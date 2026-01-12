MONTRÉAL, le 12 janv. 2026 /CNW/ - LGI Solutions Santé, une entreprise au cœur de l'infrastructure critique du secteur de la santé au Québec, est heureuse d'annoncer que St. Joseph's at Fleming, un établissement de soins de longue durée, a choisi LGI Workforce Pro pour la gestion des horaires, le suivi de l'assiduité, et pour moderniser la gestion de sa main-d'œuvre.

Après avoir envisagé une migration vers un grand fournisseur indépendant, St. Joseph's at Fleming a finalement privilégié la nécessité d'une solution unique et intégrée de gestion de la main-d'œuvre conçue spécialement pour les soins de longue durée. L'établissement fonctionnait sans système officiel de gestion des horaires, en s'appuyant sur des processus manuels exigeant beaucoup de main-d'œuvre.

En choisissant notre solution infonuagique primée LGI Workforce Pro, y compris notre module de gestion avancée des horaires, la résidence St. Joseph's at Fleming simplifie les tâches de son personnel tout en améliorant sa réactivité, son uniformité et sa conformité dans l'ensemble de ses environnements de soins.

« Les établissements de soins de longue durée font face à certains des défis les plus complexes en matière de main-d'œuvre dans le secteur des soins de santé, a déclaré Michel Desgagné, président et chef de la direction de LGI Solutions Santé. LGI Workforce Pro a été conçue pour soutenir ces réalités - des environnements syndiqués aux changements de personnel de dernière minute. St. Joseph's at Fleming utilise désormais une plateforme éprouvée dans l'ensemble du secteur des soins de longue durée pour réduire le fardeau administratif et soutenir le personnel et les résidents. »

« Nous cherchions une véritable solution unique qui tient compte de la réalité des soins de longue durée, a déclaré Nelson Ribeiro, chef de la direction de St. Joseph's at Fleming. Grâce à LGI Workforce Pro, nous pouvons moderniser nos processus de main-d'œuvre sans les rendre plus complexes. Le passage à l'infonuagique, combiné à la gestion des horaires et au suivi du temps travaillé, nous procure un avantage autant pour l'efficacité opérationnelle que pour la croissance future. »

LGI Workforce Pro est une plateforme Web de gestion de la main-d'œuvre conçue spécialement pour les soins de santé et largement adoptée dans l'ensemble du secteur des soins de longue durée. Elle regroupe les RH, la gestion des horaires, le suivi de l'assiduité ainsi que des données sur la paie dans un seul environnement intégré, ce qui aide les établissements de soins de santé à fonctionner plus efficacement tout en maintenant la conformité et la qualité des soins prodigués.

À propos de LGI Solutions Santé

LGI Solutions Santé se distingue depuis plus de 40 ans par la richesse et la diversité de son portefeuille de solutions. Nous contribuons à améliorer la performance des établissements de santé et l'expérience de leur personnel et de leurs patients. Nous soutenons des milliers d'établissements au Canada, aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni et en France.

À propos de St. Joseph's at Fleming

St. Joseph's at Fleming est un établissement de soins de longue durée qui s'engage à fournir des soins compatissants et de grande qualité aux aînés, guidé par des valeurs de dignité, de respect et de communauté.

