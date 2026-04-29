Les dernières innovations en matière d'électroménagers pour la cuisine et la lessive allient fonctionnalités intelligentes, conception élégante et performances fiables pour les foyers canadiens

Résumé de presse

LG Electronics Canada présente sa gamme d'électroménagers 2026, qui comprend de nouvelles solutions pour la cuisine et la lessive conçues pour offrir des fonctionnalités intelligentes, un rendement écoénergétique et une conception réfléchie.

Parmi les innovations pour la cuisine, mentionnons le premier et le plus grand réfrigérateur à profondeur de comptoir autoportant Zero Clearance MC de LG, soit le réfrigérateur Counter‑Depth MAX MD Zero Clearance MC à trois portes dont une porte à deux battants et machine à glaçons Craft Ice MD . À cela s'ajoute le lave-vaisselle FlushFit MC de LG doté des technologies TrueSteam MD et Dynamic Heat Dry MC , et une cuisinière à induction de 30 pouces avec ProBake Convection MD et élément UltraHeat MC .

de LG, soit le réfrigérateur Counter‑Depth MAX Zero Clearance à trois portes dont une porte à deux battants et machine à glaçons Craft Ice . À cela s'ajoute le lave-vaisselle FlushFit de LG doté des technologies TrueSteam et Dynamic Heat Dry , et une cuisinière à induction de 30 pouces avec ProBake Convection et élément UltraHeat . Les solutions pour la lessive comprennent des laveuses et des sécheuses de très grande capacité avec intelligence intégrée AI DD MD 2.0, TurboWash MD 360° et jumelage intelligent, ainsi que la WashTower MD de LG avec technologie Dual Inverter HeatPump MC .

2.0, TurboWash 360° et jumelage intelligent, ainsi que la WashTower de LG avec technologie Dual Inverter HeatPump . LG est la première marque de gros électroménagers au Canada depuis 2021 1 .

. La gamme d'électroménagers de LG est en vente auprès de certains grands détaillants au Canada et sur le site LG.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris les prix et la disponibilité, veuillez visiter le site LG.ca.

TORONTO, le 29 avril 2026 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG) a annoncé aujourd'hui sa gamme d'électroménagers 2026, présentant des innovations pour la cuisine et la lessive conçues pour offrir des fonctionnalités intelligentes, une conception élégante, un rendement écoénergétique et une fiabilité2 au quotidien pour les foyers canadiens. La gamme s'appuie sur la position de LG en tant que première marque de gros électroménagers au Canada depuis 20213, reflétant la demande continue des consommateurs dans les principales catégories d'électroménagers.

Transformer la cuisine

Le nouveau lave-vaisselle FlushFit(MC) de LG offre une intégration parfaite dans la cuisine grâce à la technologie TrueSteam(MD) de LG et à la technologie Dynamic Heat Dry(MD) avec AutoVentDry(MC), offrant une vaisselle étincelante et prête à être utilisée dès sa sortie du panier. Crédit photo : Photo reproduite avec l'aimable autorisation de LG (Groupe CNW/LG Electronics Canada) La laveuse intelligente à chargement frontal à hyper grande capacité de 5,8 pi³ de LG et la sécheuse électrique à chargement frontal intelligente à super grande capacité de 7,4 pi³ de LG se combinent pour offrir une expérience de lavage pratique, efficace et connectée. Crédit photo : Photo reproduite avec l'aimable autorisation de LG (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

La plus récente gamme d'électroménagers pour la cuisine de LG allie une conception épurée et des innovations pratiques pour faciliter le rythme de la vie moderne.

En tête de la gamme se trouve le premier et le plus grand réfrigérateur à profondeur de comptoir autoportant Zero ClearanceMC de LG : le réfrigérateur Counter-Depth MAXMD Zero ClearanceMC de 24 pi³ à trois portes dont une porte à deux battants (modèle LF24Z6530S). Son système novateur de charnières Zero ClearanceMC est conçu de manière experte pour permettre aux deux battants de la porte de s'ouvrir complètement, même dans le cas d'une installation affleurante au mur ou aux armoires4. La conception offre un aspect intégré tout en conservant une grande capacité de 24 pi³. Le réfrigérateur comprend également la machine à glaçons double Craft IceMD, exclusive à LG, qui produit des cubes de glace standard, les glaçons sphériques Craft IceMD caractéristiques de LG ainsi que de la glace concassée pour une polyvalence accrue. Il est aussi certifié ENERGY STAR®.

Autre nouveauté, le lave-vaisselle FlushFitMC de LG (modèle LDNTH862S), conçu pour s'intégrer parfaitement dans vos armoires tout en pouvant accueillir jusqu'à 16 couverts en un seul chargement. La technologie TrueSteamMD de LG intègre un système exclusif de quatre jets de vapeur dans la porte, qui utilise la puissance de la vapeur pour pénétrer les résidus alimentaires, assainir la vaisselle et réduire jusqu'à 60 %5 les taches d'eau pendant le séchage. La technologie Dynamic Heat DryMC avec AutoVentDryMC aide à améliorer les performances de séchage en faisant circuler l'air chaud et en ouvrant automatiquement la porte légèrement à la fin du cycle. Le résultat est un lave-vaisselle conçu pour une intégration raffinée et des performances fiables au quotidien, offrant une vaisselle étincelante et prête à être utilisée dès sa sortie du panier.

La cuisinière électrique de 30 pouces de 6,3 pi³ de LG (modèle LRIN6323YE) complète la gamme d'électroménagers pour la cuisine avec des fonctionnalités conçues pour une cuisson précise et efficace. La technologie ProBake ConvectionMD de LG utilise un élément chauffant placé à l'arrière du four pour obtenir des résultats de cuisson uniformes sur chaque grille, tandis que l'élément UltraHeatMC de LG de 3,9 kW sur la surface de cuisson offre la flexibilité nécessaire pour une ébullition rapide et un mijotage précis. La technologie d'induction transfère l'énergie directement aux accessoires de cuisson compatibles, pour offrir un chauffage efficace et uniforme. Le four est également doté de la fonction EasyCleanMD, qui permet un nettoyage rapide en 10 minutes, sans produits chimiques ni chaleur élevée. Laissez simplement le four faire le travail et essuyez facilement les résidus restants6.

Une révolution dans le domaine de la lessive

LG reste à la pointe de l'innovation dans le domaine de la lessive avec des fonctionnalités intelligentes et écoénergétiques qui vous font gagner du temps. Certifiée ENERGY STAR®, la laveuse intelligente à chargement frontal à hyper grande capacité de 5,8 pi³ de LG (modèle WM5800HVA) est conçue pour les grandes brassées et permet de gagner du temps et d'économiser de l'énergie. La laveuse est dotée de la technologie TurboWashMD 360°, qui utilise cinq jets puissants à pulvérisation variable pour aider à nettoyer les vêtements en moins de 30 minutes7. L'intelligence intégrée AI DDMD 2.0 élimine les conjectures et détecte automatiquement le type de tissu et la taille de la brassée pour optimiser les mouvements et les températures de lavage, tandis que le jumelage intelligent peut sélectionner automatiquement un cycle de séchage compatible8. De plus, le cycle AllergieneMD utilise la douce puissance de la vapeur pour réduire les allergènes domestiques courants, tandis que le cycle pour articles pour animaux de compagnie est conçu pour réduire les odeurs des vêtements, des jouets et d'autres articles lavables pour animaux de compagnie. Ce cycle spécialisé utilise de l'eau à haute température, des temps de lavage optimisés avec précision et un processus de rinçage complet en quatre étapes, garantissant ainsi la propreté des articles et une fraîcheur irréprochable.

Et pour s'allier à cette laveuse, la sécheuse électrique à chargement frontal intelligente à super grande capacité de 7,4 pi³ certifiée ENERGY STAR® de LG (modèle DLEX5800V) figure parmi les plus grandes sécheuses à thermopompe à chargement frontal sans évent de LG. La technologie TurboSteamMD rafraîchit les vêtements et élimine les plis sur un maximum de cinq vêtements en seulement 11 minutes9. Lorsque vous avez besoin d'un rafraîchissement rapide entre les lavages, le cycle SteamFreshMD aide à réduire les odeurs et à rafraîchir les articles comme les jouets pour enfants, les oreillers décoratifs et bien d'autres. Pour un fonctionnement sans souci, les indicateurs d'obstruction dans le conduit FlowSenseMD et du filtre à charpie avertissent les utilisateurs lorsque les conduits doivent être nettoyés pour éviter l'accumulation de charpie. Ensemble, la laveuse et la sécheuse sont conçues pour offrir une expérience de lavage pratique, efficace et connectée.

Pour les maisons où l'espace est une priorité, la WashTowerMD de 5,8 pi³ avec sécheuse à thermopompe DirectDriveMD de LG (modèle WKHC252HBA) présente une solution de lessive verticale tout-en-un, offrant une pleine capacité et des fonctionnalités grandeur nature sur la moitié de la superficie au sol10. Cet appareil compact et élégant combine une laveuse de 5,8 pi³ et une sécheuse de 7,8 pi³ dans un seul système qui permet de laver et de sécher même une douillette de très grande taille. Il est doté de la technologie Dual Inverter HeatPumpMC de LG, qui utilise jusqu'à 65 % moins d'énergie pour sécher chaque brassée11, tout en traitant les vêtements avec délicatesse. Le panneau de commande novateur Centre ControlMC est parfaitement positionné au milieu de l'appareil pour offrir un accès pratique aux commandes de la laveuse et de la sécheuse. La WashTowerMD de LG intègre la technologie TurboWashMD 360° de LG, qui permet un nettoyage complet en moins de 30 minutes12, et la technologie TurboSteamMD de LG pour un nettoyage en profondeur et un rafraîchissement des tissus.

La gamme d'électroménagers de LG est en vente auprès de certains grands détaillants au Canada et sur le site LG.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris les prix et la disponibilité, veuillez visiter le site LG.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de la fabrication, dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de trois unités commerciales : solutions d'électroménagers pour la maison, solutions médias et de divertissement et solutions écoénergétiques. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et à DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site LG.ca.

_______________________ 1 Première marque de gros électroménager au Canada depuis 2021 en nombre d'unités et en dollars, selon le sondage trimestriel d'OpenBrand auprès des consommateurs (AHAM, six catégories principales, de 2021 à 2025). 2 https://www.lg.com/ca_fr/appareils-electromenagers-fiables/ 3 Première marque de gros électroménager au Canada depuis 2021 en nombre d'unités et en dollars, selon le sondage trimestriel d'OpenBrand auprès des consommateurs (AHAM, six catégories principales, de 2021 à 2025). 4 Pour une performance optimale, LG recommande de laisser un espace de 0,16 po (4 mm) entre les côtés du réfrigérateur et le mur. 5 Pourcentage de réduction des traces d'eau par rapport à un lave-vaisselle de LG comparable non doté d'un générateur de vapeur, réglé au cycle de lavage délicat. Les résultats peuvent varier selon le modèle. Les résultats sont basés sur des tests effectués sur le modèle LDF7774ST de LG en février 2018. 6 En présence d'importantes accumulations de saletés, il est possible qu'un nettoyage manuel supplémentaire ou une utilisation de la fonctionnalité d'autonettoyage soit nécessaire. 7 Sur la base de brassées de 8 à 10 lb. Les résultats peuvent varier en fonction du type et du poids de la brassée. 8 Pour utiliser le jumelage intelligent, la laveuse et la sécheuse doivent être enregistrées dans l'application LG ThinQMD et connectées à un réseau Wi-Fi. 9 Les résultats peuvent varier en fonction du type et du poids de la brassée. 10 La moitié de la superficie au sol. 11 Comparativement à la sécheuse à évacuation traditionnelle DLE3400, d'après des tests réalisés par Intertek au cycle normal avec l'option Économie d'énergie, avec une brassée DOE de 8,45 lb et un taux d'humidité initial de 57,5 % (septembre 2023). 12 Selon des tests indépendants réalisés lors d'un cycle normal avec l'option TurboWashMD et une brassée de 10 lb (octobre 2023).

SOURCE LG Electronics Canada

Personne-ressource pour les médias : LG Electronics Canada inc., Shari Balga, 647 261-3603, [email protected]