L'expansion du segment de chargeurs de VE de LG aide les clients canadiens à adopter une utilisation plus durable de l'énergie, à faire des économies et à respecter l'environnement

TORONTO, le 9 févr. 2024 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG), un chef de file en matière de solutions technologiques novatrices, annonce l'entrée de son segment de solutions de recharge pour véhicules électriques (VE) au Canada. L'expansion de ce segment offre aux opérateurs de postes de recharge et aux propriétaires d'immeubles commerciaux des solutions supplémentaires sur le marché canadien des VE, qui connaît une croissance rapide, d'abord avec des chargeurs de niveau 2 à la pointe de la technologie, fabriqués à l'usine de chargeurs de VE récemment annoncée à Fort Worth, au Texas.

L'entrée sur le marché canadien est une réponse à l'importante croissance de l'adoption des VE dans le pays et à l'engagement du gouvernement du Canada à réduire les émissions de carbone ainsi qu'à la tendance croissante des consommateurs à se tourner vers les véhicules électriques. L'ensemble de ces facteurs fait de cette période un moment idéal pour LG de lancer ses solutions de recharge haut de gamme.

LG a commencé à assembler des chargeurs avancés de niveau 2 de 11 kW dans son usine du Texas, et commencera à produire des chargeurs rapides de 175 kW au cours du premier semestre de l'année. LG souhaite également lancer un chargeur ultra-rapide de niveau 3 de 350 kW en 2024, élargissant ainsi sa gamme de chargeurs pour VE afin de répondre aux besoins variés des clients, en particulier ceux qui œuvrent dans des domaines tels que les voyages commerciaux et le transport longue distance.

Les chargeurs intelligents de LG représentent la dernière technologie en matière de VE et sont conçus pour offrir des solutions de recharge efficaces, fiables et pratiques. Les hôtels, les restaurants, les centres de transport en commun, les centres commerciaux, les immeubles résidentiels et commerciaux et d'autres lieux ont la possibilité de fixer leurs propres tarifs, de créer un centre de profit et d'adapter leur réseau pour répondre à la demande locale. Les entreprises, les municipalités et les autres lieux publics ont également la possibilité de soutenir leur stratégie d'électrification grâce à des stations de recharge détenues et exploitées de manière indépendante. Celles-ci créent de nouvelles sources de revenus, tout en offrant une plateforme supplémentaire pour promouvoir la marque sur un écran numérique optionnel.

Grâce à ses capacités de fabrication, à son contrôle de la qualité, à son service après-vente et à ses offres personnalisées, notamment en matière de contrôle utilisateur et de solutions publicitaires, LG s'est rapidement taillée une réputation de fournisseur fiable en matière de chargeurs pour VE.

Le lancement du chargeur pour VE de LG s'inscrit dans la stratégie d'électrification plus large de l'entreprise, qui permet aux clients d'adopter une utilisation plus durable de l'énergie, en faisant des économies et en améliorant les résultats environnementaux par la même occasion. La gamme de produits d'électrification de l'ensemble de la maison de LG comprend des systèmes de CVC à thermopompe, des chauffe-eau et des sécheuses, des systèmes de stockage de l'énergie et des appareils intelligents certifiés ENERGY STAR, notamment des cuisinières et des surfaces de cuisson à induction.

