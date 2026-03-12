HONG KONG, 12 mars 2026 /CNW/ - LiberNovo annonce fièrement que le LiberNovo Omni a reçu le prix iF DESIGN 2026 dans la catégorie Conception de produits - Beauté/Bien-être. Le siège représente l'approche révolutionnaire de LiberNovo en matière d'ergonomie dynamique. Le prix iF DESIGN est largement considéré comme l'un des prix les plus respectés dans le domaine de la conception internationale et reconnaît les conceptions novatrices, fonctionnelles et centrées sur l'utilisateur.

Révolutionner l'ergonomie

IF

Le LiberNovo Omni a été conçu pour révolutionner la façon dont les gens restent assis pendant de longues heures de travail. Contrairement aux autres sièges de bureau qui forcent les gens à adopter des positions et des postures non naturelles, le LiberNovo Omni introduit une nouvelle catégorie de sièges, le siège ergonomique dynamique.

Le siège soutient votre corps pendant que vous bougez naturellement tout au long de la journée, de sorte que vous pouvez toujours ajuster votre position librement tout en recevant un soutien continu.

Le LiberNovo Omni résout l'un des plus grands problèmes de l'environnement de travail actuel. Comme le travail est de plus en plus basé sur le bureau, les gens passent plus de temps que jamais en position assise. Les sièges de bureau traditionnels sont conçus pour un usage stationnaire et ne conviennent souvent pas aux mouvements du corps, ce qui entraîne une gêne et une tension dans le bas du dos.

Technologies derrière le design primé

Au cœur de la conception du LiberNovo Omni se trouve Dynamic Support, le système de soutien adaptatif de LiberNovo qui s'ajuste automatiquement aux changements de posture en temps réel. Au lieu d'exiger des utilisateurs qu'ils réajustent manuellement leurs chaises tout au long de la journée, Dynamic Support répond continuellement aux mouvements du corps, ce qui aide à maintenir l'équilibre et l'alignement ergonomique sans interruption.

Le siège est également doté du dossier Bionic FlexFit de LiberNovo, une structure ergonomique avancée qui épouse la courbure naturelle de la colonne vertébrale. Grâce à de multiples points de pivotement et panneaux adaptatifs, le dossier répartit la pression uniformément sur le dos tout en permettant un mouvement naturel. Cette approche offre un soutien constant des hanches jusqu'aux épaules, créant une expérience d'assise qui s'adapte à la personne plutôt que de la forcer à s'adapter au siège.

Le LiberNovo Omni intègre également de multiples modes d'inclinaison, permettant aux utilisateurs de passer naturellement d'un travail concentré à des postures plus détendues, tout en maintenant un soutien ergonomique continu. Pour une récupération plus profonde, le siège intègre OmniStretch, une fonction de décompression guidée qui étire doucement la partie inférieure de la colonne vertébrale et aide à soulager la pression accumulée pendant une position assise prolongée.

Ensemble, ces technologies définissent une nouvelle approche des sièges ergonomiques fondée sur le mouvement, l'adaptabilité et le soutien physique à long terme.

Philosophie de conception

Le développement du LiberNovo Omni a mis l'accent sur la résolution d'un problème de longue date en matière de conception de sièges : équilibrer la douceur, le support structurel et la liberté de mouvement. Traditionnellement, l'amélioration de l'une de ces qualités signifiait en compromettre une autre. Le LiberNovo Omni a été conçu pour réunir ces éléments dans un seul système, combinant confort, stabilité et mobilité naturelle.

Cette approche reflète la philosophie plus large de LiberNovo : les outils que nous utilisons tous les jours devraient fonctionner avec le corps humain plutôt que contre lui. Dans les environnements de travail modernes, la productivité ne doit pas se faire au détriment de la santé à long terme.

Collaboration dans la conception

Le siège a été développé par l'équipe de conception de LiberNovo à Shenzhen, en Chine, en collaboration avec Kairos Innovation, une firme de design industriel également basée dans cette ville. Ensemble, les équipes se sont concentrées sur la création d'un système ergonomique qui maintient le soutien dans un large éventail de positions que les gens adoptent naturellement tout au long de la journée.

À propos du prix iF DESIGN

Créé en 1954, le prix iF DESIGN est une norme reconnue à l'échelle internationale pour mesurer la qualité de la conception. Les candidatures sont sélectionnées à l'aide de critères d'évaluation stricts, y compris l'innovation, la fonctionnalité, l'ergonomie et l'impact global de la conception.

En 2026, plus de 10 000 candidatures provenant de plus de 60 pays ont été soumises pour le prix iF DESIGN. Toutes les candidatures ont été évaluées par un groupe indépendant de professionnels internationaux du design, faisant du prix iF DESIGN l'un des prix de design les plus respectés disponibles aujourd'hui.

Perspectives

Recevoir le prix iF DESIGN constitue une étape importante pour LiberNovo, démontrant l'engagement continu de l'entreprise à promouvoir la conception ergonomique des sièges.

Le prix IF DESIGN souligne l'importance croissante de concevoir des solutions pour les espaces de travail qui permettent aux travailleurs d'être productifs et de soutenir leur santé et leur bien-être physiques à long terme.

À mesure que les espaces de travail continuent d'évoluer, LiberNovo pense que les sièges devraient s'éloigner des systèmes de soutien statique vers des conceptions plus dynamiques et centrées sur l'humain.

Le LiberNovo Omni incarne cette vision en faisant évoluer la conception ergonomique au-delà de la position assise statique, créant un siège qui s'adapte à l'utilisateur plutôt que de l'obliger à s'adapter au siège.

À propos de LiberNovo

LiberNovo est une entreprise de conception et de technologie axée sur l'innovation ergonomique pour les environnements de travail modernes. Grâce à une combinaison d'ingénierie avancée et de conception centrée sur l'humain, l'entreprise développe des produits intelligents qui répondent à l'évolution de la façon dont les gens travaillent et interagissent avec leur environnement.

