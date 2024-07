Le programme Gift of Coaching offre un encadrement gratuit aux infirmières, résidents, ambulanciers paramédicaux, fournisseurs de pratique infirmière avancée et professionnels paramédicaux pour les aider à améliorer leur vie professionnelle et personnelle

NEW YORK, 24 juillet 2024 /CNW/ - EZRA, une marque de LHH, a lancé aujourd'hui le programme Gift of Coaching visant à offrir de l'encadrement, du soutien et des outils professionnels gratuits à 1 000 travailleurs de la santé aux États-Unis avec le soutien de Simon Sinek, auteur à succès et fondateur de The Optimism Company. Dès cet automne, le programme fournira un soutien indispensable à une communauté professionnelle essentielle, mais mal desservie, grâce au pouvoir de l'encadrement, aidant les participants à composer avec le stress et les défis uniques associés à leur rôle.

Simon Sinek, auteur à succès reconnu par le New York Times de Start with Why et de The Infinite Game, discute du programme Gift of Coaching d’EZRA.

« On sait que les travailleurs de première ligne du secteur de la santé font un travail parmi les plus stressants et sont les moins bien servis lorsqu'il est question d'encadrement, de soutien et de formation en leadership, a déclaré Simon Sinek, auteur à succès reconnu par le New York Times de Start with Why et The Infinite Game. Nous continuons de dire aux médecins, au personnel infirmier et aux autres travailleurs de première ligne du domaine de la santé de prendre soin des patients, mais qui prend soin d'eux? Je suis ravi qu'EZRA offre de l'encadrement et du soutien gratuits à 1 000 personnes qui travaillent actuellement dans le milieu hospitalier américain. Enfin! »

Selon un récent rapport des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les travailleurs de la santé font face à des défis sans précédent en matière de santé mentale à la suite de la COVID-19, et bon nombre d'entre eux souffrent d'épuisement professionnel, d'anxiété et de dépression. Les chercheurs ont comparé les données des sondages de 2018 et de 2022 et ont constaté que 46 % des travailleurs de la santé ont déclaré se sentir épuisés souvent ou très souvent, comparativement à 32 % en 2018, tandis que 44 % ont indiqué qu'ils cherchaient un nouvel emploi en 2022.

« Chez EZRA, nous croyons que tout le monde a besoin d'encadrement, et cela ne pourrait être plus vrai pour ceux qui sont en première ligne et qui prennent soin des autres. Nous avons vu comment notre encadrement se traduit par une augmentation de 52 % du nombre d'employés qui déclarent un meilleur rendement au travail et une augmentation de 40 % de la satisfaction au travail, a déclaré Nick Goldberg, chef de la direction d'EZRA. Cette nouvelle initiative offre aux gens un espace sécuritaire pour explorer leurs défis, leurs possibilités, leur but et leurs passions, tout en créant une incidence mesurable sur des facteurs comme le stress, l'équilibre entre le travail et la vie personnelle et l'épuisement professionnel. »

Conçu pour outiller les travailleurs de la santé qui n'auraient autrement pas accès à l'encadrement, le programme Gift of Coaching sera offert en anglais et en espagnol, proposant aux participants un encadrement individuel sur une période de trois mois portant sur l'amélioration globale du bien-être et le rendement professionnel. Les participants pourront suivre leurs progrès à l'aide de l'outil exclusif d'EZRA, EZRA MEASURE, pour évaluer l'incidence du programme sur le plan personnel et professionnel.

Nous invitons les travailleurs de la santé à présenter une demande dans le cadre du programme Gift of Coaching à compter du mercredi 24 juillet. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 septembre. Pour en savoir plus, visitez le site https://info.helloezra.com/the-gift-of-coaching.

À propos d'EZRA

EZRA, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'encadrement et d'apprentissage en ligne, révolutionne la façon dont les entreprises abordent le perfectionnement des employés en tirant parti du pouvoir de la science comportementale pour éliminer les obstacles et rendre l'encadrement professionnel accessible à tous.

Grâce à son réseau mondial de plus de 2 000 accompagnateurs accrédités de calibre mondial, EZRA a déjà aidé plus des milliers d'entreprise et d'équipes dans 127 pays à améliorer de façon quantifiable les performances, le maintien en poste des employés et les taux de promotion. Les entreprises qui font appel aux service d'EZRA comprennent AstraZeneca, Coca-Cola, General Electric, Kraft Heinz, Microsoft et Spotify.

Fondée en 2019, EZRA est une marque de LHH et fait partie de The Adecco Group, la première entreprise mondiale de services-conseils et de solutions en matière de talents.

Pour en savoir plus sur EZRA, consultez le site : https://helloezra.com/.

À propos de LHH

LHH est un fournisseur intégré de solutions de talents qui aide les gens, les équipes et les entreprises à se préparer au monde du travail de demain. Grâce à la transition de carrière et à la mobilité, au développement en leadership et aux solutions de recrutement, nos offres de bout en bout nous permettent de travailler tout au long du parcours des talents pour assurer l'avenir des entreprises et des carrières partout dans le monde.

Avec plus de 8 000 collègues et accompagnateurs répartis dans 60 pays à travers le monde, LHH combine des infrastructures mondiales à une technologie de pointe et à une expertise locale dans le but d'aider plus de 15 000 entreprises et près de 500 000 candidats chaque année.

LHH est une unité commerciale mondiale du Groupe Adecco, la première société mondiale de conseil et de solutions de talents, dont le siège social est situé à Zurich, en Suisse.

Pour en savoir plus sur LHH, visitez : https://www.lhh.com.

Pour en savoir plus au sujet du Group Adecco, visitez https://www.adeccogroup.com.

