Découvrez une nouvelle dimension esthétique à votre productivité avec le LG gram Style

TORONTO, le 13 juill. 2023 /CNW/ - LG Electronics Canada a annoncé aujourd'hui que le tout nouveau LG gram Style sera offert au Canada plus tard ce mois-ci. Dévoilé au CES 2023 et créé pour faire tourner les têtes, le LG gram Style offre une conception exquise avec les mêmes caractéristiques clés et la même fiabilité qui ont rendu le LG gram si populaire.

L’ordinateur portable LG gram Style allie puissantes performances et conception élégante pour permettre aux utilisateurs de travailler avec style. (Groupe CNW/LG Electronics Canada) L’ordinateur portable LG gram Style allie puissantes performances et conception élégante pour permettre aux utilisateurs de travailler avec style. (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Les ordinateurs portables LG gram Style, offerts en formats de 16 po et de 14 po (modèles 16Z90RS et 14Z90RS), ont été créés pour les personnes qui aiment exprimer leur style unique partout où elles vont. Le LG gram Style est doté d'une magnifique finition irisée, qui fait étinceler l'ordinateur portable et le fait changer de couleur sous l'effet de la lumière. Le souci du détail se poursuit à l'intérieur des nouveaux LG gram, où un pavé tactile texturé (haptique) « dissimulé » avec rétroéclairage à DEL s'illumine au toucher.

Dans le LG gram Style se cache beaucoup de puissance. Célébrant le dixième anniversaire d'innovation de la technologie OLED de LG, cet ordinateur portable est équipé de la technologie de pixels auto-éclairés la plus avancée de LG dans de superbes écrans OLED WQXGA+ de 16 et 14 pouces. L'écran antireflet et faible réflexion est doté d'une gamme de couleurs DCI P3 à 100 % et de la technologie VESA DisplayHDR 500 noir absolu pour offrir une résolution d'image exceptionnelle avec des détails réalistes et des niveaux de noir profonds et époustouflants.

Que ce soit pour visionner des films d'action en continu, éditer des projets vidéo à grande échelle ou simplement faire défiler des pages à la volée, vous pouvez tout faire avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz et un temps de réponse de 0,2 ms pour le modèle de 16 pouces. Cela signifie des transitions plus fluides pour une expérience de visionnement vraiment immersive.

Au-delà de l'esthétique, cet ordinateur portable comprend un processeur IntelMD CoreMC de 13e génération et un disque électronique (SSD) NVMeMC de 4e génération pour des performances fiables. Associée à un processeur puissant, la carte graphique IntelMD IrisMD Xe permet aux utilisateurs d'effectuer facilement plusieurs tâches à la fois. Vous pouvez accomplir ces tâches quotidiennes intensives, qu'il s'agisse de calculer des chiffres ou d'éditer un chef-d'œuvre, grâce à la puissance du processeur qui ne vous ralentira pas. Windows 11 a amélioré encore plus la performance avec des outils pour vous aider à travailler en multitâche, à penser, à créer et à établir des liens, le tout conçu de manière à rendre l'utilisation la plus simple et intuitive possible.

Pour les besoins de productivité en déplacement, le LG gram Style est équipé d'une pile longue durée (80 Wh sur le modèle de 16 po et 72 Wh sur le modèle de 14 po) qui génère de l'énergie à la demande pour le travail, le jeu, la créativité et le divertissement. Quelles que soient les conditions de l'environnement, cet ordinateur portable est prêt à relever le défi, ayant passé sept tests de durabilité de qualité militaire1, y compris les vibrations, les températures élevées ou basses, et plus encore. Le respect de ces normes de durabilité garantit la protection de l'ordinateur portable au quotidien.

Renforçant la portabilité et permettant aux utilisateurs d'emporter leurs accessoires partout où ils vont, le LG gram Style est doté de plusieurs ports, dont deux ThunderboltMC 42, USB 3.2, un casque d'écoute et des options d'emplacement pour carte micro-SD. La compatibilité ThunderboltMC 4 prend en charge le transfert de données ultra-rapide ainsi que les écrans d'une résolution allant jusqu'à 5 K.

En complément de l'esthétique et de la productivité, le LG gram Style ne fait aucun compromis sur la qualité audio grâce au Dolby Atmos, un format audio exclusif qui offre à votre LG gram Style le même son immersif à 360 degrés que celui que vous obtenez au cinéma. Cette fonction permet d'accentuer le son de la musique et des films pour une expérience de son ambiophonique immersif.

« Le LG gram Style est un mélange parfait d'élégance et de fonctionnalité, avec une finition élégante et irisée. L'ordinateur portable incarne la vision de LG "Innovation pour une vie meilleure" grâce à une conception ultra-mince et ultra-portable », déclare Ashley Audisho, directrice principale du marketing chez LG Electronics Canada. « Ce compagnon léger redéfinit le sens de la mobilité sans faille pour que vous puissiez travailler léger, travailler bien. »

Le LG gram Style est maintenant offert au Canada, à partir de 2 199,99 $ pour le modèle de 14 po. Pour obtenir de plus amples renseignements et pour acheter le LG gram Style, rendez-vous au lg.ca.

Caractéristiques techniques :



LG gram Style (16Z90RS) LG gram Style (14Z90RS) Taille de l'écran 16 po 14 po Écran WQXGA+ (3 200 x 2 000) OLED WQXGA+ (2 880 x 1 800) OLED Luminosité (typ.) 400 nits 400 nits Taux de rafraîchissement 120 Hz 90 Hz Poids 1 230 g 999 g Taille 355,1 x 241,3 x 15,9 mm 311,6 x 213,9 x 15,9 mm Pile 80 Wh 72 Wh Processeur Processeur IntelMD CoreMC de 13e génération Carte graphique Carte graphique Intel Iris Xe Mémoire 8 Go / 16 Go / 32 Go LPDDR5 Rangement 256 Go / 512 Go / 1 To (NVMeMC de 4e génération) Haut-parleurs 3,0 W x 2 2,0 W x 2 Durabilité MIL-STD-810H Port d'entrée / de sortie 2 x Thunderbolt 4, 1 x USB 3.1, Micro SD, H/P Logiciels LG Smart Assistant, LG Glance de MirametrixMD, PCmover Professional Caméra Web Caméra IR FHD

1Le LG gram a réussi sept tests MIL-STD-810H distincts de durabilité effectués par un laboratoire indépendant se conformant aux normes militaires des États-Unis (novembre 2022 - janvier 2023). Il a été soumis aux procédures suivantes dans le cadre des tests MIL-STD-810H : Méthode 500,6, Basse pression (altitude) (procédure I - Entreposage et méthode et procédure II - Fonctionnement); méthode 501,7, Température élevée (procédure I - Entreposage et procédure II - Fonctionnement); méthode 502,7, Basse température (procédure I - Entreposage et procédure II - Fonctionnement); méthode 514,8 - Vibration (procédure I). L'appareil peut ne pas fonctionner comme lors des tests dans toutes les conditions. Tests réalisés dans un environnement contrôlé. Ne reproduisez pas les tests.

2Câble Thunderbolt non inclus.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public, dont les ventes représentent 63 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités commerciales : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.ca.

SOURCE LG Electronics Canada

Renseignements: LG Electronics Canada inc., Shari Balga, Cell. : 647 261-3603, [email protected]