Sameer Samat, président de l'écosystème Android de Google, et Odilon Almeida, PDG mondial en fintech, ont été nommés au conseil d'administration.

Ces nominations prendront effet le 1er octobre 2025 et renforceront la prochaine phase de croissance de Lightspeed.

MONTRÉAL, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE: LSPD) (TSX : LSPD) (« Lightspeed » ou la « Société »), la plateforme omnicanale unifiée qui propulse les entreprises ambitieuses des secteurs de la vente au détail et de la restauration dans plus d'une centaine de pays, a annoncé aujourd'hui les nominations de Sameer Samat et Odilon Almeida au sein de son conseil d'administration (le « CA »), à compter du 1er octobre 2025.

Alors que Lightspeed poursuit sa stratégie de croissance rentable, l'apport de l'expertise approfondie de M. Samat en matière de produits et de technologies ainsi que de la vaste expérience de M. Almeida dans le secteur renforce deux domaines stratégiquement importants pour le CA.

« Lightspeed entre dans une nouvelle phase de croissance, et le renforcement de notre CA est essentiel à cette transformation », a déclaré Manon Brouillette, présidente-directrice du CA de Lightspeed. « Avec Sameer, nous gagnons un leader mondial en matière de produits et de technologies, doté d'une approche axée sur les objectifs. Avec Odilon, nous ajoutons un ancien PDG qui possède des décennies d'expérience dans la croissance et la transformation d'organisations mondiales des secteurs de la technologie et des services financiers. Leurs perspectives amélioreront notre gouvernance et aideront la direction à concrétiser la vision ambitieuse de la Société. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Sameer et Odilon au sein du CA de Lightspeed », a déclaré Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « Ces nominations correspondent parfaitement aux compétences que nous avons jugées nécessaires pour guider notre stratégie de croissance axée sur les produits et nos initiatives de rentabilité. Leurs connaissances seront précieuses pour nous aider à innover et à nous développer à l'échelle mondiale. »

M. Samat est actuellement président de l'écosystème Android chez Google, où il dirige les équipes mondiales responsables d'Android sur les appareils mobiles, les appareils portables, les systèmes automobiles, les téléviseurs et la réalité augmentée/étendue (RA/RE), ainsi que le Google Play Store et les outils de développement. Au cours de sa carrière, il a joué des rôles essentiels dans la mise en place et le développement d'initiatives stratégiques clés. M. Samat a été l'un des membres fondateurs de l'équipe Commerce de Google, où il a lancé Google Shopping et occupé le poste de vice-président des produits de recherche Shopping et Travel de Google, transformant ces deux produits en entreprises à grande échelle responsables des écosystèmes des commerçants et des partenaires de voyage. Avant de rejoindre Google, il a fondé Mohomine, une société d'automatisation IA infonuagique, rachetée par Tungsten Automation (anciennement Kofax), où il a ensuite occupé le poste de VP à la direction des produits. M. Samat siège au CA d'Open English, un leader dans l'apprentissage de l'anglais en ligne.

M. Almeida est un leader mondial chevronné qui compte plus de 40 ans d'expérience dans la croissance et la transformation des secteurs des services financiers, de la fintech, des technologies et des biens de consommation. Il a dirigé avec succès des redressements, des transformations numériques et des expansions mondiales aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. M. Almeida est actuellement associé directeur principal d'AJ Holdings et partenaire opérationnel chez Advent International, où il se concentre particulièrement sur les initiatives de croissance qui favorisent l'augmentation des ventes et des bénéfices. M. Almeida siège également à divers CA, notamment ceux de NCR Atleos, MarineMax et Amerant Bancorp. Auparavant, il a été PDG et membre du CA d'ACI Worldwide, un fournisseur mondial de logiciels et de solutions de paiement, et a occupé le poste de président de Western Union, où il supervisait une entreprise de consommation de 5 milliards de dollars dans plus de 200 pays et territoires.

Parallèlement à ces nominations, Patrick Pichette et Rob Williams quitteront le CA. Le départ de M. Pichette prendra effet le 30 septembre 2025, après sept ans de service, dont plusieurs mandats en tant que président. M. Williams terminera quant à lui son mandat au sein du CA le 31 décembre 2025, après plus de sept ans, dont un mandat en tant que président du comité des risques de la Société.

« Nous sommes vraiment reconnaissants envers Patrick et Rob pour la sagesse, le soutien et la passion qu'ils ont apportés au CA de Lightspeed », a déclaré M. Dasilva. « Le leadership rigoureux, les conseils stratégiques et le partenariat de confiance de Patrick ont joué un rôle déterminant dans l'évolution de l'entreprise, tandis que les idées et l'engagement de Rob ont renforcé notre gouvernance pendant une période de croissance cruciale. »

Pour en savoir plus sur Lightspeed, rendez-vous sur fr.lightspeedhq.com .

À propos de Lightspeed

Lightspeed est la plateforme unifiée de point de vente et de paiement qui propulse les entreprises au cœur des communautés dans plus d'une centaine de pays. Partenaire de choix pour les entrepreneurs ambitieux des secteurs de la vente au détail et de la restauration, Lightspeed aide à accélérer la croissance, à offrir une expérience client inégalée et à fonctionner plus intelligemment sur tous les canaux et dans tous les emplacements.

Notre technologie omnicanale rapide et flexible allie des solutions avancées de point de vente et de commerce électronique avec des paiements intégrés, une gestion d'inventaire, des rapports en temps réel, une gestion du personnel et des fournisseurs, des services financiers et un réseau exclusif de vente en gros. Grâce à des analyses et à une assistance d'experts, Lightspeed aide les entreprises à fonctionner plus efficacement et à se concentrer sur ce qu'elles font le mieux.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD), et dispose d'équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant la composition du conseil d'administration de Lightspeed. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la U.S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

