NEW YORK, 13 août 2024 /CNW/ - LHH, un important fournisseur de solutions de talents intégrées et une unité commerciale mondiale du Groupe Adecco, a dévoilé aujourd'hui les conclusions de son rapport 2024 Outplacement and Career Mobility Trends Report. Le rapport, basé sur un sondage mené auprès de 3 011 responsables des RH et de 8 101 travailleurs en col blanc dans neuf pays, révèle que la nature des mises à pied change considérablement face aux progrès technologiques et aux défis économiques persistants. De moins en moins de dirigeants des RH citent la surembauche comme principale raison des mises à pied, signalant plutôt des problèmes de rendement, un décalage dans les compétences des employés et des pressions financières.

« Nos conclusions soulignent que les dirigeants des RH sont très conscients de l'incidence de la technologie sur les compétences nécessaires à la réussite organisationnelle, a déclaré Russell Williams, vice-président principal, Transition de carrière et mobilité, Amérique du Nord, à LHH. « Face aux défis économiques, les employeurs réévaluent de plus en plus la question de savoir si leur main-d'œuvre répond à ces besoins changeants, tout en examinant comment la technologie peut être exploitée pour soutenir la croissance de leurs employés au sein de l'organisation et à leur départ. »

À mesure que les mises à pied se poursuivent, LHH a constaté que les dirigeants des RH se tournent davantage vers les stratégies de redéploiement pour combler les lacunes en matière de compétences et investissent dans des services de placement pour soutenir les travailleurs sortants, les aidant à faire la transition vers de nouvelles possibilités.

« Le marché mondial de l'emploi a connu une transformation importante au cours de la dernière année, en grande partie en raison de l'incidence croissante et de l'intégration de l'IA, a déclaré John Morgan, président des entreprises de transition de carrière et de mobilité et de développement du leadership de LHH. « Alors que la main-d'œuvre s'adapte à cette nouvelle réalité, nos recherches nous indiquent que les dirigeants reconnaissent la nécessité de faire évoluer les stratégies de gestion des talents pour soutenir les employés tout au long de leur carrière, ce qui rend le recyclage et le redéploiement essentiels au maintien d'une organisation agile. La technologie a considérablement amélioré les phases de carrière, comme le reclassement, ce qui nous permet de repérer et de développer rapidement les compétences recherchées pour les travailleurs en transition. Une fois que le manque de sensibilisation à l'égard de ce soutien sera comblé, les employeurs et les employés seront outillés pour affronter l'avenir avec plus de confiance et de force.»

Principales constatations :

Les mises à pied mettent l'accent sur les compétences et le rendement à mesure que la réduction des coûts se poursuit

Les mises à pied demeurent généralisées et montrent de petits signes de ralentissement : 73 % des dirigeants des RH effectuent ou envisagent des mises à pied cette année, comparativement à 77 % en 2023. Les principaux facteurs de mises à pied sont passés de l'embauche excessive à un rendement médiocre (30,2 %) et au manque de compétences appropriées (29,7 %). Comme l'IA fait de plus en plus partie intégrante de la main-d'œuvre, les employés ont de plus en plus besoin de posséder des compétences pertinentes. De plus, dans un contexte d'inflation et de turbulence économique, les impératifs de réduction des coûts (28 %) ont continué d'être un facteur important qui a entraîné des mises à pied.

Les programmes de redéploiement gagnent en popularité

Il y a eu un changement notable vers les programmes de redéploiement, 82 % des dirigeants des RH envisageant de redéployer les travailleurs comme solution de rechange aux mises à pied. De la même façon, la proportion de dirigeants des RH ayant mis en place des initiatives de redéploiement a augmenté de 25 points de pourcentage depuis 2023, s'établissant maintenant à 47 %, ce qui indique une tendance croissante vers le maintien en poste et le recyclage des talents.

Les organisations offrent de l'aide pour les mises à pied - mais les travailleurs ne sont pas au courant

Les employeurs préparent les travailleurs à répondre à la demande de compétences même au moment de leur départ, 43 % des dirigeants des RH indiquant qu'ils offrent des services d'encadrement professionnel et 45 % indiquant qu'ils donnent accès à des services de placement. Cependant, le manque de sensibilisation à l'égard de cette aide à la mise à pied est évident chez les travailleurs : seulement 10 % d'entre eux affirment que leur employeur offre de l'encadrement professionnel et 9 % affirment que l'organisation offre des services de placement.

L'épuisement professionnel est un problème mondial

Alors que les mises à pied se poursuivent, l'épuisement professionnel des travailleurs est un problème mondial que les dirigeants des RH reconnaissent. À l'échelle mondiale, 69 % des travailleurs affirment que leurs équipes sont épuisées, et des taux semblables ont été signalés dans différents pays. En particulier, l'épuisement professionnel est devenu la principale préoccupation des dirigeants des RH, 25 % d'entre eux étant préoccupés par l'augmentation de la charge de travail menant à l'épuisement professionnel, comparativement à 6 % en 2023. Les employeurs devraient prendre note de l'incidence de l'épuisement professionnel sur les conséquences des mises à pied, car la principale réponse des travailleurs est de repenser leur avenir avec l'entreprise. Alors que 28 % des travailleurs envisageaient de quitter leur employeur, un quart d'entre eux ont posé leur candidature pour des emplois à l'extérieur de l'organisation, et un autre quart a exploré des possibilités internes. Cela démontre un besoin évident de donner aux employés les moyens de se recycler pour occuper des postes internes et de développer leur leadership afin de faciliter une transition en douceur et de favoriser le maintien en poste de la main-d'œuvre restante après les mises à pied.

Pour en savoir plus, consultez le rapport Outplacement & Career Mobility 2024 Trends Report.

