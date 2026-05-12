Lancement officiel le 16 juin avec prévente par acompte débutant le 12 mai partout au Canada

HONG KONG, le 12 mai 2026 /CNW/ - LiberNovo annonce aujourd'hui la série Maxis, une nouvelle gamme de chaises ergonomiques conçues spécialement pour les utilisateurs de grande stature. Conçu pour les utilisateurs de 178 à 200 cm (5'10" à 6'7") et supportant jusqu'à 181 kg (399 lbs), la Maxis répond à un segment de marché longtemps ignoré : des sièges ergonomiques pour les professionnels au grand gabarit. Pendant trop longtemps, cette catégorie d'utilisateurs a été contrainte d'utiliser des chaises trop étroites, trop courtes et trop petites.

LiberNovo lance la série Maxis, une chaise spécialement conçue pour les utilisateurs de grande stature

Les chaises ergonomiques standard concentrent les points de pression pour les utilisateurs de grande stature, avec des sièges sous-dimensionnés et des spécifications de poids insuffisantes, causant des maux de dos, un engourdissement des hanches et de la fatigue. La chaise Maxis résout ce problème avec une plateforme d'assise de 52 cm de profondeur, un cadre renforcé certifié BIFMA d'une capacité nominale de 181 kg, une structure élargie et le système Dynamic Support de LiberNovo, recalibré pour augmenter la masse corporelle sur cinq modes d'inclinaison allant de 105° (Deep Focus) à 160° (Spine Flow). La hauteur du dossier Bionic FlexFit a été optimisée pour maintenir une colonne vertébrale plus longue, à chaque changement de posture.

La Maxis est déclinée en trois configurations : Maxis Manual (soutien lombaire manuel) pour un point d'entrée épuré ; Maxis Electric (soutien lombaire motorisé) pour un réglage sans effort et Maxis Airflow (soutien lombaire motorisé, tissu Gabriel de qualité supérieure et ventilation active des sièges) pour les utilisateurs à la recherche de raffinement. Tous les modèles sont proposés en finitions Graphite ou Glacier. LiberNovo lance simultanément l'Omni SE, une version simplifiée à ajustement manuel de son produit phare pour les acheteurs soucieux de leur budget, et l'Omni Pro, qui ajoute une ventilation active des sièges pour les séances de travail marathon.

Les trois produits seront officiellement lancés le 16 juin 2026. La prévente avec acompte démarre le 12 mai partout au Canada. Un acompte remboursable de 10 dollars garantit des économies allant jusqu'à 30 dollars, avec une garantie prolongée d'un an pour les commandes finalisées jusqu'au 31 juillet. Certaines commandes bénéficient de récompenses échelonnées : l'ensemble Smart Entry Savings (à partir de 600 dollars) comprend des d'aimants, une casquette de baseball et des papillons adhésifs ; la mise à niveau Eco-Comfort (à partir de 900 $) comprend un tapis de souris de qualité supérieure ; et l'ensemble de voyage Ergo-to-Go (à partir de 1 000 $) comprend un tour de cou gonflable, un masque de sommeil et des bouchons d'oreilles.

À propos de LiberNovo

LiberNovo est une marque haut de gamme à l'avant-garde de l'ergonomie dynamique, avec une philosophie fondée sur le principe que votre environnement ne devrait jamais vous nuire. Grâce à des technologies exclusives, notamment le dossier Bionic FlexFit et les systèmes d'inclinaison automatique, les produits LiberNovo s'adaptent à chaque mouvement et changement de mode de travail pour offrir un maintien sans effort et sans ajustement manuel.

Pour en savoir plus, visitez www.libernovo.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2976282/LiberNovo_Launches_Maxis_Series___Purpose_Built_for_Big___Tall_Users.jpg

SOURCE LiberNovo

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