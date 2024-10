Cette gamme d'appareils élégants redéfinit le style et la fonctionnalité de la maison moderne

TORONTO, le 4 oct. 2024 /CNW/ - LG Electronics Canada, inc. (LG) a le plaisir d'annoncer le plus récent ajout à la gamme d'électroménagers LG STUDIO : la collection Essence White. Cette collection associe une douce finition blanc mat à des détails raffinés axés sur l'esthétique, pour offrir un aspect contemporain qui met en valeur toute cuisine. Conçus pour le consommateur moderne soucieux de l'apparence, les appareils LG STUDIO Essence White s'intègrent parfaitement à la plupart des cuisines grâce à sa finition rehaussée qui offre une esthétique polyvalente.

LG annonce la mise en vente au Canada de la nouvelle collection Essence White de LG STUDIO. Axés sur l’esthétique, les électroménagers pour la cuisine de cette gamme arborent une douce finition blanc mat et ont été conçus pour s’harmoniser à tout décor et faire office de pièces maîtresses qui illustrent votre style. (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Une esthétique rehaussée grâce à une technologie innovante

La collection LG STUDIO Essence White affine et modernise chaque élément de la cuisine, en offrant une conception élégante à travers une vaste gamme d'appareils, y compris un réfrigérateur, une cuisinière encastrable, un four mural combiné, un lave-vaisselle et des surfaces de cuisson. Les électroménagers de cette collection sont dotés de poignées élégantes en bronze clair, qui ajoutent une touche de chaleur et de caractère à chaque appareil.

Conçue dans un souci de polyvalence, la gamme Essence White comprend à la fois des appareils encastrés et non encastrés, ce qui permet aux propriétaires de créer un espace qui correspond à leur style personnel sans compromettre les performances.

Révolutionner l'expérience de la cuisine

Le chef de file de cette nouvelle gamme est le réfrigérateur LG STUDIO à porte à deux battants et à profondeur de comptoir MAXMC de 27 pi3 (SRFB27W3). Avec sa très grande capacité et sa conception innovante, ce réfrigérateur offre plus de rangement sans sacrifier l'espace, grâce à la caractéristique de profondeur de comptoir qui crée une apparence épurée et un aspect intégré. Le distributeur interne d'eau et de glace dissimulé fournit de l'eau fraîche et filtrée et de la glace tout en conservant un extérieur élégant. À l'intérieur, l'éclairage à DEL rétroéclairé de qualité supérieure et l'intérieur gris foncé rehaussent l'aspect luxueux du réfrigérateur, transformant un appareil pratique en un élément esthétique.

Pour ceux qui cherchent à élever leur expérience culinaire, la cuisinière encastrable LG STUDIO InstaViewMD (LSGS6338N) offre une foule de caractéristiques avancées, y compris cinq brûleurs de surface de cuisson. Des capacités de cuisson multifonctions ProBake ConvectionMD, Air Fry et Air Sous Vide, à la fenêtre innovante InstaViewMD qui vous permet de surveiller vos aliments en cognant deux fois, cette gamme d'électroménagers apporte précision et créativité à la cuisine. Des touches haut de gamme telles que des boutons métalliques avec rétroéclairage, des rails de glissement et des charnières à fermeture silencieuse distinguent la collection LG STUDIO des modèles standard de l'industrie.

La nouvelle gamme Essence White comprend également le four mural combiné de 1,7/4,7 pi3 de LG STUDIO (WCES6428N), qui offre une commodité ultime grâce à sa fonctionnalité ProBake ConvectionMD qui assure une cuisson uniforme sur chaque grille, tandis que les fonctions Vapeur Sous Vide et Cuisson à la vapeur permettent une cuisson précise et à température contrôlée des protéines, des poissons et des légumes délicats. La conception haut de gamme du four comprend un écran ACL de 7 pouces avec un système de commande intuitif proposant plus de 40 recettes à cuisson automatique. La fonctionnalité InstaViewMD est également intégrée à ce modèle, ce qui permet aux utilisateurs de surveiller leurs plats sans ouvrir la porte.

Puissance de nettoyage inégalée avec le lave-vaisselle QuadWash ProMD LG STUDIO

Le lave-vaisselle QuadWash ProMD LG STUDIO (SDWB24W3) offre une combinaison exceptionnelle d'esthétique et de fonctionnalité. Avec son cycle de lavage et de séchage en une heure1 à la pointe de l'industrie, ce lave-vaisselle garantit que la vaisselle est propre et sèche en seulement une heure, ce qui est parfait pour les ménages très occupés ou ceux qui aiment recevoir. La technologie TrueSteamMD aide à réduire les taches d'eau, laissant la vaisselle étincelante. Grâce à son fonctionnement ultra-silencieux, le lave-vaisselle se fond parfaitement dans le décor, ce qui permet aux utilisateurs de le faire fonctionner à tout moment sans perturber l'atmosphère paisible de leur maison.

Le luxe s'allie à la fonction

La gamme LG STUDIO Essence White se distingue non seulement par sa conception, mais aussi par ses caractéristiques innovantes qui répondent aux exigences modernes des propriétaires. Chaque appareil de la collection est conçu pour améliorer le côté esthétique et pratique de la vie à la maison.

Un engagement en faveur de la vie moderne

Avec sa conception raffinée et sa technologie de pointe, la gamme LG STUDIO Essence White est parfaite pour les propriétaires qui recherchent un mélange de style créatif et de performance. La nouvelle gamme reflète l'engagement de LG en matière d'innovation, de savoir-faire et de fonctionnalité, ce qui en fait le choix idéal pour ceux qui cherchent à rehausser leur maison avec une conception minimaliste et moderne.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gamme LG STUDIO Essence White, ainsi que sur les prix et la disponibilité des électroménagers, veuillez consulter LG.ca.

