SÉOUL, South Korea, le 28 déc. 2023 /CNW/ - La nouvelle gamme de moniteurs intelligents LG MyView de LG Electronics (LG) sera dévoilée lors du CES 2024. Conçu pour la productivité et le divertissement, chaque moniteur est équipé de la plateforme populaire webOS et offre une variété de fonctions conviviales et d'options de connectivité. La marque LG MyView, qui fera ses débuts en 2024, communique l'expérience utilisateur personnalisée offerte par les moniteurs intelligents haut de gamme de l'entreprise.

Les moniteurs intelligents LG MyView permettent aux utilisateurs de diffuser du contenu, d'écouter de la musique et de travailler à distance sans avoir à se connecter à un PC. Les nouveaux modèles de 2024 - y compris le modèle 32SR85U, récipiendaire du Prix de l'innovation du CES - sont équipés d'écrans IPS 4K de LG qui offrent une qualité d'image impressionnante. Grâce à la plateforme webOS, les derniers moniteurs intelligents de LG bénéficient d'une interface intuitive, d'une expérience utilisateur personnalisée et d'un large choix d'applications. Pour plaire à tous les goûts, certains modèles LG MyView sont offerts dans une variété de couleurs, notamment blanc, beige doux, rose coton et vert coton1.

Dotés de panneaux IPS 4K (3 840 x 2 160) de 31,5 pouces, les nouveaux écrans LG MyView (modèles 32SR85U, 32SR83U et 32SR70U) relèvent la barre de la qualité d'image dans la catégorie des moniteurs intelligents. Ils présentent un format mince et une conception pratiquement sans bordure sur trois côtés pour améliorer l'expérience visuelle et économiser de l'espace. Les modèles 32SR85U et 32SR83U sont équipés d'un pied réglable à découpe circulaire, tandis que le modèle 32SR70U est doté d'une base à profil bas pour une apparence compacte et élégante. Le modèle 32SR85U a reçu le prix de l'innovation CES 2024, le prix Red Dot Design 2023 et le prix iF design 2023.

Grâce à la plateforme webOS 23 intégrée, LG MyView prend en charge le travail à distance et le divertissement à domicile, en offrant l'accès à un catalogue vaste et croissant de services de diffusion en continu populaires, de programmes de productivité tels que Microsoft 365 et le calendrier Google, ainsi qu'une compatibilité avec AirPlay 2 et Miracast pour la mise en miroir sans fil de l'écran2. Le Wi-Fi et le Bluetooth intégrés permettent de se connecter à Internet et à des périphériques compatibles. Le modèle 32SR85U peut être associé à une webcam à pleine HD (1 920 x 1 080) amovible3, idéale pour les vidéoconférences et les applications interactives.

YS Lee, vice-président et directeur de l'unité d'affaires informatique de LG de la société de solutions d'affaires de LG Electronics, a déclaré : « Les moniteurs intelligents LG MyView offrent une excellente qualité d'image, la commodité de la plateforme webOS avec une connectivité sans fil, une conception élégante et bien plus encore. Nos moniteurs de style de vie personnalisés peuvent répondre aux besoins individuels de chaque client et leur offrir une expérience d'utilisation supérieure, qu'ils regardent du contenu, travaillent ou fassent de l'exercice ».

Les derniers modèles de moniteurs intelligents LG MyView seront présentés au kiosque de LG lors du CES 2024 à Las Vegas du 9 au 12 janvier.

À propos de la société de solutions d'affaires de LG Electronics

La société de solutions d'affaires de LG Electronics est une partenaire de confiance qui offre des solutions et des produits novateurs à diverses industries à l'échelle mondiale. Grâce à son portefeuille d'offres uniques allant de l'affichage OLED et à DEL à la pointe de l'industrie, le nom de LG est connu dans le monde entier. Les solutions informatiques de LG incluent les moniteurs professionnels, les ordinateurs portables, les projecteurs, les appareils infonuagiques, les écrans médicaux et les robots commerciaux, tous conçus pour maximiser l'efficacité au travail et offrir à ses clients des produits de grande valeur. Pour en savoir davantage sur les solutions d'affaires de LG, veuillez visiter le site www.LG.com/b2b.

1 Les options offertes peuvent varier selon le modèle et le pays. 2 Les programmes de productivité nécessitent un abonnement. 3 Vendue séparément.





