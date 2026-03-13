Découvrez les plus récentes innovations de LG en matière de qualité d'image et de son immersifs.

LG Electronics Canada annonce la disponibilité et les prix au Canada de sa gamme 2026 de téléviseurs OLED et de LG Sound Suite, incluant les séries LG OLED evo G6 et LG OLED evo C6, ainsi que le nouveau système audio LG Sound Suite.

La gamme 2026 est dotée des plus récentes technologies d'affichage et d'intelligence artificielle de LG, dont le processeur IA Alpha 11 de troisième génération, la technologie de couleurs très lumineuses, le mode ultralumineux suprême et la plateforme webOS 26 de nouvelle génération.

Le système Sound Suite de LG est le premier système audio au monde à bénéficier de la technologie Dolby Atmos FlexConnect, qui permet une configuration flexible des haut-parleurs sans fil et transmet un son spatial immersif conçu pour se jumeler facilement aux téléviseurs haut de gamme de LG.

La série OLED evo G6 de LG est offerte à un PDSF de 2 999,99 $ CA, et la série OLED evo C6 à 1 699,99 $ CA, tandis que les composants du système Sound Suite sont offerts à partir de 399,99 $ CA.

Les téléviseurs sont offerts en précommande au Canada du 13 au 26 mars 2026 sur LG.ca et auprès de certains partenaires détaillants, dont Best Buy, Costco, Amazon, Visions, The Brick et Meubles Léon. La gamme LG Sound Suite peut être achetée directement sur LG.ca et auprès de certains détaillants.

TORONTO, le 13 mars 2026 /CNW/ - Dévoilée récemment au CES 2026, LG Electronics Canada (LG) est heureuse d'annoncer la disponibilité en précommande au Canada de modèles clés de sa gamme 2026 de divertissement à domicile. Forte de 13 années de leadership dans la technologie OLED1, la gamme de téléviseurs 2026 comprend les séries LG OLED evo G6 et LG OLED evo C6. Complétant l'expérience de divertissement à domicile avec un son immersif alimenté par l'IA, la gamme LG Sound Suite 2026 sera également offerte au Canada. Les modèles LG Wallpaper W6 et LG StanbyME 2 seront annoncés à une date ultérieure.

Téléviseurs OLED evo G6 de LG

Offrant une qualité d'image spectaculaire, prête pour les pièces lumineuses, et une IA de nouvelle génération pour une expérience personnalisée plus intelligente, la toute nouvelle série LG OLED evo G6 intègre la plus récente technologie Hyper Radiant Colour de LG, offrant une qualité d'image exceptionnelle. Elle combine la technologie Brightness Booster, Perfect Black2 et Perfect Colour3, alimentées par le plus récent processeur Alpha 11 AI Processor Gen3. Le résultat est la meilleure qualité d'image jamais offerte par LG, donnant vie aux films, aux sports et aux jeux avec un réalisme, une profondeur et une vivacité saisissants. Des reflets éclatants aux noirs profonds et authentiques, chaque scène apparaît plus riche, plus nette et plus réaliste. Brightness Booster Ultimate produit des images jusqu'à 3,9 fois plus lumineuses4, pour une qualité d'image lumineuse et à contraste élevé, sans éblouissement ni reflets, grâce à 8,3 millions de pixels auto-éclairés.

La série OLED evo G6 de LG offre une expérience utilisateur personnalisée et pratique et diminue le temps de recherche grâce à la plateforme intelligente de nouvelle génération webOS 26 de LG et les capacités de l'IA. Elle prend également en charge le FILMMAKER MODEMC (mode Cinéaste) avec compensation de la lumière ambiante, qui permet aux utilisateurs de visionner les films dans le format conçu par les réalisateurs, ainsi que la technologie Dolby VisionMC pour des couleurs extraordinaires et la technologie Dolby AtmosMD5 pour un son ambiophonique immersif. La série OLED evo G6 de LG offre également une plus grande tranquillité d'esprit puisqu'elle est assortie d'une garantie de cinq ans pour le panneau.

La série OLED evo G6 est offerte en quatre tailles d'écran (55/65/77/83 pouces), à un PDSF de 2 999,99 $ CA. Le modèle de 97 pouces sera mis en vente à une date ultérieure.

Série OLED evo C6 de LG

La série OLED evo C6, qui fait partie de la série de téléviseurs OLED la plus vendue de LG, est plus performante que jamais. Alimentée par le processeur IA Alpha 11 de troisième génération pour une expérience plus intelligente et personnalisée, et parfaite pour les pièces lumineuses, la série OLED evo C6 de LG produit des noirs parfaits6, quel que soit l'éclairage, ainsi que des couleurs parfaites7 grâce aux technologies d'affichage les plus récentes. La technologie de couleurs très lumineuses est offerte exclusivement sur les modèles de 77 et 83 pouces. Dotée de 8,3 millions de pixels auto-éclairés, la série OLED evo C6 de LG offre une qualité d'image époustouflante.

L'apprentissage en profondeur assisté par l'IA analyse les préférences de visionnement des utilisateurs pour choisir les meilleurs paramètres d'image et de son en fonction du contenu. Cette série prend également en charge la technologie Dolby VisionMD, la technologie Dolby AtmosMD8 et le FILMMAKER MODEMC (mode Cinéaste) pour une expérience visuelle cinématographique et précise. Les joueurs aimeront les caractéristiques telles que le temps de réponse de 0,1 ms et le taux de rafraîchissement natif de 120 Hz, avec un TRV pouvant atteindre 165 Hz pour les jeux sur ordinateur et quatre entrées HDMI 2.1. La série OLED evo C6 est offerte en précommande en six tailles d'écran (42/48/55/65/77/83 pouces) à un PDSF de 1 699,99 $ CA.

Sound Suite IA de LG

Présenté pour la première fois au CES 2026, le système Sound Suite de LG transforme le divertissement à domicile. Ce système audio spatial haut de gamme est le premier système audio au monde alimenté par la technologie Dolby Atmos FlexConnect9. Le système Sound Suite de LG fonctionne parfaitement avec les téléviseurs haut de gamme de LG, ce qui permet aux utilisateurs de jumeler n'importe lequel de ses composants sans fil - y compris les haut-parleurs ambiophoniques M7 et M5 et le caisson de basses W7 - avec ou sans la barre de son H7, pour un total de 27 configurations possibles. Cette flexibilité permet aux utilisateurs de créer l'installation parfaite pour leur espace, qu'il s'agisse d'une petite configuration pour commencer ou d'un cinéma maison complet à 13.1.7 canaux.

H7 - Barre de son sans fil du système Sound Suite

La barre de son H7 est la barre de son la plus novatrice de LG à ce jour. Elle est dotée du processeur IA Alpha 11 de troisième génération, le processeur le plus puissant de LG. La fonctionnalité Calibration de la pièce professionnelle et les moteurs de haut-parleur Peerless haut de gamme garantissent une immersion totale, avec douze moteurs de haut-parleur et huit récupérateurs passifs. La technologie Sound Follow optimise le son selon l'emplacement des utilisateurs. Le PDSF est de 1 299,99 $ CA.

M7 - Haut-parleur sans fil du système Sound Suite

Profitez d'une expérience cinématographique plus riche grâce à des haut-parleurs sans fil conçus pour s'intégrer harmonieusement à votre intérieur. Les trois moteurs de haut-parleur pleine gamme et le caisson de basses conçus par Peerless et alimentés par la technologie Dolby Atmos FlexConnect permettent à l'utilisateur de placer les haut-parleurs n'importe où, puisqu'ils optimisent l'expérience d'écoute de façon intelligente en fonction de l'emplacement et de la disposition de la pièce. Les utilisateurs peuvent diffuser en continu du contenu de haute qualité sans perte par le Wi-Fi à partir de n'importe quel appareil au moyen de l'application LG ThinQ. Le PDSF est de 599,99 $ CA.

M5 - Haut-parleur sans fil du système Sound Suite

Conçu pour s'intégrer harmonieusement dans votre décor, le haut-parleur sans fil M5 du système Sound Suite offre un son immersif de qualité supérieure et présente un profil élégant et minimaliste. Doté des technologies Dolby Atmos FlexConnect et Calibration de la pièce professionnelle, le haut-parleur M5 représente la nouvelle génération de son connecté. Le PDSF est de 399,99$ CA.

W7 - Caisson de basses sans fil du système Sound Suite

Le caisson de basses W7 du système Sound Suite de LG présente une conception polyvalente qui permet de le placer à la verticale ou à l'horizontale. Il est doté d'un moteur de haut-parleur Peerless de 8 pouces qui produit des basses très profondes, jusqu'à 25,9 Hz, qui remplissent la pièce. Conçu pour se connecter sans fil aux téléviseurs haut de gamme de LG, le caisson de basses W7 élargit la configuration audio sans effort pour transformer n'importe quel espace en expérience cinématographique immersive. Le PDSF est de 899,99$ CA.

Disponibilité

Ces téléviseurs sont offerts en précommande entre le 13 et le 26 mars 2026 sur le site LG.ca et auprès de certains détaillants partenaires, dont Best Buy, Costco, Amazon, Visions, Brick et Meubles Léon. La gamme LG Sound Suite est offerte à l'achat directement sur LG.ca et auprès de certains détaillants.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de la fabrication, dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de trois unités commerciales : solutions d'électroménagers pour la maison, solutions médias et de divertissement et solutions écoénergétiques. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et à DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site LG.ca.

