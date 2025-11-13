Plume IA et MEDFAR deviennent partenaires fondateurs de l'écosystème IA de LGI Solutions Santé

QUÉBEC, le 13 nov. 2025 /CNW/ - LGI Solutions Santé, une entreprise au cœur de l'infrastructure critique du secteur de la santé au Québec, annonce aujourd'hui l'expansion de son Programme d'Intégration de l'IA, réaffirmant son engagement à intégrer l'intelligence artificielle dans ses produits et à permettre l'IA ambiante dans ses solutions pour soutenir les professionnels de la santé et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Grâce à ce programme, LGI Solutions Santé combine ses propres efforts de développement en IA avec des collaborations stratégiques entre partenaires technologiques québécois afin de proposer des innovations intelligentes et pratiques, adaptées à l'écosystème de la santé de la province. Le programme renforce le rôle de LGI Solutions Santé comme catalyseur de l'efficacité numérique, de l'interopérabilité et de l'innovation dans le réseau de la santé du Québec.

Les deux premiers partenaires à rejoindre cette initiative sont Plume IA et MEDFAR, deux innovateurs québécois de premier plan offrant des solutions d'IA ambiante adaptées aux réalités du marché de la santé québécois.

CoeurWay de MEDFAR est un assistant de documentation clinique propulsé par l'IA qui analyse les consultations et génère des notes médicales de haute qualité à l'aide de gabarits personnalisables, offrant ainsi jusqu'à 60% en gains d'efficacité aux prestataires de soins.

Plume IA propose une plateforme de documentation clinique propulsée par l'IA qui capte les consultations et les transforme en notes adaptées à chaque pratique grâce à des gabarits personnalisables, libérant ainsi du temps précieux pour les soins aux patients.

Le Programme d'Intégration de l'IA intégrera ces capacités dans la suite de solutions de LGI Solutions Santé, notamment ses systèmes d'information pour les départements d'urgence et la gestion de la documentation électronique (GDE), et viendra compléter les initiatives internes en IA de l'entreprise. Ensemble, ces efforts garantissent que l'IA est profondément intégrée dans l'évolution des produits de LGI Solutions Santé, et pas seulement via des partenariats. Cela permettra aux professionnels de la santé de bénéficier de l'automatisation intelligente, de la documentation en temps réel et d'une meilleure accessibilité aux données, tout en assurant la conformité aux normes québécoises de souveraineté des données et de sécurité de l'information.

« L'intelligence artificielle n'est pas qu'une fonctionnalité - elle devient une couche essentielle du soutien technologique aux professionnels de la santé », a déclaré Michel Desgagné, président et chef de la direction de LGI Solutions Santé. « Chez LGI Solutions Santé, nous faisons progresser nos propres capacités en IA tout en collaborant avec les meilleurs innovateurs du Québec pour garantir que l'IA soit développée de manière responsable, locale et adaptée aux réalités de notre système de santé - de manière peu risquée, rentable et rapidement déployable. »

« Cette collaboration s'inscrit parfaitement dans la mission de MEDFAR : unir l'expertise clinique et la puissance de l'IA pour simplifier la pratique en santé et améliorer la qualité des soins. En joignant nos forces à celles de LGI, nous intégrons le plein potentiel de l'IA au quotidien de milliers de cliniciens québécois, leur permettant d'offrir des soins plus efficients, centrés sur le patient et soutenus par une technologie développée ici, au Québec. La transcription par IA n'est que le début ! » a déclaré Elias Farah, PDG de MEDFAR.

« Nous sommes fiers de nous associer à LGI Solutions Santé pour rendre l'IA ambiante accessible aux cliniciens québécois. En combinant notre technologie de documentation personnalisable avec l'infrastructure éprouvée de LGI Solutions Santé, nous permettons aux professionnels de la santé de documenter efficacement tout en restant centrés sur ce qui compte vraiment : leurs patients », a déclaré Dr. Jasmin Landry, médecin et président de Plume IA.

Ancré dans l'innovation québécoise, le Programme d'Intégration de l'IA de LGI Solutions Santé reflète une mission plus large : unir et mobiliser l'écosystème technologique de la santé du Québec pour faire progresser la collaboration numérique, l'excellence opérationnelle et l'innovation responsable dans tout le réseau de santé.

À propos de LGI Solutions Santé

LGI Solutions Santé offre un portefeuille complet de solutions logicielles au cœur des opérations de santé, soutenant les flux cliniques, administratifs et logistiques au Québec et à l'international. Appuyée par Investissement Québec et forte de plus de 40 ans d'expérience, LGI continue de faire progresser la numérisation du secteur de la santé grâce à des technologies fiables et soutenues localement.

À propos de MEDFAR

Fondée en 2010, MEDFAR a révolutionné le domaine des dossiers médicaux électroniques (DMÉ) en introduisant MYLE, le premier DMÉ Web au Canada, et l'assistant de documentation clinique CoeurWay propulsé par l'IA. Aujourd'hui, MEDFAR soutient plus de 15 000 professionnel(le)s de la santé et facilite 25 millions de rendez-vous patient(e)s chaque année à travers l'Amérique du Nord. MEDFAR est soutenue par Investissement Québec et compte parmi les principaux innovateurs technologiques en santé au Canada.

À propos de Plume IA

Plume IA est une entreprise québécoise spécialisée dans la transcription médicale et la documentation clinique propulsées par l'IA. Conçue par des médecins québécois, sa technologie simplifie la prise de notes, améliore la précision et libère les cliniciens pour se concentrer sur les soins, le tout avec des données sécurisées et hébergées localement.

