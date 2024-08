Ce double honneur qu'a reçu LHH pour la deuxième année consécutive souligne sa stratégie novatrice en matière de talents, l'expansion de la dotation en personnel en ligne et l'utilisation novatrice de solutions axées sur l'IA

NEW YORK, 23 août 2024 /CNW/ - LHH, un fournisseur de premier plan dans le domaine des solutions de talents intégrées, et une unité commerciale mondiale du Groupe Adecco, a été nommé leader et étoile montante selon l'évaluation 2024 des solutions d'employés occasionnels et solutions stratégiques PEAK Matrix® d'Everest Group aux États-Unis.

Dans le cadre de l'évaluation de cette année, Everest Group a reconnu LHH pour son vaste portefeuille de secteurs et de compétences, grâce à des investissements stratégiques dans la technologie de pointe et à une approche avant-gardiste de la dotation en personnel en ligne. Les outils novateurs de LHH, comme la plateforme d'encadrement EZRA et Career Canvas, qui offre des services de perfectionnement professionnel et de transformation de carrière alimentés par l'IA, ont renforcé sa position de chef de file dans le domaine.

« Être de nouveau reconnu comme un leader et une étoile montante dans la matrice PEAK d'Everest est un immense honneur qui témoigne de notre orientation stratégique axée sur l'innovation et de notre excellence tout au long du parcours des talents, a déclaré Laurie Chamberlin, présidente de LHH en Amérique du Nord. Comme la main-d'œuvre continue d'évoluer, les entreprises ont besoin d'un partenaire qui peut s'adapter aux nouveaux défis et fournir un soutien complet tout au long du cycle de vie des talents. Cette reconnaissance souligne l'incidence de nos investissements dans les plateformes axées sur l'IA et notre expertise approfondie de l'industrie, qui, ensemble, transforment notre approche de la gestion des talents. Notre équipe mondiale demeure déterminée à faire progresser ces innovations, à améliorer nos services et à donner à nos clients et aux candidats les moyens de prospérer au sein de l'environnement de travail dynamique d'aujourd'hui. »

Les évaluations PEAK Matrix® d'Everest Group fournissent aux entreprises une analyse critique pour guider la prise de décisions au sujet des fournisseurs de services, des emplacements et des produits à l'échelle mondiale dans divers segments de marché. La reconnaissance de LHH en tant que leader et étoile montante souligne son impact mondial, ses solutions novatrices et sa création constante de valeur pour ses clients et les personnes à la recherche d'un emploi.

« LHH s'est hissée au rang de leader et d'étoile montante selon l'évaluation 2024 des solutions de talents occasionnels et solutions stratégiques PEAK Matrix® du Groupe Everest aux États-Unis. Sa position a été favorisée par le renforcement de son portefeuille de secteurs et ses compétences, des investissements accrus dans des outils technologiques comme l'outil d'encadrement EZRA et l'assistant de carrière d'Adecco, et une solide vision pour le renforcement des capacités de dotation numérique, qui ont tous renforcé leur leadership sur PEAK Matrix®, a déclaré Priyanka Mitra », vice-présidente, Everest Group.

Pour lire le rapport complet, veuillez consulter le site : https://www2.everestgrp.com/reportaction/EGR-2024-68-R-6564/Marketing

À propos de LHH

LHH est un fournisseur intégré de solutions de talents qui aide les gens, les équipes et les entreprises à se préparer au monde du travail de demain. Grâce à la transition de carrière et à la mobilité, au développement en leadership et aux solutions de recrutement, nos offres de bout en bout nous permettent de travailler tout au long du parcours des talents pour assurer l'avenir des entreprises et des carrières partout dans le monde.

Avec plus de 8 000 collègues et accompagnateurs répartis dans 60 pays à travers le monde, LHH combine des infrastructures mondiales à une technologie de pointe et à une expertise locale dans le but d'aider plus de 15 000 entreprises et près de 500 000 candidats chaque année.

LHH est une unité commerciale mondiale du Groupe Adecco, la première société mondiale de conseil et de solutions de talents, dont le siège social est situé à Zurich, en Suisse.

