« Pour cette saison des fêtes, nous proposons un gage de notre héritage japonais au Canada avec l'emballage cadeau furoshiki conçu par Lexus - une façon unique et durable pour les Canadiens d'emballer leurs cadeaux des fêtes », déclare Martin Gilbert, directeur gestionnaire chez Lexus Canada. « L'emballage cadeau est un art qui joue un rôle clé dans le décor festif, et nous espérons que notre emballage furoshiki conçu par Lexus ajoutera une touche artisanale à la saison des fêtes. »

L'emballage cadeau furoshiki inspiré par Lexus se décline en deux modèles : la calandre trapézoïdale en sablier emblématique de Lexus et une palette de couleurs hivernales qui met en valeur la splendeur des véhicules Lexus. L'emballage cadeau furoshiki doit sa beauté à sa polyvalence : il peut servir d'écharpe ou encore de pièce décorative pour votre sac à main - et, grâce à de nombreuses techniques d'emballage uniques, on peut également l'utiliser pour emballer d'autres cadeaux de fête.

Juste à temps pour les fêtes, les Canadiens peuvent maintenant obtenir une édition limitée de l'emballage cadeau furoshiki inspiré par Lexus via les réseaux sociaux. Pour participer au concours, suivez @LexusCanada sur Instagram, interagissez avec le message du concours entre le 6 et le 9 décembre, dites-nous avec qui vous passerez les fêtes et incluez le mot-clic #LexusCraft. Vous trouverez toutes les modalités et conditions ici.

Lexus Canada est le distributeur canadien exclusif de voitures et de véhicules utilitaires sport de luxe Lexus par l'intermédiaire d'un réseau de vente et de service regroupant 39 concessionnaires d'un bout à l'autre du Canada. Les invités ont accès à une large gamme de véhicules de luxe et hautes performances qui comprend aujourd'hui 12 modèles au Canada, dont la plus grande gamme de véhicules hybrides de luxe au pays, avec 6 modèles. Inspirée par un design audacieux, des technologies intuitives et des performances de pointe, Lexus s'engage à offrir à ses invités des produits et services de la plus grande qualité et une expérience exceptionnelle. Les Lexus RX 350 et RX 450h sont construits à l'usine Sud primée de Toyota Motor Manufacturing Canada (TMMC), à Cambridge. Pour plus d'information sur les produits Lexus et la conquête de la perfection Lexus, visitez le www.lexus.ca.

