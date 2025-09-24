Les plus récents ajouts à la gamme d'électroménagers de LG visent à aider les Canadiens à vivre de manière plus intelligente et à rehausser leur quotidien.

TORONTO, le 24 sept. 2025 /CNW/ - LG Electronics Canada inc. (LG) est ravie d'annoncer que les derniers ajouts à sa gamme d'électroménagers sont maintenant en vente au Canada. Ces appareils novateurs pour la cuisine et la lessive allient les technologies intelligentes les plus récentes à une esthétique élégante, offrent commodité et efficacité et s'intègrent parfaitement dans l'espace de vie.

Rehaussez le style de votre cuisine

Les derniers appareils de LG rehaussent l'esthétique de la cuisine pour lui conférer un aspect moderne et offrent des fonctionnalités intelligentes.

Les dernières innovations de LG en matière d’électroménagers aident les Canadiens à vivre plus intelligemment et à moderniser leur maison. (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Le réfrigérateur à profondeur de comptoir MAXMC sans dégagementMC de LG (LF24Z6530S) est la représentation de cette vision. Le nouveau système de charnières Sans dégagementMC et la conception de porte mince permettent une installation pratiquement affleurante1. Il est donc possible d'ouvrir complètement les deux battants de la porte, même lorsque le réfrigérateur est installé à côté d'un mur ou d'armoires de cuisine. Cette nouvelle caractéristique de conception confère un aspect encastré optimal à votre cuisine sans qu'il soit nécessaire de procéder à des rénovations personnalisées. LG est la seule marque à offrir la très grande capacité de 24 pi3 d'un réfrigérateur à profondeur standard dans une conception élégante à profondeur de comptoir. Vous disposez donc de plus d'espace pour les aliments et les boissons préférés de votre famille.

De plus, la nouvelle poignée hybride améliore la facilité d'utilisation et le style haut de gamme de l'appareil. Les poignées de type barre redessinées sont légèrement arrondies pour s'adapter confortablement à votre main et offrir un accès rapide, tandis que la poignée dissimulée discrète du tiroir coulissant du congélateur permet une ouverture en douceur, même lorsqu'il est complètement rempli. Ensemble, elles créent un aspect élégant qui s'agence parfaitement à la conception du panneau plat.

Outre sa capacité et sa conception, le réfrigérateur est doté de la machine à glaçons Craft IceMD, une exclusivité de LG, qui fabrique des glaçons sphériques qui fondent lentement, parfaits pour les cocktails avec ou sans alcool ou toute autre boisson nécessitant une touche d'élégance.

Cuisson précise et nettoyage sans effort

Grâce à LG, les chefs à domicile canadiens peuvent faire l'expérience d'une technologie de cuisson novatrice qui offre précision, esthétique et innovation.

À la tête de cette innovation se trouve la cuisinière intelligente à induction de LG avec technologie Air Fry (LSIL6336F). La surface de cuisson à induction utilise une technologie électromagnétique pour offrir un chauffage rapide, efficace, précis et réactif, en transférant instantanément la chaleur directement et uniquement à vos accessoires de cuisine, pour une ébullition et un mijotage ultrarapides. Offrant une conception élégante et encastrable, la cuisinière est dotée de la fonction ProBakeMD Convection avec un ventilateur à deux vitesses pour une cuisson uniforme, ainsi que de modes de cuisson polyvalents, dont Air Fry pour des aliments croustillants sans ajout d'huile et Air Sous Vide pour des plats tendres et cuits lentement, dignes d'un restaurant. La fenêtre InstaViewMD offre une commodité accrue. Il suffit de cogner deux fois pour éclairer l'intérieur et vérifier l'état de votre repas sans avoir à ouvrir la porte et à libérer la chaleur. De plus, la technologie EasyCleanMD permet un nettoyage rapide en 10 minutes sans produits chimiques forts. Grâce à la connectivité ThinQMD intégrée, vous pouvez surveiller et commander votre cuisinière à distance, recevoir des alertes en temps réel et même accéder aux mises à jour ThinQ UPMC pour de nouvelles fonctionnalités - toutes conçues pour rendre la cuisine plus intelligente, plus rapide et plus intuitive.

La lessive simplifiée

Les dernières innovations de LG en matière de lessive rendent le processus plus facile, plus intelligent et plus écoénergétique par rapport aux modèles précédents. LG présente la WashTowerMD avec sécheuse à thermopompe (WKHC152HWA), une solution haut de gamme et peu encombrante de 24 po qui combine une laveuse à chargement frontal de 3,1 pi3 et une sécheuse sans évacuation de 4,2 pi3 en un seul appareil élégant et intelligent. Au cœur de ce système se trouve la technologie de pompe à chaleur à double onduleurMC de LG, qui offre de puissantes performances de séchage tout en consommant jusqu'à 65 % d'énergie en moins que les sécheuses à évacuation traditionnelles2. Cette sécheuse homologuée ENERGY STARMD fonctionne à des températures plus basses, ce qui aide à préserver les vêtements plus longtemps. Puisqu'aucune source d'évacuation externe n'est nécessaire, l'installation est simple et flexible. La WashTowerMD de LG est également dotée de la technologie TurboWashMD 360 qui utilise quatre jets à pulvérisation variable qui assurent un nettoyage complet ainsi que des capteurs DDMD IA qui détectent la texture du tissu et la taille de la brassée pour choisir le cycle de lavage optimal. Grâce à la technologie ThinQMD intégrée, les utilisateurs peuvent démarrer et surveiller les cycles de lavage à distance, recevoir des alertes d'entretien et même télécharger les dernières mises à jour des fonctionnalités, associant désormais facilité et intelligence à la lessive.

LG présente également l'unité combinée laveuse-sécheuse tout-en-un WashComboMC (WM6998HBA), le summum de la polyvalence. Il s'agit d'une solution de lessive haut de gamme conçue pour simplifier le processus du début à la fin. Doté d'une impressionnante capacité de 5,7 pi3 et mesurant 27 pouces, cet appareil unique lave et sèche une brassée complète en moins de deux heures3 sans avoir à transférer le linge d'un appareil à l'autre. Grâce à sa conception sans évent et à sa fiche standard de 120 V, il est facile de l'installer n'importe où dans la maison. En plus d'être homologué ENERGY STARMD, cet appareil est doté de la technologie de pompe à chaleur à double onduleurMC de LG qui fournit une puissante performance et qui consomme jusqu'à 60 % moins d'énergie4 comparativement aux modèles traditionnels. Les capteurs intelligents intégrés détectent la texture du tissu, le degré de saleté et la taille de la brassée pour choisir les cycles de lavage et de séchage optimaux, tandis que la technologie TurboWashMC 360° assure un nettoyage en profondeur et en moins de temps. Profitez de la molette numérique intuitive avec écran ACL qui permet de voir les détails du cycle en un coup d'œil, et de fonctions pratiques comme le réservoir ezDispenseMC qui distribue automatiquement la bonne quantité de détergent et d'assouplissant en fonction de la taille de la brassée, et le filtre à charpie novateur ezLintFilter qui permet d'éliminer automatiquement les charpies après chaque cycle. Dotée d'un fini élégant et moderne, l'unité combinée WashComboMC de LG associe capacité, efficacité et innovation dans un seul appareil facile à utiliser.

La vie simplifiée

Au cœur de l'innovation de LG se trouve la technologie ThinQMD, une plateforme intelligente qui connecte les électroménagers de la maison pour offrir une expérience intelligente et pratique. Grâce à l'application ThinQMD, les utilisateurs peuvent démarrer, télécharger et surveiller les cycles de lavage, modifier les réglages du four ou vérifier l'état du réfrigérateur depuis pratiquement n'importe où. La plateforme fournit également des alertes d'entretien proactives et des renseignements sur la consommation d'énergie, ce qui permet de prolonger la durée de vie des appareils et d'optimiser leur efficacité. De plus, ThinQ UPMC fournit aux appareils compatibles des mises à jour logicielles et de nouvelles fonctionnalités au fil du temps. Ensemble, ThinQMD et ThinQ UPMC permettent aux foyers de rester connectés, de s'adapter et d'évoluer continuellement pour répondre aux besoins changeants de la vie quotidienne.

Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris les prix et la disponibilité de ces appareils novateurs, veuillez visiter le site LG.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de la fabrication, dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de trois unités commerciales : solutions d'électroménagers pour la maison, solutions médias et de divertissement et solutions écoénergétiques. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et à DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site LG.ca.



______________________________________

1 Pour une performance optimale, LG recommande de laisser un espace de 4 mm (0,16 po) entre les côtés du réfrigérateur et le mur.

2 Comparativement à la sécheuse à évacuation traditionnelle DLE3400, d'après des tests réalisés par Intertek au cycle normal avec l'option Économie d'énergie, avec une brassée de 8,45 lb selon le DOE et un taux d'humidité initial de 57,55 % (septembre 2023).

3 Selon des tests indépendants effectués avec une brassée standard de 10 lb selon le DOE lors du cycle de lavage et de séchage avec la sécheuse en mode Économie d'énergie (octobre 2023). La durée du cycle peut varier en fonction du type et du poids de la brassée.

4 Jusqu'à 60 % moins d'énergie par rapport aux sécheuses à évacuation de LG de taille similaire. L'ensemble le plus écoénergétique de l'industrie selon EnergyStar.gov (novembre 2023).

SOURCE LG Electronics Canada

Personne-ressource pour les médias : LG Electronics Canada inc., Shari Balga, [email protected], +1 647 261-3603