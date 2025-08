MONTRÉAL, le 1er août 2025 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (TSX: LSPD) (NYSE: LSPD), la plateforme omnicanale unifiée qui propulse les entreprises ambitieuses des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration dans plus d'une centaine de pays, a annoncé aujourd'hui les résultats du vote sur les points inscrits à l'ordre du jour par la Société lors de son assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu le 31 juillet 2025 (l'« assemblée »).

Les actionnaires de la Société ont adopté tous les points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée par la Société. Les résultats du vote sur chaque point à l'ordre du jour de l'assemblée sont les suivants.

1. Élection des administrateurs

Les sept (7) candidats proposés à titre d'administrateurs ont été dûment élus administrateurs de la Société à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration à l'assemblée avec les résultats suivants :

Nom du candidat Pour % Contre % Manon Brouillette 92 564 688 98,33 % 1 570 310 1,67 % Dale Murray 93 640 078 99,47 % 494 920 0,53 % Patrick Pichette 93 580 750 99,41 % 554 248 0,59 % Dax Dasilva 93 937 775 99,79 % 197 224 0,21 % Nathalie Gaveau 93 771 491 99,61 % 363 507 0,39 % Rob Williams 93 781 752 99,62 % 353 247 0,38 % Glen LeBlanc 94 035 905 99,89 % 99 094 0,11 %

2. Nomination des auditeurs

Un vote a été tenu à l'égard de la nomination de PricewaterhouseCoopers S.E.N.C.R.L./s.r.l. (« PwC ») à titre d'auditeur de la Société. Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées, PwC a été nommée auditeur de la Société avec les résultats suivants :

Pour : 96 628 213 (99,80%)

Contre : 196 354 (0,20%)

3. Résolution consultative sur l'approche de la Société en matière de rémunération des hauts dirigeants

Un vote a été tenu aux fins d'approuver une résolution consultative non contraignante sur l'approche de la Société en matière de rémunération des hauts dirigeants, tel que plus amplement décrit dans la circulaire d'information de la direction de la Société. Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées, cette résolution consultative et non contraignante sur l'approche de la Société en matière de rémunération des hauts dirigeants a été approuvée avec les résultats suivants :

Pour : 92 816 197 (98,60%)

Contre : 1 318 801 (1,40%)

Les résultats définitifs du vote sur toutes les questions soumises au vote lors de l'assemblée sont disponibles sur le site web de Lightspeed ainsi que sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

À propos de Lightspeed

Lightspeed est la plateforme unifiée de point de vente et de paiement qui propulse les entreprises au cœur des communautés dans plus d'une centaine de pays. Partenaire de choix pour les entrepreneurs ambitieux des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration, Lightspeed aide à accélérer la croissance, à offrir une expérience client inégalée et à fonctionner plus intelligemment sur tous les canaux et dans tous les emplacements.

Notre technologie omnicanale rapide et flexible allie des solutions avancées de point de vente et de commerce électronique avec des paiements intégrés, une gestion d'inventaire, des rapports en temps réel, une gestion du personnel et des fournisseurs, des services financiers et un réseau exclusif de vente en gros. Grâce à des analyses et à une assistance d'experts, Lightspeed aide les entreprises à fonctionner plus efficacement et à se concentrer sur ce qu'elles font le mieux.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD), et dispose d'équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Pour plus d'information, veuillez visiter notre site web : fr.lightspeedhq.com.

Suivez-nous sur les médias sociaux : LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube et X (anciennement Twitter).

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

SOURCE Lightspeed Commerce Inc.

Personnes-ressources : Asha Bakshani, Chef des finances; Gus Papageorgiou, Responsable des relations avec les investisseurs, [email protected]