Elle soutient tout le monde, mais qu'est-ce qui la soutient lorsqu'elle est seule?

En cette fête des Mères, offrez-lui un soutien qui est toujours là quand c'est nécessaire.

LOS ANGELES, 28 avril 2026 /CNW/ - À l'occasion de la fête des Mamans, LiberNovo, innovateur en ergonomie, célèbre les héroïnes du quotidien avec une manière plus pertinente de montrer que vous l'aimez. Avec sa campagne «Récompensez votre travail acharné» , la marque fait la promotion de la récupération active comme nouvelle norme de bien-être moderne dans l'espace de travail, en plus d'une offre d'une durée limitée sur son produit phare, le LiberNovo Omni, du 28 avril au 12 mai (heure du Pacifique).

LiberNovo pour les Mamans cools, soutient chacun de vos efforts

Fondée sur la philosophie du soutien dynamique, LiberNovo Omni est reconnue comme la première chaise ergonomique au monde conçue pour répondre aux mouvements naturels en position assise. Elle offre un soutien constant à toute personne qui doit rester assise pendant de longues heures pour travailler, innover et inspirer les autres.

La LiberNovo Omni a décroché le Red Dot Design Award pour son innovation dans la conception ergonomique basée sur le mouvement et a été certifiée GREENGUARD Gold pour répondre à l'une des normes les plus strictes en matière de faibles émissions de produits chimiques et de qualité de l'air intérieur.

Fête des Mères = une attention réelle, un soutien réel

Les mamans d'aujourd'hui sont souvent obligées de gérer plusieurs rôles à la fois. Elles dirigent des équipes, bâtissent des carrières, élèvent des familles et créent un espace pour elles-mêmes, tout ça bien souvent dans la même journée. Télétravailleuses, artistes, entrepreneures ou encore soignantes à temps plein, la vie d'une mère est en constante évolution.

Derrière cette dynamique, il existe souvent une érosion physique et une fatigue accumulée qui ne disparaissent pas une fois la journée terminée. Les cadeaux évoluent, les familles ne se contentent plus de gestes symboliques et passent à quelque chose de plus pratique et durable : un soutien qui améliore la vie quotidienne. Tel est le sentiment qui est au cœur du message de LiberNovo à l'occasion de la fête des Mères :

elle n'a plus besoin de fleurs. Elle a besoin d'un soutien qui l'aide à se rétablir pendant les heures de position assise, que ce soit en travaillant ou en prenant une pause. Et aussi de fleurs.

Ergonomie dynamique et récupération active

L'approche de LiberNovo en matière d'ergonomie remet en question une supposition qui a la vie dure : la position assise est un état physique statique.

Au lieu de cela, l'ergonomie dynamique introduit plutôt un système qui s'adapte continuellement aux mouvements de l'utilisateur, qu'il s'agisse de se concentrer vers l'avant, de s'incliner pour réfléchir ou de se déplacer pendant de longues séances de travail. Cela permet à la colonne vertébrale de rester naturellement soutenue pendant que le corps se déplace naturellement tout au long de la journée, sans nécessiter d'ajustements manuels constants.

En soutenant le mouvement naturel du corps et en offrant un soutien qui suit chaque tâche verticale ou pause inclinée, la récupération n'a plus besoin d'être repoussée jusqu'à la fin de la journée ; elle peut se produire continuellement, chaque fois que vous êtes assise.

La LiberNovo Omni y parvient grâce à sa conception intégrée :

système de soutien dynamique -- Règle automatiquement le soutien de la tête, du dos, des bras et du siège en fonction des changements de posture lorsque vous vous déplacez dans votre siège.

-- Règle automatiquement le soutien de la tête, du dos, des bras et du siège en fonction des changements de posture lorsque vous vous déplacez dans votre siège. dossier Bionic FlexFit -- Seize joints à rotule et huit panneaux adaptatifs créent une courbe en S réactive qui reflète la colonne vertébrale et soulage la pression.

-- Seize joints à rotule et huit panneaux adaptatifs créent une courbe en S réactive qui reflète la colonne vertébrale et soulage la pression. inclinaison multi-paliers (105° à 160°) -- Un angle d'inclinaison différent pour chaque partie de la journée. Réunions, divertissements ou récupération complète.

-- Un angle d'inclinaison différent pour chaque partie de la journée. Réunions, divertissements ou récupération complète. réglage complet -- Accoudoirs 4D, soutien du cou réglable, réglage de la hauteur du siège et repose-pieds en option pour un confort personnalisé

Ensemble, tous ces éléments transforment la chaise en un système de soutien actif, qui se déplace avec le corps et le soutient continuellement tout au long de la journée.

Offre de la fête des Mères : récompensez votre travail acharné

Du 28 avril au 12 mai (heure du Pacifique), LiberNovo offre une promotion d'une durée limitée partout en Amérique du Nord pour rendre la récupération dynamique plus accessible :

tapis de siège refroidissant gratuit pour chaque offre groupée LiberNovo Omni Pro

pour chaque offre groupée LiberNovo Omni Pro garantie de prix équivalents pour un achat en toute confiance

pour un achat en toute confiance TAP de 0 %, payez en quatre fois pour un paiement flexible

pour un paiement flexible deux fois plus de crédits gagnés sur tous les achats admissibles sur le site web LiberNovos, échangeables instantanément à la caisse

La campagne s'articule autour de deux idées centrales : #RewardYourSpine et #GiftMomComfort, ce qui renforce la transition vers un soutien significatif et quotidien.

À propos de LiberNovo

LiberNovo redéfinit l'environnement de travail moderne grâce à une ergonomie adaptée au mouvement. Guidée par une philosophie de conception axée sur la santé, l'entreprise développe des solutions qui s'adaptent au mouvement et modifient la façon dont les créatifs modernes interagissent avec leur espace de travail.

Conçu pour les travailleurs indépendants, les gamers et toutes celles et ceux qui passent de longues heures à un bureau, le produit phare LiberNovo Omni représente une nouvelle catégorie de sièges ergonomiques, une catégorie où les mouvements ne sont pas restreints, mais soutenus.

En transformant la position assise en une expérience dynamique, la mission de LiberNovo est simple : rendre chaque heure au bureau plus confortable et plus récupératrice.

Pour en savoir plus, visitez libernovo.com

#RewardYourSpine #GiftMomComfort #DynamicErgonomics #HealthFirstDesign #SmartWorkspace

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2965108/DSC08151.jpg

SOURCE LiberNovo

CONTACT : KuangCassie, [email protected], 14789331919