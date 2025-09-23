Grâce à l'innovation et à une conception axée sur le style de vie, LG continue d'offrir des produits qui répondent aux besoins des Canadiens modernes, que ce soit à la maison, au travail ou en déplacement.

TORONTO, le 23 sept. 2025 /CNW/ - LG Electronics Canada inc. (LG) a le plaisir d'annoncer la disponibilité au Canada de plusieurs nouveaux produits informatiques, audio et d'affichage. Conçues pour soutenir les modes de vie dynamiques et de plus en plus connectés d'aujourd'hui, ces nouvelles solutions témoignent de l'engagement de LG à fournir des technologies novatrices qui permettent aux Canadiens de travailler, de se divertir et de créer à leur façon.

Les ordinateurs portables LG gram à haute performance sont maintenant disponibles

Deux nouveaux modèles s'ajoutent à la série gram de LG. Ils sont dotés d'une portabilité et de performances accrues pour les utilisateurs qui exigent davantage de leurs appareils. Optimisés pour les joueurs, les créateurs et les professionnels, les nouveaux ordinateurs portables LG gram sont dotés d'une puissance de traitement avancée, d'une carte graphique dédiée et de fonctions intelligentes qui répondent à diverses situations, que ce soit le jeu immersif, le multitâche ou la création de contenu.

LG gram Pro de 16 po (modèle 16Z90TR-E.AD8BA9) : Alimenté par le processeur Intel MD Core MC Ultra 7 et la carte graphique NVIDIA MD GeForce RTX MC 5050, cet ordinateur portable ultraléger est aussi puissant que mobile. Grâce à des fonctions assistées par l'IA comme Copilot+ PC et LG gram Link, les utilisateurs peuvent s'attendre à d'excellentes performances dans un châssis élégant et léger.

Alimenté par le processeur Intel Core Ultra 7 et la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5050, cet ordinateur portable ultraléger est aussi puissant que mobile. Grâce à des fonctions assistées par l'IA comme Copilot+ PC et LG gram Link, les utilisateurs peuvent s'attendre à d'excellentes performances dans un châssis élégant et léger. LG gram Pro 2 en 1 de 16 po (modèle 16T90TP-K.AD88A9) : Conçu pour être polyvalent, cet appareil convertible est compatible avec les stylets et est doté d'un écran tactile OLED aux couleurs vives et d'une charnière à 360°, d'une mémoire vive allant jusqu'à 32 Go, du processeur IntelMD CoreMC Ultra et de l'IA de nouvelle génération intégrée pour une productivité et une flexibilité maximales.

Nouvelle gamme de haut-parleurs xboom de LG en collaboration avec will.i.am

Dans le cadre d'une collaboration qui allie innovation et influence culturelle, LG s'est associée à l'artiste musical et entrepreneur international will.i.am pour lancer une nouvelle série de haut-parleurs portatifs Bluetooth : xboom de LG. Chaque modèle est conçu en fonction d'utilisations distinctes et offre un son audacieux, des fonctionnalités intuitives et une conception industrielle remarquable :

xboom Grab de LG : Un haut-parleur compact et portatif en forme de tube qui offre un son riche, une autonomie de 20 heures 1 et qui résiste à l'eau et à la poussière 2 . PDSF : CAD 199,99 $

: Un haut-parleur compact et portatif en forme de tube qui offre un son riche, une autonomie de 20 heures et qui résiste à l'eau et à la poussière . PDSF : CAD 199,99 $ xboom Bounce de LG : Un haut-parleur résistant à l'eau doté d'une autonomie de 30 heures 3 , d'un récupérateur passif double et d'un son immersif à 360°. PDSF : CAD 299,99 $

: Un haut-parleur résistant à l'eau doté d'une autonomie de 30 heures , d'un récupérateur passif double et d'un son immersif à 360°. PDSF : CAD 299,99 $ xboom Stage 301 de LG : Conçu pour être performant, ce modèle de 120 watts offre des basses profondes, un éclairage à DEL et des effets vocaux. Il est donc idéal pour les fêtes et les spectacles en direct. La conception en cale transforme n'importe quel espace en scène. Le haut-parleur peut également être incliné ou monté sur un socle. PDSF : CAD 499,99 $

Tous les haut-parleurs xboom par will.i.am sont dotés de capacités d'IA améliorées : Son IA analyse le son et l'adapte en fonction du genre; Calibration IA maximise la clarté du son en fonction de la taille et de la forme de la pièce; Éclairage IA détecte le genre de musique et le complète par un éclairage optimal synchronisé avec la musique.

La gamme xboom par will.i.am est désormais en vente dans tout le pays. Elle représente l'engagement continu de LG à fournir des solutions audio de haute qualité qui s'harmonisent aux styles de vie modernes.

Le moniteur intelligent avec support mobile de LG est maintenant en vente au Canada

Le moniteur intelligent avec support mobile de LG, également en vente dès maintenant, est une solution d'affichage novatrice et roulante qui permet d'intégrer en toute simplicité la productivité et le divertissement. L'écran tactile de 32 pouces pivotant à 180 degrés et la plateforme webOS intégrée permettent aux utilisateurs de passer facilement du travail au divertissement, le tout sans avoir besoin de brancher un ordinateur externe. PDSF : CAD 1 499,99 $

Découvrez des offres spéciales et plongez dans le divertissement durant la Semaine de diffusion en continu de LG

Pour une durée limitée, profitez d'offres spéciales de divers partenaires de diffusion en continu pendant la Semaine de diffusion en continu de LG 2025. Jusqu'au 5 octobre, les propriétaires de téléviseurs et de moniteurs intelligents de LG munis de la plateforme webOS peuvent activer les offres spéciales en installant l'application Semaine de diffusion en continu de LG. Tous les détails sont disponibles sur le site lg.ca.

Disponibilité

Pour obtenir les renseignements complets sur les produits et pour savoir où vous les procurer, consultez le site LG.ca.

1 Le temps d'utilisation et les performances de la batterie peuvent varier en fonction de la connectivité réseau et de l'utilisation d'applications. 2 Testé dans des conditions de laboratoire contrôlées avec un classement IP67 selon la norme IEC 60529. Résistant à la poussière et à l'eau jusqu'à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. Testé en eau douce. Sécher le produit avant de l'utiliser. Ne pas recharger le produit s'il est mouillé. 3 Le temps d'utilisation et les performances de la batterie peuvent varier en fonction de la connectivité réseau et de l'utilisation d'applications.

