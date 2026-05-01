La nouvelle gamme comprend des écrans OLED 5K2K et des écrans de jeu grand format, les premiers du genre, ainsi qu'un téléviseur papier peint sans fil redessiné, conçu pour s'intégrer harmonieusement dans un intérieur avant-gardiste

Résumé de presse

LG annonce les prix et la disponibilité au Canada de sa gamme de moniteurs de jeu UltraGear evo de LG 2026 et du téléviseur papier peint OLED evo W6 de LG, dévoilés pour la première fois au CES 2026.

La gamme comprend le premier moniteur de jeu OLED incurvé 5K2K de 39 pouces au monde et le plus grand écran de jeu 5K2K de LG à ce jour, ainsi qu'un modèle Hyper Mini DEL 5K.

Le téléviseur OLED evo W6 présente une conception papier peint améliorée avec connectivité 4K sans fil au moyen du Zero Connect Box, pour une installation épurée et sans câbles.

Les produits peuvent être commandés à l'avance sur le site LG.ca et chez certains détaillants canadiens à compter du printemps 2026, à un prix de départ de 1 399,99 $ CA pour les écrans UltraGear de LG et de 7 999,99 $ CA pour le téléviseur OLED evo W6.

TORONTO, le 1er mai 2026 /CNW/ - LG Electronics Canada est fière d'annoncer les prix et la disponibilité au Canada de sa plus récente gamme de moniteurs de jeu haut de gamme, dévoilée au CES 2026 : le moniteur UltraGear evo GX9 de LG (modèle 39GX950B-B), le premier moniteur de jeu OLED incurvé 5K2K de 39 pouces au monde1; le moniteur UltraGear evo GM9 de LG (modèle 27GM950B), un moniteur de jeu Hyper Mini DEL de 27 pouces; et le moniteur de jeu UltraGear evo G9 5K2K de LG de 52 pouces (modèle 52G930B-B), le plus grand moniteur de jeu 5K2K au monde2.

Légende de la photo : LG Electronics Canada annonce les prix et la disponibilité de la gamme de moniteurs de jeu haut de gamme UltraGear evo 2026 de LG. Mention de source de la photo : La photo est une gracieuseté de LG. (Groupe CNW/LG Electronics Canada) Légende de la photo : LG Electronics Canada annonce l’ouverture des précommandes pour le téléviseur papier peint OLED evo W6 de LG Mention de source de la photo : La photo est une gracieuseté de LG. (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Le téléviseur papier peint OLED evo W6 de LG a également été dévoilé au CES 2026. Le téléviseur W6 marque le retour de l'emblématique téléviseur papier peint de LG, désormais amélioré par la technologie True Wireless3 et la connectivité 4K sans fil au moyen du Zero Connect Box de LG. Son profil mince de 9 mm et son système de montage mural repensé éliminent l'espace entre l'écran et le mur, créant ainsi un véritable effet « papier peint ».

Moniteur UltraGear evo GX9 de LG de 39 pouces (modèle 39GX950B) - Premier moniteur OLED incurvé 5K2K de 39 pouces au monde

S'inscrivant dans la lignée de la série GX9, le moniteur UltraGear evo GX9 de LG de 39 pouces (modèle 39GX950B) offre un rendement d'image OLED impeccable à une taille et à une échelle qui n'étaient pas disponibles auparavant, avec un temps de réponse quasi instantané de 0,03 ms (GàG) et une toile 5K2K de 39 pouces. En tant que premier moniteur de jeu OLED incurvé 5K2K (5 120 × 2 160) de 39 pouces au monde4, son format ultralarge 21:9 avec une courbure de 1500R et une densité de pixels de 143 PPI offre une vue panoramique large et une clarté textuelle nette qui plongent les joueurs au cœur de l'action.

Une qualité d'image OLED « parfaite » à grande échelle

La technologie OLED des couleurs primaires RVB de quatrième génération atteint une luminosité typique de 335 nits et bénéficie des certifications VESA DisplayHDRMC True Black 500 ainsi que des certifications UL noir parfait, couleurs parfaites et reproduction parfaite5. Le résultat est un affichage où les noirs profonds, les couleurs précises et les détails de la scène s'allient pour rendre les environnements à l'écran plus lisibles et plus immersifs.

Vitesse et réactivité pour le jeu compétitif

Les taux de rafraîchissement en mode double de 5K2K à 165 Hz ou en pleine HD large à 330 Hz6, combinés à un temps de réponse quasi instantané de 0,03 ms (GàG), garantissent la prise en compte immédiate de chaque mouvement. Les technologies G-SYNCMD Compatible de NVIDIAMD7 et FreeSyncMC Premium Pro d'AMD sont également prises en charge. Les technologies d'optimisation de résolution IA8, Son IA, d'optimisation des scènes IA et OLED Care sont également incluses. Les options de connectivité comprennent DisplayPort 2.1 (UHBR20)9, HDMI 2.1 et USB-C avec alimentation de 90 W.

Le moniteur UltraGear evo GX9 de LG de 39 pouces peut être commandé à l'avance dès maintenant sur le site LG.ca et sera offert au début du mois de mai chez certains détaillants. Le PDSF est de 2 199,99 $ CA.

Moniteur UltraGear evo GM9 de LG de 27 pouces (modèle 27GM950B) : moniteur de jeu Hyper Mini DEL 5K de prochaine génération

Le moniteur UltraGear evo GM9 de LG constitue une nouvelle référence pour les jeux en 5K grâce à la technologie Hyper Mini DEL de prochaine génération. Conçu pour les joueurs qui exigent à la fois une qualité d'image cinématographique et une vitesse compétitive, l'écran 5K (5 120 × 2 880) de 27 pouces offre une clarté exceptionnelle avec une densité de 218 pixels par pouce ainsi qu'une luminosité ultra-élevée pouvant atteindre 1 250 nits et la certification VESA DisplayHDRMC 1000.

Une évolution du rétroéclairage Mini DEL, la technologie Hyper Mini DEL améliore la précision et le contrôle avec 9 216 Mini DEL et 2 304 zones de gradation locales. La luminosité robuste du moniteur GM9 s'illustre dans les moments les plus importants, qu'il s'agisse de scènes intenses ou de ciels nocturnes étoilés où les éclats lumineux émergent avec netteté des noirs profonds. Associée à la technologie Zero Optical Distance, qui rapproche le rétroéclairage du panneau, réduisant ainsi les pertes de lumière et supprimant l'effet de halo, et renforcée par la technologie de réduction de l'effet de halo certifiée TÜV Rheinland, la technologie Hyper Mini DEL produit des noirs plus profonds et plus précis, un contraste perçu plus élevé et des images plus nettes sans effet de halo dérangeant.

Performance en mode double pour tous les styles de jeu

Les taux de rafraîchissement en mode double permettent aux joueurs de passer d'une résolution 5K à 165 Hz, pour un jeu cinématographique immersif, à une résolution QHD à 330 Hz10, pour un jeu compétitif rapide, le tout avec un temps de réponse de 1 ms (GàG) qui garantit la clarté des mouvements sans image fantôme. Les technologies G-SYNCMD Compatible de NVIDIAMD11 et FreeSyncMC Premium Pro d'AMD garantissent un jeu fluide et sans déchirure sur l'ensemble des configurations d'ordinateur et de console de nouvelle génération.

Fonctionnalités IA et connectivité

La fonctionnalité d'optimisation de résolution IA12 intégrée rehausse intelligemment le contenu source de faible résolution vers la résolution 5K. Les technologies Son IA et d'optimisation des scènes IA ajustent automatiquement les paramètres audio et d'image en fonction de ce qui se passe à l'écran, réduisant ainsi la nécessité d'ajuster manuellement les paramètres en cours de jeu. DisplayPort 2.1 (UHBR20)13, HDMI 2.1, et USB-C avec une alimentation de 90 W prennent en charge les connexions à bande passante élevée et la commodité d'un ordinateur de bureau dans un seul câble.

Le moniteur UltraGear evo GM9 de LG de 27 pouces peut être commandé à l'avance à partir du 22 mai 2026 sur le site LG.ca. Le PDSF est de 1 399,99 $ CA.

Moniteur UltraGear evo G9 de LG de 52 pouces (modèle 52G930B-B) : le plus grand moniteur de jeu 5K2K au monde

Le moniteur UltraGear evo G9 de LG est le plus grand moniteur de jeu 5K2K de LG au monde14. Le format ultralarge 21:9 de 52 pouces élargit le champ de vision horizontal, offrant aux joueurs une perspective plus large à l'écran tout en fournissant amplement d'espace pour les tâches multiples, la création de contenu et le divertissement immersif.

Conçue pour correspondre plus naturellement à la ligne de vision du spectateur, la courbure 1000R améliore la profondeur et la continuité visuelle tout en conservant une netteté constante des détails en ultra-haute définition sur l'ensemble de ce vaste écran.

Des images immersives à une vitesse époustouflante

Conçu pour les joueurs à la recherche d'un avantage compétitif, le moniteur G9 allie son vaste écran 5K2K à un taux de rafraîchissement de 240 Hz pour offrir une réactivité et une fidélité d'image exceptionnelles. Son temps de réponse de 1 ms (GàG) aide à garder les mouvements nets et réduit les images fantômes, ce qui permet de conserver une expérience de jeu réactive.

Les images sont tout aussi saisissantes, l'écran VESA DisplayHDR 600 offrant des couleurs vives et un contraste plus profond pour aider les joueurs à réagir plus rapidement, à viser plus près et à remporter leurs combats haut la main. Grâce à une couverture de la gamme de couleurs DCI-P3 pouvant atteindre 95 %, le moniteur G9 offre des couleurs riches, ce qui permet de faire ressortir les moindres détails lors des séquences de jeu au rythme effréné.

La technologie FreeSync Premium d'AMD élimine les effets de déchirement et de sautillement d'image, garantissant ainsi des mouvements ultra-fluides et des cibles claires. Le moniteur G9 offre une réponse rapide comme l'éclair pour les ordinateurs et les consoles de nouvelle génération, et la connexion HDMI 2.1 permet de profiter d'un jeu avec un taux de rafraîchissement élevé et un haut débit. Aucun besoin de jongler entre les sources d'entrée, aucun changement de configuration et aucune perte de performances : seulement des éléments visuels clairs et fluides, quel que soit le genre.

Contrôle intelligent et configuration adaptable pour le travail et le jeu

L'application LG Switch15 simplifie les tâches multiples en regroupant des fonctions uniques, comme l'assistant d'imagerie personnalisée, le partage d'écran et l'appel vidéo. Les utilisateurs peuvent affiner les paramètres d'affichage pour différentes tâches, organiser des dispositions flexibles d'écran partagé pour le jeu ou le travail côte à côte, et passer des appels vidéo au moyen d'un raccourci, pour mener plusieurs projets de front sans effort.

La connexion DisplayPort 2.1 (UHBR 13.5) offre une expérience de jeu ultrarapide, tandis que la connexion HDMI 2.1 assure la sécurité des connexions aux consoles grâce à une prise pour casque d'écoute à quatre broches qui prend en charge l'audio et les communications du jeu au moyen d'une seule connexion. Le moniteur UltraGear evo G9 vous permet de garder votre espace de travail bien rangé, même avec son immense écran de 52 pouces : vous pouvez parfaitement ajuster sa hauteur, son inclinaison et son pivotement, et son socle mince libère de l'espace de bureau pour une installation plus soignée.

Le moniteur UltraGear evo G9 (52G930B-B) de LG de 52 pouces peut être commandé à l'avance dès maintenant sur le site LG.ca. Le PDSF est de 2 399,99 $ CA.

Téléviseur papier peint OLED evo W6 de LG

Le téléviseur W6 présente l'emblématique conception de téléviseur papier peint de LG, désormais amélioré par la technologie True Wireless16 et la connectivité 4K sans fil au moyen du Zero Connect Box. Le téléviseur OLED evo W6 de LG est offert en tailles de 77 et de 83 pouces.

Conception de type « papier peint » : Installation sans câble avec montage mural encastré

Le téléviseur OLED evo W6 de LG est conçu pour se fondre dans son environnement. Son profil mince de 9 mm et son système de montage mural repensé éliminent l'espace entre l'écran et le mur, créant ainsi un véritable effet « papier peint » dans tout espace de vie.

En déplaçant toutes les connexions d'entrée vers le Zero Connect Box de LG, un appareil autonome qui transmet sans fil et sans perte de qualité visuelle des signaux vidéo 4K et des signaux audio jusqu'à une distance de 32 pieds, le téléviseur W6 permet une installation entièrement sans câble entre l'écran et la source multimédia. Le résultat est un écran conçu pour s'intégrer naturellement aux intérieurs modernes, sans les interruptions visuelles des installations des téléviseurs conventionnels.

Performance OLED de prochaine génération

Le téléviseur W6 est alimenté par le processeur IA Alpha 11 de troisième génération de LG, qui offre une optimisation avancée de l'image et du son grâce à un traitement par l'IA. Au cœur de ses performances visuelles se trouve la technologie Hyper Radiant Colour17, qui améliore la luminosité, la précision des couleurs et le contraste dans un large éventail de conditions d'éclairage. Grâce au mode ultralumineux Ultra, le téléviseur W6 atteint des niveaux de luminance jusqu'à 3,9 fois plus lumineux18 que les écrans OLED conventionnels.

Certifications « Reflection Free Premium », noir parfait et couleurs parfaites

Le téléviseur W6 a obtenu la certification « Reflection Free Premium »19, une première dans le secteur. Cette technologie vise à réduire au minimum la lumière réfléchie et à offrir une expérience visuelle immersive dans les environnements lumineux. Les technologies noir parfait20 et couleurs parfaites 21, toutes deux vérifiées par UL Solutions, offrent des niveaux de noir et d'uniformité des couleurs certifiés UL dans n'importe quel environnement lumineux, garantissant profondeur, précision et éclat, peu importe les conditions de visualisation.

Performance de jeu haut de gamme en 4K à 165 Hz avec TRV

Le téléviseur W6 prend en charge la résolution 4K jusqu'à 165 Hz avec la technologie de taux de rafraîchissement variable (TRV) ainsi que les technologies G-SYNC de NVIDIA et FreeSync Premium d'AMD. Ces caractéristiques sont conçues pour offrir une expérience de jeu ultra-fluide et à haut débit avec un décalage minimal, faisant de la série W6 un écran idéal aussi bien pour les jeux compétitifs que le visionnement de films.

Plateforme webOS : capacités d'IA multiples et découverte personnalisée

La série W6 fonctionne sur la plus récente plateforme webOS de LG, offrant une expérience utilisateur personnalisée grâce à des fonctionnalités alimentées par l'IA, notamment l'identifiant de voix, l'intégration d'IA multiples et un assistant IA amélioré pour la découverte intuitive de contenu et la navigation.

LG Gallery+ : art et affichage d'ambiance

Nouveau en 2026, Gallery+ transforme le téléviseur W6 en une toile numérique dynamique lorsqu'il n'est pas utilisé comme téléviseur. Cette fonction permet aux utilisateurs d'afficher des œuvres d'art, des photos personnelles et des images d'ambiance en tirant pleinement parti de la conception murale encastrée du téléviseur W6 et de la qualité d'image OLED pour un affichage à double usage dans l'espace de vie. Le téléviseur OLED evo W6 de LG s'ajoute à la gamme plus vaste de téléviseurs OLED evo 2026 de LG aux côtés des téléviseurs OLED evo G6 et OLED evo C6, offrant aux consommateurs une gamme d'écrans orientés sur la conception et les performances offerts dans plusieurs séries et tailles d'écran. Ensemble, les téléviseurs OLED evo de LG offrent des technologies d'affichage avancées, des innovations sans fil et des formats haut de gamme conçus pour s'adapter à une variété d'espaces de vie et de préférences de visionnement.

Les modèles de 77 et de 83 pouces du téléviseur OLED evo W6 de LG peuvent être commandés à l'avance sur LG.ca. Le PDSF est de 7 999,99 $ CA.

Disponibilité

La gamme de téléviseurs UltraGear evo de LG et le téléviseur OLED evo W6 de LG sont offerts sur LG.ca et chez certains détaillants partenaires, dont Best Buy, Costco et Amazon. Les modèles de 27 et de 52 pouces du téléviseur UltraGear evo seront également offerts chez Best Buy.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de la fabrication, dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de trois unités commerciales : solutions d'électroménagers pour la maison, solutions médias et de divertissement et solutions écoénergétiques. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et à DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site LG.ca.



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1 Sur la base des caractéristiques publiées pour les moniteurs de jeu en mars 2026, le moniteur 39GX950B de LG est le premier moniteur de jeu avec un écran OLED 5K2K (5 120 × 2 160) de 39 po.

2 Sur la base des caractéristiques publiées pour les moniteurs de jeu 5K2K en décembre 2025, le moniteur 52G930B de LG est le plus grand moniteur de jeu avec un écran 5K2K (5 120 × 2 160) de 52 pouces.

3 La technologie de téléviseur OLED sans fil fait référence à la connectivité entre le Zero Connect Box et l'écran. Visuellement sans perte, sur la base des résultats de tests internes utilisant la norme ISO/IEC 29170-2; les résultats et mesures peuvent varier en fonction de l'état de la connexion.

4 Sur la base des caractéristiques publiées pour les moniteurs de jeux OLED en mars 2026. Le modèle 39GX950B-B de LG est le premier moniteur de jeu de 39 pouces doté d'une résolution 5K2K.

5 Ce panneau OLED de LG a été certifié « noir parfait », « couleurs parfaites avec une fidélité des couleurs à 100 % » et « reproduction parfaite ». Numéros de certificat : Noir parfait (OLED) - V183632; Couleurs parfaites - V569367; Reproduction parfaite - V756760 par UL.

6 Nécessite une carte graphique qui prend en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 330 Hz (pleine HD large). Les taux de rafraîchissement réels peuvent varier en fonction des caractéristiques et des configurations graphiques de l'ordinateur. La carte graphique est vendue séparément.

7 La technologie G-SYNCMD Compatible de NVIDIAMD prend en charge un taux de rafraîchissement variable avec les processeurs graphiques de la série GeForce GTX 10 et supérieurs sur DisplayPort, et les processeurs graphiques de la série GeForce RTX 30 et supérieurs sur HDMI 2.1.

8 La fonctionnalité d'optimisation de résolution IA nécessite une source d'entrée d'une résolution minimale pleine HD large. Les sources d'une résolution inférieure à pleine HD large ne sont pas prises en charge. Les performances de l'optimisation peuvent varier en fonction de la qualité de la source.

9 Nécessite une carte graphique qui prend en charge DisplayPort 2.1 pour obtenir un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 330 Hz. Les taux de rafraîchissement réels peuvent varier en fonction des caractéristiques et des configurations graphiques de l'ordinateur.

10 Nécessite une carte graphique qui prend en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 330 Hz (QHD). Les taux de rafraîchissement réels peuvent varier en fonction des caractéristiques et des configurations graphiques de l'ordinateur. La carte graphique est vendue séparément.

11 La technologie G-SYNCMD de NVIDIAMD prend en charge un taux de rafraîchissement variable avec les processeurs graphiques de la série GeForce GTX 10 et supérieurs sur DisplayPort, et les processeurs graphiques de la série GeForce RTX 30 et supérieurs sur HDMI 2.1.

12 La fonctionnalité d'optimisation de résolution IA nécessite une source d'entrée d'une résolution minimale pleine HD large. Les sources d'une résolution inférieure à pleine HD large ne sont pas prises en charge. Les performances de l'optimisation peuvent varier en fonction de la qualité de la source.

13 Nécessite une carte graphique qui prend en charge DisplayPort 2.1 pour obtenir un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 330 Hz. Les taux de rafraîchissement réels peuvent varier en fonction des caractéristiques et des configurations graphiques de l'ordinateur.

14 Sur la base des caractéristiques publiées pour les moniteurs de jeu 5K2K en décembre 2025, le moniteur 52G930B de LG est le plus grand moniteur de jeu avec un écran 5K2K (5 120 × 2 160) de 52 pouces.

15 LG Switch est une application distincte qui doit être téléchargée et installée. Pour télécharger la plus récente application LG Switch, veuillez consulter le site LG.ca.

16 La technologie Zero Connect fait référence à la connectivité entre le Zero Connect Box et l'écran. Visuellement sans perte, sur la base des résultats de tests internes utilisant la norme ISO/IEC 29170-2; les résultats et mesures peuvent varier en fonction de l'état de la connexion.

17 S'applique aux séries W6 et G6 (sauf les modèles de 97 pouces), ainsi qu'aux modèles de 77 et de 83 pouces de la série C6.

18 La luminosité peut varier selon le modèle, la taille de l'écran et la région. La luminosité maximale est 3,9 fois plus élevée que celle d'un téléviseur OLED conventionnel, avec une fenêtre de 3 %, selon des mesures internes.

19 L'écran OLED de LG est certifié Reflection Free par Intertek, mesuré selon la mise en œuvre de la sphère d'échantillonnage IDMS 11.2.2. S'applique aux séries W6 et G6 (à l'exception des modèles de 97 et de 48 pouces).

20 L'écran OLED de LG est certifié UL pour les niveaux de noir ≤0,24 nit jusqu'à 500 lux, mesurés selon la réflexion d'une lumière circulaire conformément à la section 11.5 de la norme IDMS.

21 L'écran OLED de LG est certifié UL pour les niveaux d'uniformité des couleurs >99 % jusqu'à 500 lux, mesurés selon la réflexion d'une lumière circulaire conformément à la section 11.5 de la norme IDMS.

SOURCE LG Electronics Canada

Personne-ressource pour les médias : LG Electronics Canada inc., Shari Balga, 647 261-3603, [email protected]