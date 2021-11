MONTRÉAL, le 24 nov. 2021 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD), la plateforme de commerce tout-en-un permettant aux commerçants à travers le monde de simplifier, de faire évoluer et de créer des expériences client exceptionnelles, a tenu sa première Journée des marchés des capitaux le 23 novembre, pour fournir une mise à jour sur les produits, les marchés et la vision de la Société pour l'avenir.

« À la suite de nos récents résultats du deuxième trimestre, marqués par une forte croissance organique, l'expansion de notre plateforme de paiement Lightspeed et des fructueux efforts d'intégration en cours, Lightspeed continue de propulser les entreprises indépendantes par le biais du commerce et de faire progresser notre expérience en matière de solutions infonuagiques innovantes », a déclaré Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed. « Lightspeed est rapidement en train de devenir la plateforme de commerce unique pour les commerçants indépendants dans plus de 100 pays. Je suis ravi de poursuivre notre histoire d'innovation transformatrice à un rythme accéléré en 2022 alors que nous exportons nos activités de vente au détail, d'hôtellerie, de golf et de services financiers à encore plus de clients à travers le monde. »

L'événement d'hier, organisé à la Bourse de New York, a présenté les points saillants sur les activités et la vision de Lightspeed pour une expansion future :

Présentation de la nouvelle solution phare Lightspeed Restaurant : avec le déploiement mondial de son nouveau produit phare qui intègre les fonctionnalités de ses récentes acquisitions telles que la technologie de blockchain ("chaîne de blocs") privée, les meilleures analyses sur le marché, ainsi que la gestion des ingrédients aux fonctionnalités de base de Lightspeed Restaurant, la Société est en mesure de générer une valeur significative pour les propriétaires du restaurant.

Le président de Lightspeed, JP Chauvet, a déclaré : « Avec notre forte présence client, Lightspeed a une piste de croissance enviable sur un marché vaste et en évolution. Notre système de commerce infonuagique différencié positionne Lightspeed de manière unique afin de continuer à générer de la valeur marchande. Alors que nous cherchons à devenir la principale plateforme de commerce omnicanal au monde dans nos marchés verticaux, nous croyons pouvoir redéfinir le commerce en unissant les services aux marchands, fournisseurs et consommateurs. »

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, Lightspeed est à la fois inscrite à la Bourse de New York et à celle de Toronto (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la Société est au service d'entreprises des secteurs du commerce de détail et de l'hôtellerie ainsi que des exploitants de terrains de golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour un complément d'information : https://fr.lightspeedhq.com/

Réseaux sociaux : LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, et Twitter.

