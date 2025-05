MONTRÉAL, le 29 mai 2025 /CNW/ - LGI Solutions Santé, chef de file canadien dans les technologies de l'information en santé, est heureuse d'annoncer un partenariat avec la faculté de médecine Temerty de l'Université de Toronto pour déployer une plateforme infonuagique innovante destinée aux apprenants en médecine. Cette solution soutiendra la gestion des apprenants tout au long du parcours de formation en médecine, depuis les cours de premier cycle jusqu'à la résidence.

Développée en tenant compte du cadre conceptuel des « Compétences par conception » du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, la plateforme LGI Éducation (MedSIS 3C) offre une expérience complète : gestion des admissions, suivi des progrès en temps réel, formulaires d'évaluation mobiles et des tableaux de bord analytiques. Le système soutient les étudiants de premier et de deuxième cycle dans leur processus d'apprentissage, tout en fournissant aux superviseurs des données précises et à jour sur la progression des apprenants sur le plan des compétences cliniques.

Les responsables des programmes de médecine de premier et de deuxième cycle estiment que cette plateforme renforcera la continuité entre les deux niveaux de formation. Plusieurs rapports nationaux recommandent d'ailleurs aux facultés canadiennes de créer une trajectoire d'apprentissage fluide entre les études de premier cycle en médecine et la résidence. Grâce à l'intégration des horaires, des évaluations et des rétroactions dans un environnement à la fois sécurisé et centralisé, l'Université pourra atteindre ces objectifs. Les superviseurs seront libérés de plusieurs tâches administratives grâce à de nombreux processus automatisés, tandis que les apprenants profiteront d'un apprentissage plus personnalisé qui s'appuie sur des données concrètes. Les directions de programme pourront adapter les curriculums et les évaluations au rythme de chaque apprenant, favorisant ainsi une gestion plus efficace de la formation.

La Dre Lisa A. Robinson, doyenne de la faculté de médecine Temerty, a accueilli positivement cette collaboration :

« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'intégrer cette plateforme à notre curriculum. Cette dernière permettra aux apprenants et aux résidents de s'approprier leur apprentissage en offrant une vue d'ensemble de leurs progrès. En parallèle, le corps professoral pourra consacrer plus de temps à l'enseignement et au mentorat, et moins à la paperasse. En unifiant la gestion du premier et du deuxième cycle, cette solution rehaussera la qualité de l'apprentissage clinique pour tous. »

Michel Desgagné, président et chef de la direction de LGI Solutions Santé, a déclaré :

« Nous sommes fiers de collaborer avec l'Université de Toronto pour faire progresser la formation médicale au Canada. Nous avons conçu cette plateforme infonuagique sécurisée en nous appuyant sur des normes canadiennes, notamment les compétences par conception du Collège royal et la vision des CanMEDS, afin de répondre aux véritables objectifs des facultés de médecine. Cette collaboration est un bel exemple des bienfaits de la technologies pour renforcer la cohérence entre les objectifs académiques et la formation clinique, et pour mieux préparer les futurs professionnels aux défis du système de santé. »

À propos de la faculté de médecine Temerty

Classée 3e au monde en médecine clinique en 2024, la faculté de médecine Temerty de l'Université de Toronto est un chef de file mondial en recherche et en innovation. Il s'agit d'un partenaire clé du Toronto Academic Health Science Network (TAHSN), l'un des plus grands réseaux nord-américains de recherche biomédicale, d'enseignement et de soins cliniques, regroupant 15 hôpitaux universitaires affiliés ainsi que de nombreux établissements de soins communautaires.

À propos de LGI Solutions Santé

LGI Solutions Santé propose un portefeuille complet de solutions logicielles aux établissements de soins de santé. Intégrée au cœur de leurs infrastructures critiques, nos solutions assurent un soutien fiable aux opérations quotidiennes. Fortement ancrés au Canada depuis plus de 40 ans, nous servons également les établissements de soins de santé à l'international, notamment aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni et en France.

