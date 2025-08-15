LG invite les Canadiens à diffuser le message « Life's Good » en créant et en partageant des chansons qui suscitent l'optimisme.

TORONTO, le 15 août 2025 /CNW/ - LG Electronics Canada inc. (LG Canada) veut toucher une corde sensible chez les Canadiens avec le lancement du compteur d'optimisme, une nouvelle initiative conçue pour amplifier le pouvoir de l'optimisme et en observer les effets. LG est convaincue que l'optimisme rend la vie belle, et le compteur d'optimisme illustre cette conviction.

LG invite les Canadiens à partager le message Life’s Good en créant des chansons personnalisées pour autrui qui alimentent le Compteur d’optimisme et débloquent un don de 25 000 $ à la Fondation MLSE pour aider les jeunes à réaliser leur plein potentiel. (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

La recherche montre un lien fort entre la musique et les émotions positives. En effet, selon un sondage récent, plus de 60 % des participants affirment que la musique est leur stimulant cognitif non pharmacologique le plus fréquemment utilisé1. Avec cette initiative, LG invite les Canadiens à contribuer au compteur d'optimisme en créant une chanson personnalisée et en la transmettant à un proche à l'aide de son nouvel outil musical alimenté par l'IA, Radio Optimism. Chaque morceau partagé avec les mots-clics #OptimismWins (l'optimisme gagne), #LifesGood (la vie est belle) et #RadioOptimism alimente le compteur d'optimisme, ce qui permettra de débloquer un don de 25 000 $ au profit de la Fondation MLSE.

« La musique n'est pas que du bruit de fond, c'est l'un des outils de régulation émotionnelle les plus puissants dont nous disposons. Que nous essayions de nous débarrasser d'une mauvaise humeur, de nous calmer ou de ressentir de la joie, nous nous tournons instinctivement vers la musique pour réguler nos émotions, » explique le Dr Frank A. Russo, chercheur en neurosciences cognitives et directeur du laboratoire Science of Music, Auditory Research and Technology (SMART). « Elle nous aide à comprendre nos émotions et à exprimer nos pensées au-delà de ce que nous pouvons communiquer avec des mots. Mais ce qui est peut-être tout aussi important, c'est que la musique nous rassemble. Chanter ou écouter de la musique ensemble peut synchroniser le rythme cardiaque et même l'activité cérébrale, ce qui favorise l'empathie et la confiance. Des études ont démontré que la musique peut réduire les hormones de stress comme le cortisol, stimuler les hormones de formation de liens affectifs comme l'ocytocine et nous rapprocher, en particulier lorsque nous partageons une expérience musicale avec d'autres personnes. La musique active les mêmes circuits neurologiques de récompense dans le cerveau que la nourriture et les relations sociales. Cela pourrait expliquer pourquoi les sondages montrent régulièrement que la musique est l'une des stratégies non pharmacologiques les plus courantes pour la régulation émotionnelle. La musique nous aide à nous sentir mieux, ensemble. »

Une étude mondiale de LG révèle des résultats similaires. En fait, un tiers des Canadiens interrogés estiment que le partage de sentiments par l'entremise de contenus émotionnels [comme la musique] et de médias est l'un des moyens les plus nécessaires pour tisser des liens significatifs et, en fin de compte, alimenter l'optimisme2.

Cette conviction est étayée par le fait que le partage d'expériences musicales, même asynchrones, peut permettre aux gens d'apprécier leur humanité commune3. En outre, le fait d'écouter de la musique ensemble peut produire de l'ocytocine, ce qui favorise les liens sociaux4.

Radio Optimism transforme ce concept en une plateforme interactive où les participants peuvent créer et envoyer des chansons personnalisées à leurs proches. Les utilisateurs peuvent facilement composer de nouvelles chansons à l'aide d'outils alimentés par l'IA, qui sont très bien entraînés à partir d'un ensemble de données musicales soigneusement sélectionnées. Ces outils interprètent les requêtes de l'utilisateur pour produire des morceaux musicaux uniques et génèrent des pochettes d'album assorties, offrant ainsi une expérience attrayante et personnalisée. Une fois générées, ces chansons peuvent être envoyées aux destinataires pour approfondir leurs liens et être partagées en ligne pour que des personnes du monde entier les découvrent.

Voici la marche à suivre pour participer au compteur d'optimisme :

Partager la façon dont la musique alimente son optimisme sur les médias sociaux en utilisant les mots-clics #RadioOptimism, #OptimismWins (l'optimisme gagne) et #LifesGood (la vie est belle).

Créer et partager des chansons personnalisées à l'aide de Radio Optimism en utilisant les mots-clics #RadioOptimism, #LifesGood et #OptimismWins.

Visiter le site LG.ca pour en savoir plus sur la campagne et suivre les progrès du compteur d'optimisme.

Chaque commentaire, publication et chanson partagés en utilisant les mots-clics de la campagne contribuera au compteur d'optimisme, le tout en vue de débloquer un don de 25 000 $ à la Fondation MLSE.

Déterminée à offrir aux jeunes les moyens de réaliser leur plein potentiel grâce au sport, la Fondation MLSE œuvre à aider ceux qui sont confrontés à des obstacles à s'épanouir en leur offrant un accès gratuit à des programmes qui favorisent la santé physique, le bien-être mental, l'éducation et la préparation à la vie professionnelle. L'un des plus remarquables est le programme de danse du MLSE LaunchPad, qui permet aux jeunes filles de prendre leur envol grâce au mouvement et à la musique. Avec le mentorat de North Side Crew, de l'équipe de danse des Raptors de Toronto et grâce à une récente victoire lors d'une compétition, le programme continue d'inspirer la confiance, la créativité et la connexion.

Le compteur d'optimisme est plus qu'une simple campagne. Il s'agit d'une invitation à célébrer les joies de la musique, à tisser des liens avec les autres et à avoir un effet positif dans tout le Canada. Ensemble, répandons le bonheur et montrons que la vie est belle quand l'optimisme gagne!

Pour en savoir plus et pour participer au mouvement, consultez le site LG.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de la fabrication, dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de trois unités commerciales : solutions d'électroménagers pour la maison, solutions médias et de divertissement, et solutions écoénergétiques. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et à DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site LG.ca.







1 Soares, J. M., et Barbosa, M. (2024). The use of pharmacological and non-pharmacological cognitive enhancers in the Portuguese population. Performance Enhancement & Health, 12(1), 100274.

2 Focaldata, Travail sur le terrain effectué du 29 avril au 1er mai 2025. Taille de l'échantillon : 5 000 participants aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Inde et au Canada,

dont 1 000 participants dans chaque marché représentant la répartition nationale par âge, sexe et région.

3 Good, A., Peets, K. F., Choma, B. L., et Russo, F. A. (2022). Singing foreign songs promotes shared common humanity in elementary school children.

Journal of Applied Social Psychology, 52(12), 1158-117 1 https://doi.org/10.1111/jasp.12934

4 Good, A., et Russo, F. A. (2022). Changes in mood, oxytocin, and cortisol following group and individual singing: A pilot study. Psychology of Music, 50(4), 1340-1347. https://doi.org/10.1177/03057356211057967

SOURCE LG Electronics Canada

Personne-ressource pour les médias : LG Electronics Canada inc., Shari Balga, [email protected], +1 647 261-3603