M. LeBlanc apporte 30 ans d'expérience de leadership approfondie en matière de direction financière et comptable pour aider Lightspeed à accélérer sa stratégie triennale et sa transformation.

MONTRÉAL, le 27 juin 2025 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD) (« Lightspeed » ou la « société »), la plateforme omnicanale unifiée qui propulse les entreprises ambitieuses des secteurs de la vente au détail et de la restauration dans plus d'une centaine de pays, a annoncé aujourd'hui la nomination de Glen LeBlanc au sein de son conseil d'administration, à compter du 1er juillet 2025.

« En tant qu'organisation, Lightspeed affiche un bilan impressionnant en matière de croissance disciplinée, d'innovation et de développement de produits de pointe », a déclaré Glen LeBlanc. « Je me réjouis d'apporter ma perspective à un conseil d'administration déjà bien établi afin d'aider Lightspeed à réaliser son plein potentiel dans le cadre de son nouveau plan prometteur. »

M. LeBlanc apporte plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs des télécommunications et des technologies, notamment à des postes de direction financière. M. LeBlanc occupe actuellement le poste de vice-président exécutif, région Canada Atlantique avec BCE Inc., où il a également précédemment occupé les postes de vice-président exécutif et de chef des affaires financières. Avant de rejoindre BCE, M. LeBlanc était vice-président exécutif et chef des affaires financières d'Aliant, qui a été acquise par BCE en 2014. Il siège également actuellement au conseil d'administration de Northwestel et de Maple Leaf Sports & Entertainment.

« Nous sommes ravis d'accueillir Glen au sein du conseil d'administration de Lightspeed », a déclaré Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « L'expérience de Glen à la pointe des secteurs des télécommunications et des technologies au Canada apporte un regard neuf qui nous aidera à orienter notre prochaine phase d'innovation et de croissance durable. »

« L'expertise financière et l'approche rigoureuse de Glen renforceront la capacité de notre conseil d'administration à piloter la transformation et le succès à long terme de Lightspeed », a déclaré Manon Brouillette, présidente-directrice du conseil d'administration de Lightspeed. « Son leadership avéré dans la gestion de la croissance et la gestion de dynamiques de marché complexes sera un atout inestimable pour l'organisation. »

Outre cette nomination, Lightspeed a annoncé que Paul McFeeters ne se représentera pas à l'élection lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société le 31 juillet 2025. Glen LeBlanc sera nommé au comité d'audit et au comité des risques de la société à compter du 1er juillet 2025 et, sous réserve de son élection lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la société, succédera à Paul McFeeters à la présidence du comité d'audit à l'issue de l'assemblée.

« Lightspeed remercie Paul McFeeters pour sa précieuse contribution et son dévouement au sein du conseil d'administration. Son leadership, ses conseils et sa vision stratégique ont joué un rôle essentiel dans la croissance et le succès de la société », a déclaré M. Dasilva.

Pour en savoir plus sur Lightspeed, rendez-vous sur fr.lightspeedhq.com.

À propos de Lightspeed

Lightspeed est la plateforme unifiée de point de vente et de paiement qui propulse les entreprises au cœur des communautés dans plus d'une centaine de pays. Partenaire de choix pour les entrepreneurs ambitieux des secteurs de la vente au détail et de la restauration, Lightspeed aide à accélérer la croissance, à offrir une expérience client inégalée et à fonctionner plus intelligemment sur tous les canaux et dans tous les emplacements.

Notre technologie omnicanale rapide et flexible allie des solutions avancées de point de vente et de commerce électronique avec des paiements intégrés, une gestion d'inventaire, des rapports en temps réel, une gestion du personnel et des fournisseurs, des services financiers et un réseau exclusif de vente en gros. Grâce à des analyses et à une assistance d'experts, Lightspeed aide les entreprises à fonctionner plus efficacement et à se concentrer sur ce qu'elles font le mieux.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD), et dispose d'équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant la composition du conseil d'administration de Lightspeed. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la U.S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

