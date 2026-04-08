MONTRÉAL, le 8 avril 2026 /CNW/ - LGI Solutions Santé annonce la nomination de Luc Gagnon à titre de chef des technologies (CTO), une étape stratégique qui accroît sa capacité à accompagner les établissements de santé face à leurs enjeux technologiques et de transformation.

Luc cumule plus de 30 ans d'expérience en leadership technologique exécutif dans les secteurs public et privé, notamment en technologies de la santé. Au cours de sa carrière, il a occupé des fonctions de premier plan, dont celles de CTO du gouvernement du Canada, chef du numérique à Santé Canada, ainsi que CTO chez TELUS Santé et MediSolution. Il est reconnu pour sa capacité à faire converger vision technologique, exécution et résultats concrets pour ses clients.

Dans un contexte où les établissements de santé doivent moderniser leurs environnements numériques et améliorer l'accès aux services, ils font face à des exigences accrues en matière de protection des données et de souveraineté numérique, sur fond de cyber risques en constante progression. Ils doivent également intégrer l'intelligence artificielle de manière pragmatique, tout en améliorant la fluidité et la performance de leurs opérations.

Dans cette perspective, Luc pilotera l'évolution de l'architecture de nos solutions avec un objectif clair : permettre aux organisations de maximiser la valeur de leurs investissements actuels de façon sécuritaire, tout en bénéficiant d'innovations concrètes, notamment par l'utilisation de l'infonuagique et l'intégration de capacités d'intelligence artificielle au service de l'efficacité opérationnelle, de la qualité, de l'accès et de la prise de décision.

« Luc apporte à LGI une combinaison unique de profondeur technologique, d'expérience des environnements critiques et un solide leadership en innovation. Son arrivée nous permettra de faire évoluer nos solutions de façon sécuritaire, interopérable et pragmatique, en cohérence avec les priorités des systèmes de santé, et de continuer à agir comme partenaire technologique de confiance pour nos clients », a déclaré Michel Desgagné, président et chef de la direction de LGI.

Par cette nomination, LGI réaffirme sa volonté d'investir de manière structurante et de consolider son rôle de partenaire clé dans l'évolution des systèmes de santé, au Canada comme à l'international.

À propos de LGI Solutions Santé

LGI Solutions Santé propose une gamme complète de solutions logicielles qui sont au cœur des infrastructures critiques des établissements de santé, et qui offrent un soutien fiable pour les opérations quotidiennes essentielles. Depuis plus de 40 ans, nous sommes au service d'établissements de santé à l'échelle internationale, notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni et en France.

SOURCE LGI Solutions Santé

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