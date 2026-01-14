MONTRÉAL, le 14 janv. 2026 /CNW/ - LGI Solutions Santé, un chef de file des technologies de l'information dans le secteur de la santé, annonce aujourd'hui la disponibilité de LGI Agent d'Automatisation en tant que service, un modèle opérationnel axé sur les services pour sa plateforme centrale LGI Agent d'Automatisation. Conçue pour répondre aux pressions sur les coûts, aux contraintes liées au personnel et aux attentes croissantes en matière de performance opérationnelle, cette plateforme permet aux établissements de santé de déployer et d'exécuter des automatisations avec rapidité et confiance et de manière responsable.

De nombreux établissements de santé constatent que le maintien des automatisations peut complexifier et exercer une pression supplémentaire sur les ressources informatiques et opérationnelles déjà limitées. C'est pourquoi les dirigeants du secteur de la santé choisissent LGI Agent d'Automatisation comme fondement d'un modèle opérationnel axé sur les services. Ils tirent ainsi parti de l'expertise approfondie de LGI Solutions Santé pour configurer, déployer et exploiter les automatisations en toute confiance, même dans les environnements les plus complexes, et ce sans alourdir la charge de travail à l'interne ou le fardeau de gestion continue.

« Les responsables du cycle des revenus sont soumis à une forte pression pour produire des résultats immédiats et non pour mener des expériences d'automatisation à long terme, a déclaré Michel Desgagné, président et chef de la direction de LGI Solutions Santé. LGI Agent d'Automatisation est une plateforme flexible que les organisations peuvent exploiter de la manière qui répond le mieux à leurs besoins, que ce soit pour du soutien à l'interne ou pour la prestation de services par l'entremise de LGI Agent d'Automatisation. Nous constatons un intérêt croissant pour les modèles axés sur les services qui offrent une responsabilisation clairement définie, un délai de rentabilité plus rapide et la certitude que l'automatisation fonctionnera de façon fiable. »

LGI fournira des détails supplémentaires et des exemples concrets de la façon dont les établissements de santé adoptent LGI Agent d'Automatisation à l'occasion du prochain HFMA Western Symposium qui se tiendra à Las Vegas. L'entreprise prévoit y présenter un récent déploiement client qui reflète la façon dont les modèles opérationnels axés sur les services aident les fournisseurs à mettre à l'échelle l'automatisation en toute confiance tout en soutenant un solide rendement financier.

À propos de LGI Solutions Santé

LGI Solutions Santé propose une gamme complète de solutions logicielles qui sont au cœur des infrastructures critiques des établissements de santé, et qui offrent un soutien fiable pour les opérations quotidiennes essentielles. Depuis plus de 40 ans, nous sommes au service d'établissements de santé à l'échelle internationale, notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni et en France.

