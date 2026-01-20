LAS VEGAS, le 20 janv. 2026 /CNW/ - LGI Solutions Santé, un chef de file des TI dans le secteur de la santé, a annoncé aujourd'hui le déploiement de LGI Agent d'Automatisation, une plateforme centrale d'automatisation dotée d'options d'exploitation flexibles, chez DRH Health, un fournisseur de soins de santé communautaire desservant le sud de l'Oklahoma. Offerte par l'entremise de LGI Agent d'Automatisation en tant que service, la solution prend en charge un flux de travail critique du cycle des revenus sans perturber l'architecture du système existant.

DRH Health a choisi LGI Agent d'Automatisation en tant que service pour soutenir la mise à jour fiable des codes de diagnostic d'un système externe dans MEDITECH. Tirant parti du cadre universel de connectivité et d'automatisation de LGI, la solution permet des mises à jour sécurisées à partir de fichiers, directement dans MEDITECH, tout en coexistant de façon transparente avec l'environnement d'interface actuel de l'organisme.

« Nous cherchions une solution qui pourrait répondre à un besoin opérationnel très précis tout en s'intégrant parfaitement à notre écosystème existant », a déclaré Roger Neal, chef de l'exploitation pour DRH Health. « La solution LGI Agent d'Automatisation en tant que service nous a donné un moyen pratique et fiable d'aller de l'avant sans ajouter de complexité ni de charge de travail interne. »

Ce déploiement reflète un virage à grande échelle de l'industrie vers des modèles d'automatisation qui priorisent la rapidité de production, la responsabilisation opérationnelle et la durabilité à long terme. Grâce à un modèle axé sur les services, LGI Agent d'Automatisation offre une approche clé en main pour le déploiement et l'exploitation des automatisations en production, tout en permettant aux établissements de santé de garder le contrôle total de leurs systèmes centraux.

« Les établissements de santé veulent une automatisation qui fonctionne de façon fiable en production, sans devenir une autre responsabilité interne à gérer », a déclaré Michel Desgagné, président et chef de la direction de LGI Solutions Santé. « La solution LGI Agent d'Automatisation en tant que service est conçue pour offrir l'automatisation de façon clé en main, avec une responsabilité claire pour l'automatisation elle-même, un délai de rentabilité plus rapide et la certitude qu'elle fonctionnera toujours comme prévu. »

LGI élargit son modèle de prestation de services pour aider les établissements de santé à accroître l'automatisation de leur cycle des revenus et de leurs flux opérationnels en toute confiance. LGI et DRH Health pourraient envisager une annonce subséquente afin de partager les résultats du déploiement et d'autres renseignements pertinents.

À propos de LGI Solutions Santé

LGI Solutions Santé propose une gamme complète de solutions logicielles qui sont au cœur des infrastructures critiques des établissements de santé, et qui offrent un soutien fiable pour les opérations quotidiennes essentielles. Depuis plus de 40 ans, nous sommes au service d'établissements de santé à l'échelle internationale, notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni et en France.

À propos de DRH Health

DRH Health est un fournisseur de soins de santé communautaire qui dessert le sud de l'Oklahoma. L'organisme s'engage à fournir des soins de haute qualité tout en renforçant continuellement son efficacité opérationnelle grâce à une utilisation réfléchie de la technologie.

SOURCE LGI Solutions Santé

Media inquiries: [email protected]