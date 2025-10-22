MONTRÉAL, le 22 oct. 2025 /CNW/ - LGI Solutions Santé, un fournisseur de technologies d'automatisation de la santé de confiance, et Aurora Healthcare, un leader dans le domaine de l'innovation en matière de gestion du cycle des revenus, ont annoncé un partenariat stratégique visant à transformer la gestion du cycle des revenus dans le secteur de la santé grâce à l'intégration de la plateforme Revenue Cycle Intelligence (RCI [intelligence du cycle des revenus]) d'Aurora, basée sur l'intelligence artificielle, et à l'automatisation robotisée des processus, la solution d'automatisation avancée de LGI.

Ce partenariat associe l'expertise approfondie d'Aurora en matière d'optimisation de la gestion du cycle des revenus (notamment l'automatisation des demandes de remboursement, la gestion des refus et la génération intelligente de lettres d'appel) à la solution d'automatisation robotisée des processus éprouvée de LGI (également connue sous le nom de ARP), qui a gagné la confiance des fournisseurs de soins de santé du monde entier grâce à sa fiabilité, son évolutivité et sa conformité. Ensemble, les deux entreprises fourniront des solutions basées sur l'intelligence artificielle qui amélioreront l'efficacité, la précision et les performances financières des processus de soins de santé.

« Notre partenariat avec LGI s'inscrit parfaitement dans la mission d'Aurora qui consiste à donner aux fournisseurs de soins de santé les moyens d'agir grâce à l'innovation », a déclaré Mark Gagern, président d'Aurora Healthcare. « La plateforme RCI d'Aurora tire parti de l'IA pour simplifier tous les aspects du cycle des revenus, depuis la soumission des demandes de réclamations jusqu'aux appels et aux paiements. L'intégration de la technologie d'automatisation de LGI nous permet d'étendre ces capacités et d'offrir encore plus de valeur aux organisations de santé. »

« Aurora partage notre conviction que l'automatisation intelligente est un facteur clé de l'efficacité des soins de santé », a déclaré Michel Desgagné, président et chef de la direction de LGI Solutions Santé. « En intégrant les agents d'automatisation de LGI à la gestion du cycle de revenus fondée sur l'IA d'Aurora, nous pouvons fournir des automatisations sur mesure et évolutives qui accélèrent, simplifient et optimisent les flux de travail dans le secteur de la santé afin d'améliorer les performances financières. »

Aurora Healthcare se consacre à l'automatisation et à l'optimisation des opérations liées au cycle des revenus pour les hôpitaux, les systèmes de santé et les fournisseurs de soins de santé de toutes tailles et spécialités. Sa plateforme RCI alimentée par l'IA combine une technologie de pointe et une expertise approfondie du secteur afin de simplifier les opérations, de réduire les pertes financières au minimum et d'exploiter le plein potentiel du cycle des revenus.

LGI Solutions Santé fournit aux établissements de santé un portefeuille complet de solutions logicielles essentielles à leur infrastructure critique, offrant un soutien fiable pour les opérations quotidiennes essentielles. Profondément ancrés au Canada depuis plus de 40 ans, nous servons également des établissements de santé à l'échelle internationale, notamment aux États-Unis, en Australie, en Suisse, au Royaume-Uni et en France.

