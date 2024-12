MONTRÉAL, le 10 déc. 2024 /CNW/ - LGI Solutions Santé inc., un chef de file dans les TI en santé, a le plaisir d'annoncer que la Fred Douglas Society (FDS) a choisi LGI Workforce Pro pour améliorer l'efficacité opérationnelle de ses processus de RH, de la paie et de la planification des horaires.

En adoptant LGI Workforce Pro, la FDS disposera d'une fonctionnalité d'appels automatiques (« auto call-out ») qui permettra aux responsables des horaires de gérer rapidement les remplacements et de limiter les conséquences des changements de dernière minute. De plus, le suivi rigoureux des heures de présence au travail offrira des données détaillées, ce qui limitera les écarts de rémunération et les griefs, tout en simplifiant le traitement de la paie. Cette solution tout-en-un centralisée éliminera la nécessité de faire appel à plusieurs fournisseurs, produira des rapports détaillés et automatisera la conformité aux règles des conventions collectives.

« Nous sommes ravis d'accueillir la FDS au sein de la famille LGI », a déclaré Michel Desgagné, Président et chef de la direction de LGI Solutions Santé. « Ce partenariat démontre notre engagement à fournir des solutions sur mesure pour répondre à la réalité du travail de nos clients. « En optant pour LGI Workforce Pro, la FDS a fait le choix d'une plateforme efficace et centralisée qui correspond à ses besoins actuels et qui est conçue pour s'adapter à son évolution. »

« Grâce à l'adoption de LGI Workforce Pro, nos activités de RH, de paie et de création des horaires atteindront un niveau d'efficacité qui va révolutionner notre fonctionnement », a déclaré Greg Reid, Président et chef de la direction de la Fred Douglas Society. « Ceci démontre la valeur qu'une solution tout-en-un peut offrir en optimisant la gestion de la main-d'œuvre et en établissant des fondations solides pour notre croissance. »

Grâce à LGI Workforce Pro, la FDS a franchi une étape décisive vers un modèle plus efficace et rationalisé de gestion de la main-d'œuvre, tout en jetant les bases d'une croissance soutenue et d'une excellence opérationnelle.

À propos de la Fred Douglas Society

La Fred Douglas Society Inc. est un fournisseur de services de bienfaisance sans but lucratif basé à Winnipeg. Elle se concentre entièrement sur l'aide aux aînés pour leur permettre de vieillir en toute sécurité. La Fred Douglas Society apporte son aide à plus de 600 aînés à Winnipeg dans sept sites. Elle offre notamment 136 places dans des foyers de soins personnels, 28 espaces de logement supervisé et 426 appartements. Elle s'efforce d'accorder la priorité à ses résidents, travaillant en collaboration avec eux et leurs familles pour veiller au respect strict de la dignité et de la qualité des soins.

À propos de LGI Solutions Santé

LGI Solutions Santé se distingue depuis plus de 40 ans par la richesse et la diversité de son portefeuille de solutions. Nous contribuons à améliorer la performance des établissements de santé et l'expérience de leur personnel et de leurs patients. Nous soutenons des milliers d'établissements au Canada, aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni et en France.

SOURCE LGI Solutions Santé

