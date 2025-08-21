Le rapport annuel de durabilité de Lightspeed pour l'exercice 2025 met en lumière les initiatives et les points saillants ESG de la Société

MONTRÉAL, le 21 août 2025 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD) (« Lightspeed » ou la « Société »), la plateforme omnicanale unifiée qui propulse les entreprises ambitieuses des secteurs de la vente au détail et de la restauration dans plus d'une centaine de pays, annonce avec grande fierté la publication de son quatrième rapport annuel de durabilité . Ce rapport s'inscrit dans la mission de Lightspeed de propulser les entreprises au cœur des communautés partout dans le monde, en détaillant ses initiatives et points saillants environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») pour l'exercice financier clos le 31 mars 2025 (« exercice 2025 »).

« Chez Lightspeed, nous croyons que la durabilité commence à l'interne. Cette année, nous avons pris d'importantes mesures à travers nos piliers, notamment le renforcement de nos initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion, l'approfondissement de notre engagement communautaire et le renforcement de nos normes d'éthique », affirme Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « La diversité et l'inclusion font partie intégrante de notre mode de fonctionnement. Lorsque tout le monde est inclus dans la conversation, nos perspectives collectives mènent à des solutions plus enrichissantes et plus novatrices. »

Voici des faits saillants concernant les initiatives en durabilité de Lightspeed :

Selon le sondage annuel de Lightspeed sur la DEI et l'engagement, 87 % de ses employés estiment qu'ils peuvent être authentiques au travail 1 .

. Le personnel de Lightspeed est composé à 11 % de personnes LGBTQ2S+, à 9 % de personnes en situation de handicap et à 34 % de PANDC 1 . Parmi les hauts dirigeants de Lightspeed, 43 % s'identifient comme des femmes.

. Parmi les hauts dirigeants de Lightspeed, 43 % s'identifient comme des femmes. Les employés au Canada peuvent désormais bénéficier d'une Garantie Projet famille, qui couvre les procédures de fertilité, la maternité de substitution et l'adoption. Elle s'ajoute au congé parental offert à tous les employés admissibles, quel que soit leur rôle, leur genre, leur statut d'aidant, leur pays de résidence ou leur situation familiale.

peuvent désormais bénéficier d'une Garantie Projet famille, qui couvre les procédures de fertilité, la maternité de substitution et l'adoption. Elle s'ajoute au congé parental offert à tous les employés admissibles, quel que soit leur rôle, leur genre, leur statut d'aidant, leur pays de résidence ou leur situation familiale. Newsweek, en collaboration avec Statista, a inclus Lightspeed dans sa liste inaugurale des entreprises les plus responsables au Canada .

. Lightspeed maintient son partenariat avec GiftTrees pour offrir le programme Carbon Friendly Dining, qui permet aux clients des restaurants utilisant Lightspeed de compenser les émissions de carbone associées à leurs repas en plantant des arbres. À ce jour, plus de deux millions d'arbres ont été plantés.

_________________________________ 1 Selon l'identité indiquée volontairement par les employés de Lightspeed ayant participé au sondage annuel sur la DEI et l'engagement de la Société, mené en septembre 2024, auquel 90 % du personnel a participé.

En plus de nos partenariats et de nos initiatives internes, le rapport met de l'avant certaines entreprises indépendantes qui comptent sur Lightspeed; des entreprises qui façonnent les quartiers et rendent les villes plus dynamiques. Grâce à la technologie, aux analyses et à la compréhension approfondie des secteurs du commerce de détail et de la restauration, Lightspeed est engagée à créer des communautés plus fortes partout dans le monde.

L'initiative Care Club de Lightspeed est un exemple de cet engagement. Elle permet d'offrir un abonnement d'un an au système PDV et à Paiements Lightspeed (dans tous les établissements admissibles) à un organisme à but non lucratif associé à un Lightspeeder. Au cours de l'exercice 2025, les bénéficiaires comprenaient notamment le programme Young Enterprise Scheme (YES) en Nouvelle-Zélande. Grâce à ce partenariat, 5 000 élèves du secondaire ont obtenu un accès gratuit à la plateforme de commerce électronique de Lightspeed pour exploiter de petites entreprises dans le cadre de leur programme scolaire, ce qui a donné des centaines de sites web créés par les étudiants.

« Le commerce électronique est devenu incontournable dans le monde des affaires d'aujourd'hui. Offrir un accès gratuit à cette plateforme a changé la donne pour nos élèves, surtout pour ceux et celles qui n'auraient peut-être pas eu cette chance autrement, » affirme Louis Ivory, responsable des partenariats chez YES. « Nous sommes très enthousiastes de poursuivre notre partenariat avec Lightspeed en 2025, afin de permettre à encore plus de jeunes de concrétiser leurs idées entrepreneuriales dans l'espace numérique. »

« Alors que nous célébrons nos 20 ans depuis notre fondation à Montréal, nous sommes fiers de tout le progrès réalisé, bien qu'il en reste encore beaucoup à faire, » affirme Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « Notre vision d'une croissance durable est ambitieuse, et nous sommes enthousiastes de poursuivre notre aventure aux côtés de nos employés, de nos clients, de nos partenaires et des communautés que nous servons. »

À propos de Lightspeed

Lightspeed est la plateforme unifiée de point de vente et de paiement qui propulse les entreprises au cœur des communautés dans plus d'une centaine de pays. Partenaire de choix pour les détaillants et restaurateurs ambitieux, Lightspeed aide à accélérer la croissance, à offrir une expérience client inégalée et à fonctionner plus intelligemment sur tous les canaux et dans tous les emplacements.

Notre technologie omnicanale rapide et flexible allie des solutions avancées de point de vente et de commerce électronique avec des paiements intégrés, une gestion d'inventaire, des rapports en temps réel, une gestion du personnel et des fournisseurs, des services financiers et un réseau exclusif de vente en gros. Grâce à des analyses et à une assistance d'experts, Lightspeed aide les entreprises à fonctionner plus efficacement et à se concentrer sur ce qu'elles font le mieux.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD), et dispose d'équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant les initiatives ESG de Lightspeed et leurs répercussions. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

