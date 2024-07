Les plus récents ajouts à la gamme d'électroménagers de LG visent à aider les Canadiens à adopter un mode de vie plus écoénergétique.

TORONTO, le 18 juill. 2024 /CNW/ - LG Electronics Canada inc. (LG) est ravie d'annoncer que les plus récents ajouts à sa gamme d'électroménagers sont maintenant offerts au Canada. En mettant l'accent sur l'électrification et en aidant les consommateurs à utiliser plus souvent de l'énergie provenant de sources renouvelables, la nouvelle gamme de LG propose des solutions de lessive dotées d'une technologie de thermopompe de pointe ainsi que des électroménagers pour la cuisine homologués ENERGY STARMD.

Les derniers appareils ménagers de LG - notamment le WashCombo MC, le WashTower de 27 po avec technologie de pompe à chaleur et la cuisinière à induction encastrable de LG - aident les Canadiens à adopter un mode de vie plus plus écoénergétique. (Groupe CNW/LG Electronics Canada) Les derniers appareils ménagers de LG - notamment le WashCombo MC, le WashTower de 27 po avec technologie de pompe à chaleur et la cuisinière à induction encastrable de LG - aident les Canadiens à adopter un mode de vie plus plus écoénergétique. (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Une révolution pour les journées de lessive

Grâce à la technologie de thermopompe à onduleurMC de LG, vous profiterez d'un fonctionnement silencieux et de la plus grande efficacité énergétique de tous les ensembles laveuse-sécheuse offerts sur le marché tout en consommant jusqu'à 60 % moins d'énergie à chaque brassée1. Cette technologie innovante se retrouve dans la nouvelle unité combinée WashComboMC de LG (WM6998HBA), qui révolutionne la journée de lessive grâce à sa conception tout-en-un et à sa capacité de laver et de sécher les vêtements dans un seul appareil en moins de deux heures2. Cette unité combinée de grande capacité (5,7 pi3) peut contenir plus de vêtements à chaque brassée pour vous aider à faire la lessive en moins de temps. Pour encore plus de commodité, le système ezDispenseMD distribue automatiquement la bonne quantité de détergent et d'assouplissant sans que vous ayez à le remplir vous-même, pour un maximum de 18 à 31 brassées3. Vous pouvez même recevoir des alertes sur votre téléphone intelligent grâce à l'application LG ThinQMD pour savoir quand il est temps de remplir le distributeur4. La technologie innovante de LG vous permet de faire votre lessive rapidement, facilement et à la perfection.

LG présente également la nouvelle WashTowerMC de 27 po (WKHC252HBA), dotée de la technologie de thermopompe de LG ainsi que de la technologie de séchage par thermopompe à double onduleur DirectDriveMD. Dotée du système de moteur à entraînement direct exclusif à LG, cette solution de lessive verticale sans évent offre une performance de lavage et de séchage des vêtements uniforme et des mouvements de culbutage précis qui prennent soin des tissus extrêmement fragiles. Vous profiterez d'un fonctionnement silencieux et d'une plus grande efficacité énergétique qu'avec les moteurs à courroies - aucune courroie, aucune poulie, ni aucun souci.

Une cuisson puissante et précise grâce à l'induction

En tant que première entreprise de l'industrie à respecter les nouvelles exigences ENERGY STARMD pour les appareils de cuisson électriques résidentiels, LG apporte l'innovation et l'efficacité énergétique à la cuisine, notamment avec la cuisinière à induction encastrable de LG certifiée ENERGY STAR (LSIL6332FE)5. Soutenant le passage de LG à l'électrification, ce modèle innovant renforcera vos habiletés en cuisine grâce à sa polyvalence tout-en-un et à son vaste éventail de fonctionnalités, y compris la technologie Air Fry, qui permet de cuisiner des plats parfaitement croustillants sans culpabilité, et la technologie UltraHeatMC de 3,9 kW, pour un chauffage rapide et un véritable mijotage. Ce modèle offre également une cuisson parfaite grâce au four ProBake ConvectionMD de LG, dont l'élément chauffant a été déplacé du bas du four vers l'arrière pour favoriser une cuisson uniforme, en particulier si vous utilisez plusieurs grilles dans le four.

La nouvelle gamme comprend également la surface de cuisson à induction de LG certifiée ENERGY STARMD (CBIH3013BE), qui offre un chauffage rapide, précis et réactif, pour vous permettre de faire bouillir et de mijoter des plats de façon ultra rapide, pour le plus grand plaisir du chef en vous. Comme chaque élément transfère instantanément la chaleur directement - et uniquement - à vos poêles et à vos casseroles, vous profitez de la technologie de diffusion de la chaleur et de cuisson la plus efficace sur le marché. La surface de cuisson en vitrocéramique, facile à nettoyer, peut accueillir des casseroles et des poêles de toutes tailles. Ses capteurs de détection automatique de la taille des casseroles permettent une cuisson plus uniforme. Et puisque la surface de cuisson reste froide, les gouttes et les éclaboussures n'y brûlent pas, ce qui facilite le nettoyage.

Construction de maisons plus durables

La nouvelle gamme d'électroménagers, qui comprend plusieurs nouveaux appareils écoénergétiques, témoigne de l'engagement permanent de LG envers l'innovation et l'efficacité énergétique. En faisant appel aux plus récentes technologies durables ainsi qu'à des fonctions intelligentes dans sa gamme d'électroménagers, LG souhaite aider les Canadiens à réduire leur empreinte sur l'environnement tout en profitant de solutions domestiques modernes et pratiques. Pour obtenir plus de renseignements sur la promesse « La vie est belle » de LG ainsi que sur les prix et la disponibilité de ces appareils innovants, veuillez consulter le site LG.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de la fabrication, dont les ventes représentent 68 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités commerciales : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.com/ca_fr.

____________________________ 1 Jusqu'à 60 % moins d'énergie par rapport aux sécheuses à évacuation de LG de taille similaire. L'ensemble le plus écoénergétique de l'industrie selon EnergyStar.gov (novembre 2023).

2 Selon des tests indépendants effectués avec une brassée DOE standard de 10 lb au cycle lavage et séchage avec la sécheuse en mode Économie d'énergie (octobre 2023). La durée du cycle peut varier en fonction du type et du poids de la brassée.

3 Selon des tests internes effectués avec un modèle comparable et des brassées de 9 à 13 lb en mode normal. Jusqu'à 18 brassées en utilisant le détergent et l'assouplissant et jusqu'à 31 brassées en utilisant les deux compartiments pour distribuer du détergent uniquement (mai 2020).

4 L'appareil doit être configuré pour être commandé à distance. Une connexion Wi-Fi et une application sont nécessaires. Les caractéristiques peuvent être modifiées. Consultez le site lg.com pour obtenir de plus amples détails et renseignements sur la protection de la vie privée.

5 Selon l'Environmental Protection Agency des États-Unis (novembre 2023).

SOURCE LG Electronics Canada

Personne-ressource pour les médias : LG Electronics Canada inc., Shari Balga, Cell. : 647 261-3603, [email protected]