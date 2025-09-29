Pour de nombreux commerces locaux, la gestion d'une boutique en ligne complète ne correspond pas à leur modèle d'affaires. Pourtant, ne pas avoir de présence numérique risque de leur faire perdre des clients avant même qu'ils ne franchissent leur porte. La vitrine virtuelle de Lightspeed comble cette lacune en fournissant aux détaillants une configuration de site alimentée par l'IA facile à naviguer, des outils qui mettent en valeur leurs produits, un inventaire en temps réel et la possibilité de présenter l'histoire de leur marque, le tout sans avoir à activer les transactions en ligne.

« La vente en ligne ne convient pas à tout le monde, mais ça ne signifie pas que les détaillants doivent disparaître à l'ère du numérique », a déclaré Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « Avec la vitrine virtuelle, les commerces physiques peuvent mettre de l'avant leur expérience unique en magasin tout en offrant les points de contact numériques auxquels s'attendent les clients d'aujourd'hui. »

Un outil conçu pour les commerces de proximité



La vitrine virtuelle est conçue pour les détaillants qui disposent d'une solide clientèle locale et qui mettent l'accent sur les achats en personne. En présentant leur assortiment et leur histoire en ligne, ils peuvent ainsi attirer de nouveaux acheteurs, fidéliser leurs clients et accroître les visites en magasin sans les frais généraux et la complexité des opérations de commerce électronique.

La configuration est non seulement rapide, mais également prise en charge de manière intuitive par l'IA et optimisée par Lightspeed. Les détaillants remplissent un bref questionnaire de démarrage, combiné à leurs données produits tirées de Lightspeed détaillants, et la vitrine virtuelle crée automatiquement un site web et un catalogue personnalisés. Les commerçants peuvent ensuite peaufiner l'apparence et le contenu à l'aide d'outils simples et faciles à utiliser.

Les principales fonctionnalités comprennent :

Un site web professionnel adapté aux appareils mobiles

La création et la configuration automatiques d'un catalogue à partir des données produits tirées de Lightspeed détaillants

Une configuration minimale, l'IA se chargeant des tâches les plus ardues

Une visibilité en temps réel des stocks en magasin pour les consommateurs

Une mise à niveau aisée vers un commerce électronique complet lorsque l'entreprise est prête

Avec la vitrine virtuelle, les détaillants peuvent se lancer en ligne en toute confiance, sachant qu'ils disposeront des outils nécessaires pour passer au commerce électronique au moment opportun.

Lightspeed continue de fournir des innovations qui répondent aux défis réels des commerçants. Alors que de nombreux concurrents proposent des outils d'IA pour la vente en ligne ou la création de catalogues, Lightspeed combine ces fonctionnalités dans une solution unique spécialement conçue pour les détaillants physiques.

« Il ne s'agit pas seulement de faire un virage numérique, mais aussi de fournir aux détaillants des outils modernes leur permettant d'être compétitifs à leur manière », ajoute M. Dasilva. « La vitrine virtuelle leur offre un site web élégant, basé sur les données, sans les contraindre à adopter un modèle qui ne leur convient pas. »

Pour plus d'informations, consultez le fr.lightspeedhq.com/caisse/retail/vitrine-virtuelle/ .

À propos de Lightspeed

Lightspeed est la plateforme unifiée de point de vente et de paiement qui propulse les entreprises au cœur des communautés dans plus d'une centaine de pays. Partenaire de choix pour les entrepreneurs ambitieux des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf, Lightspeed aide à accélérer la croissance, à offrir une expérience client inégalée et à fonctionner plus intelligemment sur tous les canaux et dans tous les emplacements.

Notre technologie omnicanale rapide et flexible allie des solutions avancées de point de vente et de commerce électronique avec des paiements intégrés, une gestion d'inventaire, des rapports en temps réel, une gestion du personnel et des fournisseurs, des services financiers et un réseau exclusif de vente en gros. Grâce à des analyses et à une assistance d'experts, Lightspeed aide les entreprises à fonctionner plus efficacement et à se concentrer sur ce qu'elles font le mieux.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD), et dispose d'équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

