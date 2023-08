LG continue de proposer une grande variété d'expériences de jeu sur ses téléviseurs avec l'ajout d'Amazon Luna.

TORONTO, le 23 août 2023 /CNW/ - LG Electronics et Amazon Luna ont fait équipe pour offrir le populaire service de jeux en nuage aux modèles 2021 à 2023 de Téléviseurs Intelligent de LG (webOS6.0/22/23) au Canada. S'appuyant sur l'innovation continue de LG en matière de jeux, les propriétaires de Téléviseurs Intelligent de LG peuvent désormais accéder à leurs jeux préférés sur Luna depuis la carte de jeu sur l'écran d'accueil des Téléviseurs Intelligent de LG 2023 ou en téléchargeant l'application Luna à partir de la boutique de contenu LG sur les Téléviseurs Intelligent de LG 2021 et 2022.

LG continue d’offrir une variété d’expériences de jeu à ses Téléviseurs Intelligent avec l’ajout d’Amazon Luna. (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Les membres d'Amazon Prime peuvent jouer à Fortnite et à une sélection de jeux en rotation sans frais supplémentaires, et les joueurs d'Ubisoft sur ordinateur peuvent se connecter à leur compte pour jouer à certains jeux qu'ils possèdent déjà. Les joueurs peuvent également s'abonner à des bibliothèques de jeux grâce aux différents abonnements de Luna. Luna+ débloque des jeux de tous genres, Ubisoft+ Multi Access inclut les titres AAA préférés des amateurs et Jackbox Games propose des jeux à succès. Parmi les titres les plus populaires sur Luna figurent Resident Evil 2, LEGO DC Super-Villains, The Jackbox Party Pack 3 et Assassin's Creed Valhalla.

Luna est offert aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne. Les propriétaires de Téléviseurs Intelligent de LG dans ces pays peuvent commencer à jouer en se connectant à leur compte Amazon sur l'application Luna. Il suffit ensuite de connecter une manette Luna, soit une manette Bluetooth compatible, soit l'application Luna Phone Controller, et de commencer à jouer. L'application Luna Phone Controller peut être téléchargée gratuitement dans les magasins d'applications iOS, Android et Amazon.

Cette nouvelle intégration s'appuie sur le dévouement de longue date de LG à l'égard des joueurs par l'entremise de produits novateurs : qu'il s'agisse de soutenir les fonctionnalités des dernières caractéristiques HDMI 2.1 de l'industrie, de lancer l'optimiseur de jeu, un menu facile à naviguer pour les joueurs ou de révéler des produits tels que l'OLED Flex de LG, le premier téléviseur OLED pliable de 42 pouces au monde et un excellent complément pour les jeux immersifs sur console, sur ordinateur et pour le jeu en nuage.

