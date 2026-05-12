Les résultats montrent des préférences et des habitudes marquées dans les ménages canadiens, alors que LG présente le nouveau lave-vaisselle FlushFitMC conçu pour allier esthétique et performances constantes en matière de lavage et de séchage.

Résumé de presse :

Un nouveau sondage de LG Canada révèle comment les Canadiens remplissent réellement leur lave-vaisselle, mettant en évidence des préférences marquées et des habitudes quotidiennes au sein des ménages.

LG Canada dévoile les résultats d'un nouveau sondage, effectué à l'échelle nationale, soulignant la façon dont les Canadiens abordent le remplissage du lave-vaisselle, coïncidant avec le lancement de son lave-vaisselle FlushFit MC . Près de la moitié des Canadiens (47 %) croient qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de remplir un lave-vaisselle, et plus d'un tiers (37 %) repasse après un membre du ménage pour replacer la vaisselle dans le lave-vaisselle.

. Près de la moitié des Canadiens (47 %) croient qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de remplir un lave-vaisselle, et plus d'un tiers (37 %) repasse après un membre du ménage pour replacer la vaisselle dans le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle FlushFit MC de LG est conçu pour éliminer les devinettes. Il est doté de la technologie TrueSteam MD pour décomposer les aliments et réduire les taches d'eau, et Dynamic Heat Dry MC avec AutoVentDry MC pour un séchage plus rapide et plus complet.

de LG est conçu pour éliminer les devinettes. Il est doté de la technologie TrueSteam pour décomposer les aliments et réduire les taches d'eau, et Dynamic Heat Dry avec AutoVentDry pour un séchage plus rapide et plus complet. Avec un espace pouvant accueillir jusqu'à 16 couverts et offrant un cycle de lavage et de séchage d'une heure, le lave-vaisselle FlushFitMC de LG est en vente sur LG.ca et auprès de certains grands détaillants au Canada.

TORONTO, le 12 mai 2026 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG) a publié aujourd'hui les résultats d'un nouveau sondage, effectué à l'échelle nationale, explorant la façon dont les Canadiens remplissent leur lave-vaisselle, dans le cadre du lancement de son lave-vaisselle FlushFitMC.

Conçu dans un souci de performance et d’esthétique, le lave-vaisselle FlushFit(MC) de LG offre une apparence intégrée et harmonieuse qui s’intègre parfaitement aux cuisines modernes. (Groupe CNW/LG Electronics Canada) Le lave-vaisselle FlushFit(MC) de LG est conçu pour éliminer les devinettes. Il est doté de la technologie TrueSteam(MD) pour décomposer les aliments et réduire les taches d’eau, et Dynamic Heat Dry(MC) avec AutoVentDry(MC) pour un séchage plus rapide et plus complet. (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Selon l'étude commandée par LG, les Canadiens ont des préférences marquées et souvent divergentes en ce qui concerne le remplissage du lave-vaisselle. Près de la moitié (47 %) pensent qu'il existe une bonne et une mauvaise façon de remplir un lave-vaisselle, tandis que plus d'un tiers (37 %) admettent repasser après un membre du ménage pour replacer la vaisselle dans le lave-vaisselle.

« Le remplissage du lave-vaisselle peut sembler être une tâche insignifiante, mais c'est une tâche qui tient à cœur aux gens », a déclaré Melissa Maker, experte en nettoyage et ambassadrice de la marque LG.

« Chacun a son propre système, et c'est souvent là que les avis divergent. Que vous mettiez les dents des fourchettes en haut ou en bas, le lave-vaisselle FlushFitMC de LG est conçu pour faciliter la tâche avec des technologies comme TrueSteamMD et Dynamic Heat DryMC qui permettent d'obtenir d'excellents résultats.»

L'étude de LG a également révélé que :

Deux Canadiens sur cinq (41 %) ont un système de remplissage du lave-vaisselle précis qu'ils préfèrent que les autres suivent;

ont un système de remplissage du lave-vaisselle précis qu'ils préfèrent que les autres suivent; La moitié (50 %) affirme éprouver une réelle satisfaction lorsque le lave-vaisselle est correctement rempli;

affirme éprouver une réelle satisfaction lorsque le lave-vaisselle est correctement rempli; Les trois quarts (76 %) pensent que certains articles ne devraient jamais aller dans le lave-vaisselle.

Ces comportements indiquent que le consommateur est très attaché à ses habitudes quotidiennes, qu'il a des préférences claires quant à la manière dont les tâches doivent être accomplies et qu'il s'attend à ce que ses appareils s'adaptent à ces tâches.

En réponse, LG associe une connaissance approfondie des consommateurs à une innovation réfléchie, en concevant des appareils qui reflètent le mode de vie réel des gens. À une époque où les Canadiens ont des opinions bien arrêtées et souvent contradictoires sur la façon dont un lave-vaisselle doit être rempli, le lave-vaisselle FlushFitMC (LDNTH862S) est conçu pour faciliter le processus de remplissage du lave-vaisselle, en soutenant des performances constantes en matière de lavage et de séchage, quel que soit le style de chargement choisi.

Conçu dans un souci de performance et d'esthétique, le lave-vaisselle FlushFitMC de LG offre une apparence intégrée et harmonieuse qui s'intègre parfaitement aux cuisines modernes. Sa conception FlushFitMC permet à l'appareil d'être presque au même niveau que les meubles environnants, ce qui contribue à créer un aspect épuré et haut de gamme tout en maximisant l'espace utilisable dans la cuisine.

Avec un espace pouvant accueillir jusqu'à 16 couverts, il est conçu pour répondre à tous les besoins, des repas quotidiens aux grands rassemblements. Le lave-vaisselle fonctionne à un faible niveau sonore d'environ 39 dB, ce qui favorise un environnement de cuisine plus silencieux et permet de le faire fonctionner confortablement à tout moment de la journée, y compris dans les espaces ouverts.

Le lave-vaisselle est doté de la technologie TrueSteamMD de LG, qui utilise la vapeur pour décomposer les aliments durs et cuits tout en réduisant les taches d'eau, éliminant ainsi le besoin de prélavage. Il est associé aux technologies Dynamic Heat DryMC avec AutoVentDryMC, qui fait circuler l'air chaud et ouvre automatiquement la porte à la fin du cycle pour favoriser un séchage plus rapide et plus complet1.

Avec un cycle de lavage et de séchage d'une heure, le lave-vaisselle FlushFitMC de LG est conçu pour aider les Canadiens à passer moins de temps à nettoyer et plus de temps à profiter des moments quotidiens à la maison.

Le lave-vaisselle FlushFitMC de LG est en vente auprès de certains grands détaillants au Canada et sur LG.ca. Pour obtenir des renseignements plus détaillés, y compris les prix et la disponibilité, consultez le site LG.ca.

Méthodologie

LG a mandaté LG-One pour interroger 1 500 résidents adultes à travers le Canada entre le 27 et le 31 mars 2026. L'échantillon a été tiré du panel Web de Léger et pondéré en fonction de l'âge, du genre et de la région afin de refléter la population du Canada. La marge d'erreur était de ±2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de la fabrication, dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de trois unités commerciales : solutions d'électroménagers pour la maison, solutions médias et de divertissement et solutions écoénergétiques. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et à DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site LG.ca.

_________________________ 1 Comparativement aux lave-vaisselle de LG non dotés de la technologie Dynamic Heat DryMC.

SOURCE LG Electronics Canada

Personne-ressource pour les médias : LG Electronics Canada inc., Shari Balga, 647 261-3603, [email protected]