TORONTO, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, LG Electronics Canada (LG) lance au Canada la série OLED evo M3 de LG, les premiers et seuls téléviseurs OLED au monde dotés d'une connectivité sans fil, d'un écran 4K et d'un taux de rafraîchissement de120 Hz2. Les téléviseurs OLED evo M3 DE LG sont entièrement dépourvus de câbles, à l'exception du cordon d'alimentation, et sont dotés de la première solution de connectivité sans fil au monde capable d'assurer une transmission vidéo et audio en temps réel à 4K et à 120 Hz entre le boîtier Zero Connect et l'écran3.

Alors que LG célèbre le 10e anniversaire de ses avancées technologiques et conceptuelles en matière d'innovation OLED, la série OLED evo M3 de LG élève le statut de chef de file de l'entreprise dans le segment des téléviseurs haut de gamme. Offerts chez Best Buy dès son lancement au Canada, les modèles de la série OLED evo M3 de LG sont disponibles dans des tailles d'écran de 77 et de 83 po.

Les téléviseurs sont livrés avec le boîtier Zero Connect, qui permet une transmission AV à une résolution 4K (3 840 x 2 160 pixels) et à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour une distance allant jusqu'à dix mètres entre le boîtier et l'écran4. Le boîtier Zero Connect prend en charge diverses options de connectivité, notamment HDMI 2.1, USB, RF, réseau local (LAN) et Bluetooth, ce qui facilite la connexion de divers appareils ou périphériques, des consoles de jeu aux décodeurs.

Pour assurer une transmission de l'image et du son sans faille, le boîtier établit le chemin de transmission optimal et dispose d'une antenne réglable qui peut être positionnée en fonction de l'emplacement de l'écran. La technologie Zero Connect élimine la nécessité d'utiliser des câbles et des dispositifs à proximité de l'écran, ce qui permet aux utilisateurs de profiter de l'immersion offerte par un écran ultra-large dans un espace sans encombrement.

La série OLED evo M3 de LG bénéficie également de la conception Gallery chic et ultramoderne de l'entreprise, qui permet une fixation murale affleurante et impeccable, éliminant ainsi la nécessité de placer un meuble ou une table directement sous le téléviseur.

En plus de sa conception élégante et de ses performances élevées, le téléviseur OLED evo M3 de LG est doté d'une intelligence artificielle. Le processeur IA α9 de sixième génération exclusif à LG alimente le taux de rafraîchissement natif de 120 Hz, le mode ultralumineux maximal et la technologie IA qui détecte ce que l'utilisateur regarde pour sélectionner les meilleurs paramètres d'image et de son, pour une expérience de visionnement immersive.

Pour les joueurs d'aujourd'hui, les téléviseurs OLED evo M3 de LG offrent des caractéristiques nécessaires pour la compétition, telles qu'un taux de réponse ultra-rapide de 0,1 milliseconde, une prise en charge des technologies G-Sync de NVIDIA et FreeSync Premium d'AMD ainsi qu'un taux de rafraîchissement variable pour une image plus fluide et plus claire. Que les utilisateurs jouent sur des consoles ou dans le nuage, le tableau de bord et l'optimiseur de jeu de LG leur permettent de tout contrôler du bout des doigts.

« LG continue de pousser l'innovation technologique à un niveau supérieur avec les téléviseurs OLED evo M3 de LG, a déclaré Varun Kalia, vice-président des ventes, LG Electronics Canada Home Entertainment. Doté d'un son et d'une image de qualité supérieure, d'une performance transparente et d'une capacité de connectivité sans fil, notre téléviseur OLED evo M3 de LG, le premier du genre, offre aux clients une plus grande liberté dans l'aménagement de leur espace de vie. »

Voici quelques-unes des autres caractéristiques des téléviseurs OLED evo M3 de LG :

Le plus récent processeur de la série Alpha tire parti de la technologie d'apprentissage profond assisté par l'intelligence artificielle la plus sophistiquée de LG pour garantir une qualité d'image et de son exceptionnelle.

La fonctionnalité Image IA Pro offre désormais une mise à l'échelle améliorée pour assurer une meilleure clarté ainsi qu'une reproduction tonale dynamique supérieure, qui permet de révéler la profondeur et les détails de chaque image. La fonctionnalité Image IA Pro intègre également une technologie de traitement de l'image qui détecte et affine les objets importants, comme les visages, pour leur donner une qualité HDR plus réaliste.

En plus de mieux ajuster la reproduction de l'image, le processeur IA α9 de 6 e génération alimente la fonctionnalité Son IA Pro de LG, qui aide les téléspectateurs à se plonger dans l'action en diffusant un son ambiophonique virtuel 9.1.2 à partir du système de haut-parleurs intégrés du téléviseur.

génération alimente la fonctionnalité Son IA Pro de LG, qui aide les téléspectateurs à se plonger dans l'action en diffusant un son ambiophonique virtuel 9.1.2 à partir du système de haut-parleurs intégrés du téléviseur. La fonctionnalité AI Concierge fournit à chaque utilisateur une liste de choix de contenu en fonction de son utilisation passée et de ses recherches. Elle propose également des réglages, des options et des modes utiles (notamment le réglage Family Care, le mode Confort visuel, le mode Vues multiples, le réglage de l'horloge, la connexion du haut-parleur Bluetooth et la mise en sourdine du son) pour personnaliser l'expérience de visionnement de l'utilisateur.

Pour célébrer une décennie à la tête du segment des téléviseurs OLED5, LG continue de remplir sa mission de promouvoir l'innovation pour une vie meilleure, avec la série OLED evo M3 de LG. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site LG.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public, dont les ventes représentent 64 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités commerciales : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site LG.ca.

1 Sur la base d'une enquête de marché menée en juillet 2023. Le premier et le seul téléviseur OLED sans fil au monde fait référence au téléviseur OLED doté d'une connectivité sans fil 4K 120 Hz entre l'écran et le boîtier Zero Connect. 2 Sur la base d'une enquête de marché menée en juillet 2023. Le premier et le seul téléviseur OLED sans fil au monde fait référence au téléviseur OLED doté d'une connectivité sans fil 4K 120 Hz entre l'écran et le boîtier Zero Connect. 3 Le boîtier Zero Connect doit se trouver à portée directe du téléviseur OLED, dans un rayon dégagé maximal de 30 pieds, et plus bas que le récepteur sans fil du téléviseur. Le téléviseur et le boîtier Zero Connect se branchent au mur. Seuls les téléviseurs de 97 po peuvent être soutenus par un socle. Le socle est vendu séparément. 4 Le boîtier Zero Connect doit se trouver à portée directe du téléviseur OLED, dans un rayon dégagé maximal de 30 pieds, et plus bas que le récepteur sans fil du téléviseur. Le téléviseur et le boîtier Zero Connect se branchent au mur. Seuls les téléviseurs de 97 po peuvent être soutenus par un socle. Le socle est vendu séparément. 5 Omdia. Dix ans de produits no 1 sur le plan des unités les plus vendues entre 2013 et 2022. Ce résultat ne constitue pas un endossement par LGE ou de ses produits. Visitez le https://www.omdia.com/ pour obtenir plus de détails.

