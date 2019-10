LG reconnue comme Chef de file de l'industrie selon l'indice de durabilité mondial

Le leadership de LG Electronics fait tourner les têtes selon diverses évaluations de la durabilité et de la responsabilité sociale des entreprises

TORONTO, le 28 oct. 2019 /CNW/ - LG Electronics a été nommée « Chef de file de l'industrie » pour la deuxième année consécutive, soit la désignation la plus élevée accordée par les Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), reconnus à l'échelle mondiale. Ce résultat dans la catégorie hautement concurrentielle de l'électronique grand public fait suite au titre de chef de file de l'industrie dans le domaine de l'électronique grand public que LG a reçu l'an dernier et au titre de chef de file de l'industrie des biens durables que les DJSI ont décerné à LG pendant quatre années consécutives (2014 à 2017).

Le prix de chef de file de l'industrie des DJSI est remis à l'entreprise ayant obtenu les meilleurs résultats dans chacun des 61 indices mondiaux des DJSI. LG a obtenu les meilleurs résultats de l'industrie dans la catégorie de l'électronique grand public en raison de ses pratiques de gestion novatrices en matière de R et D, de sa bonne gestion des produits, de sa gestion de marque, de ses politiques environnementales efficaces et de ses systèmes de gestion.

Élaborés par S&P Dow Jones et RobecoSAM, le spécialiste en investissements axé sur la durabilité, les DJSI constituent le premier indice mondial à suivre les grandes entreprises mondiales en fonction de leurs pratiques environnementales et sociales et de leurs pratiques de gouvernance. Plus de 2 500 entreprises ont été analysées dans le cadre de l'évaluation de la durabilité des entreprises effectuée par DJSI en 2019, et seules les entreprises se classant dans les 10 % supérieurs sont énumérées dans l'indice mondial.

Le prix des DJSI s'ajoute à l'inclusion de LG à l'indice FTSE4Good, la série d'indices mondiaux en matière d'investissement durable visant à reconnaître les entreprises qui font appel à des pratiques environnementales et sociales et à des pratiques de gouvernance remarquables conformément aux normes internationales. LG a également reçu la cote Or de l'évaluation de la responsabilité sociale des entreprises d'EcoVadis, qui évalue la mesure dans laquelle une entreprise intègre les principes de responsabilité sociale à ses activités. L'indice de responsabilité organisationnelle RepTrak 2019 a également classé la société mère de LG Electronics, LG Corp, au 40e rang des 100 entreprises ayant la meilleure réputation en matière de responsabilité organisationnelle.

« La durabilité environnementale est un principe de base de LG au Canada et partout dans le monde, confie Jaeseung Kim, président de LG Electronics Canada. Notre philosophie "Innovation pour une vie meilleure" nous permet de mettre au point des produits super efficaces, recyclables et certifiés ENERGY STARMD pour les consommateurs qui cherchent à réduire leur empreinte environnementale. »

Les efforts de durabilité de la société sont détaillés dans le Rapport 2019 sur la durabilité de LG Electronics qui vient d'être publié.

