé sera offert pour une durée limitée dans les restaurants participants, sur l'appli McDonald's, au service-au-volant et à la McLivraisonMD.

