Ce partenariat est à l'image de l'investissement continu dans le milieu du golf et des clubs par ces deux entreprises, ainsi que de leur engagement à épauler les exploitants qui désirent moderniser leurs activités grâce à la technologie connectée. En offrant une plateforme pleinement intégrée pour la planification d'horaires, les paiements et les adhésions, Lightspeed et Whoosh redéfinissent le champ des possibles pour les clubs privés.

« Grâce à l'intégration de Lightspeed avec les outils intuitifs de réservation et de planification d'horaires de Whoosh, nous donnons aux exploitants de clubs privés un flux de travail puissant et fluide qui relie chaque point de contact de l'expérience du membre », affirme Fraser Marriott, responsable de la division du golf chez Lightspeed. « C'est une solution flexible et unifiée qui améliorera l'expérience globale des membres. »

À titre de partenaire privilégié de Whoosh pour la gestion des adhésions, Lightspeed offrira aux utilisateurs de Whoosh dans le domaine des clubs privés sa technologie infonuagique de point de vente, de paiement et de gestion des adhésions, laquelle s'intègre directement à la feuille de départ, offrant aux clubs un portrait automatisé et en temps réel de l'activité des membres dans l'ensemble de l'établissement. Le résultat est une expérience de service à la clientèle bonifiée qui ne requiert aucune importation manuelle de données et permet de créer une expérience d'exploitation rationalisée.

« Après que nous ayons fait le tour de nos options, Lightspeed s'est imposé comme le partenaire de gestion des adhésions de clubs privés idéal pour Whoosh », affirme Colin Read, PDG et cofondateur de Whoosh. « Ensemble, nos outils forment une combinaison puissante qui offre enfin aux établissements privés une plateforme intégrée conçue pour dépasser les attentes opérationnelles actuelles et assurer l'expérience des membres à l'avenir. »

Une fonction clé du partenariat est le système de gestion des adhésions de Lightspeed, un outil de pointe pour la facturation des adhésions qui permet aux clubs de rassembler tous les frais en un seul endroit, de configurer des règles de facturation personnalisées et d'accéder à des analyses en temps réel.

En complément de Lightspeed, les outils d'horaire à fonction glisser-déposer et les feuilles de départ à personnaliser de Whoosh supportent le golf, les sports de raquette, les simulateurs, les événements, le conditionnement physique, la restauration et plus encore. Les membres profitent d'une expérience de réservation en ligne harmonieuse, qui inclut des disponibilités en temps réel, des restrictions automatisées, des mises à jour sur les conditions météo et des messages privés dans l'application mobile.

Les clients des deux services ont également accès à un écosystème de partenaires de qualité, de sorte que les exploitants de clubs privés peuvent se prévaloir de plus d'options sur mesure. La combinaison de Paiements Lightspeed et de l'infrastructure des rapports permet au personnel de bénéficier d'un accès instantané aux profils des membres, à leurs préférences de réservation et à leurs habitudes de consommation, pour ainsi offrir un service entièrement sur mesure à chaque point de contact.

Les clients peuvent en apprendre davantage sur le partenariat ou réserver une démonstration auprès de Lightspeed Golf.

À propos de Lightspeed

Lightspeed est la plateforme unifiée de point de vente et de paiement qui propulse les entreprises au cœur des communautés dans plus d'une centaine de pays. Partenaire de choix pour les entrepreneurs ambitieux des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration, Lightspeed aide à accélérer la croissance, à offrir une expérience client inégalée et à fonctionner plus intelligemment sur tous les canaux et dans tous les emplacements.

Notre technologie omnicanale rapide et flexible allie des solutions avancées de point de vente et de commerce électronique avec des paiements intégrés, une gestion d'inventaire, des rapports en temps réel, une gestion du personnel et des fournisseurs, des services financiers et un réseau exclusif de vente en gros. Grâce à des analyses et à une assistance d'experts, Lightspeed aide les entreprises à fonctionner plus efficacement et à se concentrer sur ce qu'elles font le mieux.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD), et dispose d'équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Suivez-nous sur les médias sociaux : LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube et X.

À propos de Whoosh

Whoosh est une société de technologie de premier plan dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, spécialisée dans les logiciels modernes qui optimisent les activités et améliorent l'expérience client. Notre solution infonuagique est conçue pour les tablettes et offre aux établissements publics et privés des outils de réservation et d'exploitation faciles à utiliser, couvrant une large gamme d'activités comme le golf, les sports de raquette, les simulateurs, les cours, le conditionnement physique et plus encore. Que vous gériez un seul ou plusieurs établissements, Whoosh vous permet de gagner plus de 20 heures par semaine en heures de personnel pour une gestion plus efficace et soucieuse du client. Pour en savoir plus, visitez le whoosh.io. Suivez-nous sur LinkedIn.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant les offres de produits et les partenariats de Lightspeed. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

