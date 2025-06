MONTRÉAL, le 16 juin 2025 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD) (« Lightspeed » ou la « Société »), la plateforme omnicanale unifiée qui propulse les entreprises ambitieuses des secteurs de la vente au détail et de la restauration dans plus d'une centaine de pays, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente de principe visant à régler entièrement les procédures de recours collectif proposées déposées au Québec1. Le règlement fait suite au rejet récent d'un recours collectif parallèle aux États-Unis contre la Société, dans lequel le tribunal a conclu que les allégations du demandeur n'avaient pas de fondement juridique adéquat.

Le règlement, qui reste soumis à l'approbation de la Cour supérieure du Québec, vise à régler définitivement et dégager la Société et les autres défendeurs de toutes les réclamations présentées au nom des membres du groupe proposé. Dans le cadre du règlement, la Société et les autres défendeurs concluant le règlement n'admettent aucune responsabilité et rejettent toutes les allégations d'actes répréhensibles.

« Lightspeed est en pleine transformation, centrant nos activités sur une croissance stratégique alors que nous bâtissons une entreprise rentable à long terme pour nos clients et nos actionnaires », a expliqué Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction. « Régler cette action permet à Lightspeed de rester concentrée sur sa transformation, en se focalisant sur les marchés où nous avons un droit prouvé de gagner, et en offrant une expérience exceptionnelle à nos clients partout dans le monde. »

Le montant du règlement s'élève à environ 8.09 millions de dollars américains2.

__________________________________ 1 Re-Re-Modification de la requête en autorisation d'intenter une action en vertu de l'article 225.4 de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec et la demande d'autorisation d'exercer un recours collectif. Voir le numéro de dossier de la cour 500-06-001164-215. 2 11 millions de dollars canadiens convertis en dollars américains en utilisant un taux de change de 0,7354, soit le taux de change quotidien du dollar canadien en dollar américain affiché par la Banque du Canada le 13 juin 2025.

À propos de Lightspeed

Lightspeed est la plateforme unifiée de point de vente et de paiement qui propulse les entreprises au cœur des communautés dans plus d'une centaine de pays. Partenaire de choix pour les détaillants et restaurateurs ambitieux, Lightspeed aide à accélérer la croissance, à offrir une expérience client exceptionnelle et à fonctionner plus intelligemment sur tous les canaux et dans tous les emplacements.

Notre technologie omnicanale rapide et flexible allie des solutions avancées de point de vente et de commerce électronique avec des paiements intégrés, une gestion d'inventaire, des rapports en temps réel, une gestion du personnel et des fournisseurs, des services financiers et un réseau exclusif de vente en gros. Grâce à des analyses et à une assistance d'experts, Lightspeed aide les entreprises à fonctionner plus efficacement et à se concentrer sur ce qu'elles font le mieux.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD), et dispose d'équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant les litiges en cours et menacés ainsi que l'entente de règlement de Lightspeed. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U.S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

