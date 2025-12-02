La diffusion du message « La vie est belle » dans tout le pays permet de débloquer un don important à la MLSE Foundation et au MLSE LaunchPad.

TORONTO, le 2 déc. 2025 /CNW/ - LG Electronics Canada, inc. (LG Canada) est heureuse d'annoncer que les Canadiens ont débloqué le don de 25 000 $ à la MLSE Foundation pour soutenir le programme de danse de MLSE LaunchPad. Ce don, annoncé aujourd'hui, en ce jour du « Mardi je donne », est le résultat de la participation des Canadiens au thermomètre d'optimisme de LG, une initiative conçue pour diffuser le message « La vie est belle » de LG en créant et en partageant avec les autres des chansons qui suscitent l'optimisme.

Les Canadiens répandent la positivité grâce à la musique pour concrétiser un engagement de 25 000 $ de la part de LG Canada pour la Fondation MLSE. Le don appuiera le programme de danse MLSE LaunchPad et ses jeunes danseurs, présentés ici. (Groupe CNW/LG Electronics Canada, Inc.)

LG est convaincue que le fait de choisir d'être optimiste rend la vie belle. Au début de l'année, LG a lancé le thermomètre d'optimisme pour favoriser l'optimisme et suivre son pouvoir. Des études ayant montré qu'un tiers des Canadiens pensent que le partage de sentiments au moyen de contenus émotionnels (comme la musique) est une façon importante de créer des liens significatifs et, en fin de compte, de favoriser l'optimismei, les Canadiens ont été invités à « contribuer au thermomètre » en créant une chanson personnalisée à l'aide de l'outil musical IA de LG, Radio Optimism. Chaque chanson personnalisée créée et partagée avec les mots-clics #OptimismWins, #LaVieEstBelle et #RadioOptimism a contribué au thermomètre d'optimisme et a permis de débloquer le don de 25 000 $ à la MLSE Foundation et au programme de danse de MLSE LaunchPad.

Se consacrant à soutenir l'épanouissement des jeunes grâce au sport, la MLSE Foundation offre gratuitement des programmes qui appuient la santé physique, le bien-être mental, l'éducation et la préparation à la vie professionnelle. Une partie de l'engagement de la MLSE Foundation envers le sport chez les jeunes est le MLSE LaunchPad, une installation de sport pour le développement de 42 000 pi² située au centre-ville de Toronto, qui offre des programmes gratuits de sport, de santé et de leadership pour les jeunes de 6 à 29 ans. Le programme de danse de MLSE LaunchPad est axé sur le renforcement de la confiance en soi, la littératie physique et l'exploration des mouvements du corps à travers une variété de styles de danse. Durant le programme, les participants apprennent des routines et des techniques auprès de différents instructeurs, ce qui apporte un sentiment de nouveauté et d'enthousiasme à chaque séance.

Lisa Wiele, directrice générale de MLSE LaunchPad, explique : « Nous sommes reconnaissants du soutien continu de notre partenaire de longue date, LG, et des Canadiens de tout le pays. Leurs contributions renforcent ce programme important. Avec notre engagement commun à encourager l'optimisme et la joie chez les jeunes, nous sommes impatients de voir les répercussions positives que ce don aura sur la vie des jeunes qui sont confrontés à des obstacles. »

Bien que l'objectif du thermomètre d'optimisme de LG ait été atteint, les personnes souhaitant créer une chanson personnalisée et la partager avec un proche pendant les Fêtes peuvent toujours le faire grâce à l'outil musical IA Radio Optimism. Pour commencer, rendez-vous au site LG.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de la fabrication, dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de trois unités commerciales : solutions d'électroménagers pour la maison, solutions médias et de divertissement et solutions écoénergétiques. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et à DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site LG.ca.

i Focaldata, travail sur le terrain effectué du 29 avril au 1er mai 2025. Taille de l'échantillon : 5 000 participants aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Inde et au Canada, dont 1 000 participants dans chaque marché représentant la répartition nationale par âge, sexe et région.

SOURCE LG Electronics Canada, Inc.

Personne-ressource pour les médias : LG Electronics Canada inc., Shari Balga, [email protected], +1 647 261-3603