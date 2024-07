Le septième classement annuel de Forbes met en lumière les 600 plus grandes entreprises qui accordent la priorité à l'engagement envers l'équité entre les sexes et les possibilités de leadership pour les femmes

NEW YORK, 31 juillet 2024 /CNW/ -- LHH, un fournisseur de premier plan dans le domaine des solutions de talents intégrées, et une unité commerciale mondiale du Groupe Adecco, a annoncé aujourd'hui que LHH Recruitment Solutions a été reconnue par Forbes comme l'un des meilleurs milieux de travail pour les femmes en 2024 aux États-Unis.

Le classement a été élaboré par Forbes en partenariat avec la société d'études de marché Statista, qui a sondé plus de 150 000 femmes travaillant pour des entreprises comptant au moins 1 000 employés. Les répondantes ont évalué leurs employeurs en fonction de différents critères, notamment la probabilité de recommander les employeurs, le milieu de travail, l'équité salariale, les congés parentaux et les possibilités d'avancement professionnel. De plus, l'analyse a tenu compte du pourcentage de femmes occupant des postes de direction et au sein de conseils d'administration.

« Nous sommes honorés d'être reconnus par Forbes pour nos efforts continus visant à créer un milieu de travail inclusif où les femmes peuvent s'épanouir professionnellement », a déclaré Laurie Chamberlin, chef, LHH Recruitment Solutions, Amérique du Nord. « Chez LHH, nous croyons fermement que les employeurs doivent investir dans différentes initiatives qui permettent non seulement de recruter des candidates, mais aussi de les préparer à connaître du succès tout au long de leur parcours professionnel. Cette reconnaissance témoigne de notre culture d'autonomisation et de croissance, ainsi que de notre travail de création et de maintien de voies d'avancement professionnel pour les femmes à tous les niveaux. »

L'approche de LHH en matière de création d'un environnement de travail inclusif repose sur un cadre à trois volets axé sur la représentation, l'appartenance et la défense des droits. Grâce à des initiatives comme le réseau Women of TAG d'Adecco Group, LHH s'engage à favoriser une culture organisationnelle qui reconnaît les défis auxquels font face les femmes en milieu de travail et offre du soutien au moyen de programmes de mentorat et de défense des droits, de perfectionnement en leadership et de possibilités d'avancement.

Le classement final comprend 600 entreprises qui ont obtenu les notes les plus élevées selon l'étude de Statista. Consultez la liste complète sur Forbes.

LHH est un fournisseur intégré de solutions de talents qui aide les gens, les équipes et les entreprises à se préparer au monde du travail de demain. Grâce à la transition de carrière et à la mobilité, au développement en leadership et aux solutions de recrutement, nos offres de bout en bout nous permettent de travailler tout au long du parcours des talents pour assurer l'avenir des entreprises et des carrières partout dans le monde.

Avec plus de 8 000 collègues et accompagnateurs répartis dans 60 pays à travers le monde, LHH combine des infrastructures mondiales à une technologie de pointe et à une expertise locale dans le but d'aider plus de 15 000 entreprises et près de 500 000 candidats chaque année.

LHH est une unité commerciale mondiale du Groupe Adecco, la première société mondiale de conseil et de solutions de talents, dont le siège social est situé à Zurich, en Suisse.

Pour en savoir plus sur LHH, visitez https://www.lhh.com.

