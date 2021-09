LG est la première entreprise de Corée certifiée pour tester la sécurité fonctionnelle des logiciels pour véhicules autonomes.

SÉOUL, le 8 sept. 2021 /CNW/ - Le centre de tests logiciels de LG Electronics (LG) a reçu officiellement la certification ISO 26262 pour effectuer des tests de sécurité fonctionnelle sur les logiciels conçus pour les véhicules autonomes. En tant que première installation sud-coréenne certifiée pour tester ce type de logiciels, le centre de tests logiciels de LG publiera des résultats qui auront une crédibilité internationale dans plus de 70 pays et régions, dont les États-Unis, l'Europe et le Japon.*

La norme ISO 26262 est une norme internationale relative à la sécurité fonctionnelle des systèmes électriques et électroniques présents dans les véhicules routiers de série, telle que définie par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). L'une des mesures de la norme ISO 26262 détermine la probabilité d'accidents causés par des erreurs dans les logiciels ou les processus de développement automobile, un facteur critique pour la commercialisation des véhicules à conduite autonome. La certification permet à LG de tester non seulement la sécurité fonctionnelle des logiciels pour les véhicules à conduite autonome, mais aussi tous les systèmes logiciels automobiles ainsi que l'AUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture) qui relèvent de la norme ISO 26262, sans l'intervention d'organismes externes.

L'accréditation a été accordée par le Korea Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS), une agence mondialement reconnue chargée de l'établissement de systèmes nationaux de normalisation ainsi que de l'exploitation de normalisations industrielles dans les domaines liés à la sécurité et à la qualité. Le centre de tests logiciels de LG était auparavant reconnu par le KOLAS comme une institution de tests accréditée à l'échelle internationale pour la mesure de la qualité des logiciels (ISO/IEC 25023) et la sécurité fonctionnelle industrielle (IED 61508-3) des produits et technologies électroniques, notamment les électroménagers intelligents, les téléviseurs, les robots, l'IA, l'infonuagique et l'énergie.

« LG Electronics est extrêmement fière de se voir confier la meilleure capacité au monde de vérification de la sécurité fonctionnelle des logiciels automobiles », a déclaré I.P. Park, Ph. D., président et directeur de la technologie de LG Electronics. « Grâce à cet honneur, LG sera en mesure de fournir des produits et des services encore meilleurs, auxquels les consommateurs peuvent se fier pour obtenir les logiciels les plus fiables possibles. »

* Selon l'accord de reconnaissance mutuelle de l'ILAC (ARM ILAC).

À propos de LG Electronics inc.

