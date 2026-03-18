HONG KONG, 18 mars 2026 /CNW/ - La transition saisonnière vers le printemps est traditionnellement axée sur l'environnement physique, c'est-à-dire le désencombrement des espaces et le rafraîchissement de l'esthétique. Toutefois, comme les frontières entre la productivité professionnelle et la vie domestique demeurent floues, un changement plus fondamental s'opère. La sensibilisation passe du mobilier statique à des systèmes qui soutiennent activement le besoin biologique de mouvement. Le professionnel moderne ne cherche plus un endroit où s'asseoir, il cherche un moyen de maintenir sa vitalité tout au long d'une journée de huit heures.

La position assise statique est de plus en plus reconnue comme un point de friction au travail. Bien que les solutions ergonomiques traditionnelles soient axées sur le soutien fixe, la philosophie émergente « conception axée sur la santé » suggère que le corps humain est au mieux lorsqu'il est en mouvement. Ce changement de comportement a transformé le fauteuil de bureau d'un service public passif en un élément essentiel de l'infrastructure sanitaire.

La philosophie du mouvement

Le défi de l'espace de travail moderne est le paradoxe des professionnels sédentaires. Les travailleurs créatifs, les développeurs et les professionnels à distance se retrouvent souvent dans des positions qui entrent en conflit avec la physiologie humaine. LiberNovo a fait son entrée sur le marché pour s'attaquer à cette limite précise, passant au-delà des structures rigides de la dernière décennie.

Au centre de ce mouvement se trouve le LiberNovo Omni, un système conçu pour répondre dynamiquement aux micro-mouvements de l'utilisateur. Plutôt que d'exiger que la personne s'adapte à la chaise, la chaise est conçue pour suivre l'utilisateur. Ce concept, défini comme « Support en mouvement », traite l'espace de travail comme un milieu de vie. Il reconnaît que le confort n'est pas une destination finale, mais un état continu et fluctuant.

Concevoir un environnement réactif

Le fondement technique de cette approche repose sur le dossier FlexFit de Bionic. Alors que les fauteuils conventionnels offrent une seule courbe lombaire, l'Omni utilise un ensemble de 16 articulations sphériques et huit panneaux arrière élastiques. Cela crée une « courbe en S » adaptative qui maintient le contact avec la colonne vertébrale tout au long du mouvement.

En répartissant la pression dans une matrice dynamique, le système atténue la fatigue cumulative associée à la position assise sur la durée. À cela s'ajoute l'accent mis sur la décompression de la colonne vertébrale, avec une fonction d'étirement dédiée qui permet une réinitialisation physique pendant les périodes de travail intenses. L'intégration d'accoudoirs 4D et d'un support 3D pour le cou assure un soutien précis pour toute tâche, qu'il s'agisse de focalisation profonde, de réunions collaboratives ou de courts intervalles de repos.

Conception biophilique et esthétique vert mousse

Pour la saison printanière, le lancement de la palette verte mousse représente un engagement plus profond dans les environnements réparateurs. Inspirée par la résilience tranquille des écosystèmes forestiers, cette teinte à faible saturation est ancrée dans les principes de conception biophilique. Elle vise à réduire la fatigue visuelle et à favoriser un sentiment de calme interne, transformant un poste de travail en « oasis respirante ».

Ce choix esthétique reflète une tendance culturelle plus large : le désir d'apporter les qualités réparatrices du monde naturel à l'intérieur. En intégrant des tons organiques à l'ingénierie mécanique avancée, l'espace de travail devient moins axé sur le « travail » que sur le « bien-être ».

Renouveau printanier : disponibilité et détails régionaux

Le programme Renouveau printanier de LiberNovo est maintenant disponible partout en Amérique du Nord. Il offre une approche structurée et progressive des améliorations des espaces de travail axées sur le mouvement, le confort et le bien-être à long terme.

Période de l'événement

États-Unis : 18 mars au 15 avril (HAP)

18 mars au 15 avril (HAP) Canada : du 18 mars au 15 avril (HAE)

Tarification

États-Unis : LiberNovo Omni est proposé à partir de 848 USD , avec les offres groupées Renouveau printanier permettant jusqu'à 30 % de rabais

LiberNovo Omni est proposé à partir de , avec les offres groupées Renouveau printanier permettant Canada : LiberNovo Omni est proposé à partir de 1 292 CAD, avec les offres groupées Renouveau printanier permettant jusqu'à 34 % de rabais

Avantages progressifs du Renouveau printanier

Économies progressives

États-Unis : Les commandes de 800 USD et plus obtiennent un rabais instantané de 15 USD à la caisse. Canada : Les commandes de 1 200 CAD et plus reçoivent un rabais instantané de 15 CAD à la caisse.



Cadeaux Éco Comfort

États-Unis : Les commandes de 900 USD et plus comprennent un ensemble Éco Comfort gratuit Canada : Les commandes de plus de 1 400 CAD comprennent un ensemble Éco Comfort gratuit L'ensemble comprend : masque oculaire en soie, sac fourre-tout écologique, tapis StepSync



Ensemble d'avantages ultimes

États-Unis : Les commandes de 1 000 USD et plus permettent d'obtenir l' ensemble d'avantages ultimes Canada : Les commandes de 1 500 CAD et plus permettent d'obtenir l' ensemble d'avantages ultimes L'ensemble comprend : casquette exclusive à la marque, ensemble d'autocollants créatifs, fourre-tout écologique, aimant de réfrigérateur en édition limitée



Plutôt que de présenter le Renouveau printanier comme une promotion d'une durée limitée, le programme est présenté comme une occasion saisonnière de réaligner l'espace de travail autour d'un mouvement plus sain, d'un soutien réparateur et d'un confort quotidien.

Une nouvelle norme pour l'espace de travail

L'objectif ultime du Renouveau printanier est de faire avancer la conversation au-delà de la transaction. C'est une invitation à reconsidérer la relation entre le corps et les outils qu'il utilise quotidiennement. Au sortir des mois les plus froids, l'accent est mis sur la restauration, non seulement de la maison, mais de la personne qui l'habite.

« Support en mouvement » est plus qu'un slogan ; c'est une reconnaissance que lorsque nous bougeons mieux, nous nous sentons mieux et que lorsque nous nous sentons mieux, nous créons mieux.

Pour en savoir plus, visitez www.libernovo.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2935845/Spring_sale_LoberNovo.jpg

SOURCE LiberNovo

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