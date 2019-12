LG intègre sa technologie de friture à air chaud et sa fonctionnalité Knock-On InstaView aux fours connectés

Grâce à la nouvelle fonctionnalité de friture à air chaud de la cuisinière InstaView ThinQ 2020 de LG, les utilisateurs peuvent cuisiner de délicieux repas sans culpabilité directement dans leur four. Le four d'une capacité de 6,3 pieds cubes élimine la nécessité de faire appel à de petits appareils de friture à air chaud qui encombrent la cuisine et aide à cuisiner des plats plus sains en utilisant beaucoup moins d'huile que pour préparer les plats frits de façon classique. La technologie à convection véritable de LG fait circuler l'air chaud à grande vitesse pour cuire uniformément les aliments et les rendre croustillants à l'extérieur et juteux à l'intérieur. Et comme aucun préchauffage n'est requis, les plats peuvent être servis plus rapidement qu'avec un four classique.

Grâce à la technologie InstaView, il suffit de cogner deux fois sur le panneau de verre du four pour allumer la lampe à l'intérieur du four et ainsi jeter un coup d'œil en toute facilité aux plats qui s'y trouvent. Nul besoin d'ouvrir la porte du four, ce qui ralentit le processus de cuisson, ni de chercher le bouton de l'éclairage. Qui plus est, les technologies EasyCleanMC et Self CleanMC aident à préserver la propreté du four pour garantir un rendement optimal à chaque utilisation. Ne nécessitant aucun produit chimique, la technologie EasyClean élimine les résidus alimentaires légers à une faible température et en seulement 10 minutes, tandis que la technologie Self Clean fait appel à des températures élevées pour éliminer les éclaboussures plus tenaces à l'intérieur du four.

La cuisinière avancée se jumelle à l'application ThinQ de LG pour que les utilisateurs puissent cuisiner comme des professionnels à la maison en ayant accès à des centaines de milliers de recettes des partenaires de cuisine intelligente de LG, comme SideChef, Innit et Drop. La transmission d'instructions de cuisson étape par étape du téléphone intelligent au four permet de régler automatiquement le mode et la température de cuisson pour obtenir des plats cuits à la perfection à tout coup.

En connectant la cuisinière InstaView ThinQ de LG à l'Assistant Google et à Alexa d'Amazon, vous pouvez commander et surveiller la cuisinière, peu importe où vous vous trouvez dans votre maison.

« La préparation de repas plus santé et l'amélioration de la commodité sont au cœur de la cuisinière InstaView ThinQ de LG dotée de la technologie de friture à air chaud », confie Song Dae-hyun, président de la société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics. « Et un temps de cuisson plus rapide et un nettoyage moins important permettent aux utilisateurs de passer moins de temps dans la cuisine et de consacrer plus de temps à la famille et aux loisirs. C'est ce que nous entendons par "innovation pour une vie meilleure". »

La nouvelle cuisinière InstaView ThinQMC 2020 de LG dotée de la technologie de friture à air chaud sera lancée au CES 2020 le 7 janvier, au kiosque no 11100 du Centre des congrès de Las Vegas. Découvrez les autres annonces palpitantes de LG dans le cadre du CES à l'aide du mot-clic #LGCES2020.

