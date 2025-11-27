L'événement du Vendredi fou inspire une maison intelligente et connectée pour les Fêtes de fin d'année.

TORONTO, le 27 nov. 2025 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG) donne le ton à un joyeux temps des Fêtes axé sur le design avec son événement du Vendredi fou 2025. Les Canadiens peuvent maintenant découvrir les plus récentes innovations, les conceptions évoluées et l'efficacité prête pour les Fêtes des appareils ménagers et des technologies de style de vie de LG, avec des prix spéciaux offerts pour une durée limitée.

Cette année, les offres du Vendredi fou ont été soigneusement sélectionnées pour aider les Canadiens à rafraîchir leur intérieur en vue des réceptions des Fêtes, des rassemblements chaleureux et des rituels quotidiens qui rendent cette période de l'année si spéciale. Des cuisines modernes aux expériences cinématographiques à la maison en passant par les espaces familiaux relaxants, la plus récente gamme d'offres du Vendredi fou de LG est axée sur un design magnifique et une technologie novatrice, inspirés par la conviction que la vie est belle lorsque notre maison est aussi décontractée qu'inspirante.

L'esprit des Fêtes dans toutes les pièces de la maison

Un nouveau départ avec des économies allant jusqu'à 30 %

Les Canadiens peuvent explorer une vaste sélection d'offres du Vendredi fou sur les appareils électroménagers, les écrans de style de vie et les produits de divertissement de LG. Qu'il s'agisse de moderniser un appareil ou d'améliorer un espace de vie, les acheteurs y trouveront innovation et rapport qualité-prix.

Découvrez toutes les offres : https://www.lg.com/ca_fr/toutes-les-promotions/vente-du-vendredi-fou-20251121/.

Une routine de lessive plus intelligente

LG offre un rabais de 200 $ sur les ensembles laveuse-sécheuse admissibles, y compris les modèles WashComboMD et WashTowerMD de LG. Ces solutions de lessive sont conçues pour fonctionner plus silencieusement, offrir des cycles faciles à utiliser et assurer une efficacité au quotidien afin d'aider les familles à simplifier l'une des tâches ménagères les plus essentielles.

Pour en savoir plus, consultez le https://www.lg.com/ca_fr/all-offers/regroupez-et-economisez-sur-laveuse-secheuse-de-lg-2025/.

Bien recevoir pendant les Fêtes

Les acheteurs peuvent économiser jusqu'à 200 $ à l'achat de deux électroménagers pour la cuisine de LG admissibles, ou 400 $ à l'achat de trois produits admissibles ou plus. Avec des lignes épurées et des fonctions de cuisson intelligentes et intuitives, les réfrigérateurs, les cuisinières et les lave-vaisselle de LG vous aident à créer une cuisine magnifique et brillamment fonctionnelle.

Pour en savoir plus, consultez le https://www.lg.com/ca_fr/all-offers/economisez-en-regroupant-vos-electromenagers-de-cuisine-2025/

Films, magie et nuits douillettes avec le projecteur CineBeam S de LG

Offert au prix spécial de 1 399,99 $, le projecteur CineBeam S de LG transforme n'importe quelle pièce en salle de cinéma parfaite. Sa conception lumineuse et portable est idéale pour les Fêtes de fin d'année, les réunions de famille et les marathons de films en hiver.

Pour en savoir plus, consultez le https://www.lg.com/ca_fr/projecteur/portable-lifestlye-projecteurs/pu615u/.

StanbyME 2 de LG : un nouvel indispensable pour les Fêtes de fin d'année

Le StanbyME 2 portatif de LG est en voie de devenir l'un des appareils préférés des consommateurs. Utilisez-le dans la cuisine pour suivre vos recettes, déplacez-le dans le salon pour visionner des vidéos festives ou détachez l'écran et fixez-le au mur pour afficher des paysages saisonniers grâce au créateur d'ambiance. Sa conception flexible s'adapte aux traditions des Fêtes, grandes ou petites.

Explorez-le ici : https://www.lg.com/ca_fr/ecrans-de-style-de-vie/stanbyme/27lx6tyga/.

Disponibilité

La plupart des promotions sont en vigueur du 20 novembre 2025 au 7 janvier 2026. Les offres varient selon les régions et sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Des conditions s'appliquent. Pour connaître tous les détails, visitez le site lg.ca.

