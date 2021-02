OTTAWA, ON, le 22 févr. 2021 /CNW/ - Demain marquera le cinquième Jour annuel de l'agriculture canadienne. La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, se joindra aux agriculteurs, aux éleveurs, aux transformateurs alimentaires, aux chefs de file du secteur et aux jeunes pour lever une fourchette aux aliments que nous aimons et aux gens qui les produisent.

La célébration de cette année, dont le thème est « Levons notre fourchette à l'agriculture canadienne », est axée sur le renforcement de la relation entre les consommateurs et les producteurs qui partagent un amour et une appréciation communs pour les aliments cultivés localement.

Dans le cadre du Jour de l'agriculture canadienne, la ministre Bibeau prononcera le discours d'ouverture à l'événement virtuel organisé par L'agriculture, plus que jamais.

Avant la tenue de l'événement, la ministre Bibeau et le premier ministre Justin Trudeau ont participé à des visites virtuelles d'exploitations agricoles avec Kelly Smith-Fraser, propriétaire de Nuhaven Cattle Company, près de Pine Lake, en Alberta, et Sylvain Terrault, président et directeur général d'Hydroserre Mirabel, un complexe de serres produisant des concombres et des poivrons à Sainte-Clotilde-de-Châteauguay, au Québec.

Malgré les défis que pose la pandémie de COVID-19, les producteurs et productrices comme Mme Smith-Fraser et M. Terrault travaillent sans relâche pour s'assurer que les Canadiens continuent d'avoir accès à des produits de grande qualité sur les tablettes d'épicerie et dans leurs assiettes.

Les producteurs et les transformateurs alimentaires du Canada jouent également un rôle important pour soutenir les communautés et aider les personnes dans le besoin en donnant des quantités importantes de viande, de produits laitiers et de fruits et légumes produits localement aux banques alimentaires et aux organismes de récupération d'aliments partout au pays.

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada prend des mesures pour soutenir les producteurs et les entreprises alimentaires au moyen de programmes qui les aident à assurer la prospérité, la durabilité et la croissance de leur entreprise. Les mesures prises pendant la pandémie comprennent la création du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes et l'affectation de plus de 200 millions de dollars pour des programmes de sécurité d'urgence qui aident les agriculteurs et les transformateurs alimentaires à poursuivre leurs activités et à protéger leurs travailleurs.

« Aujourd'hui, célébrons nos productrices et producteurs locaux et tous ceux qui travaillent fort pour que nos épiceries soient remplies d'aliments canadiens de qualité. Les agriculteurs ainsi que tous les travailleurs du secteur alimentaire au Canada ont réussi malgré tous les défis engendrés par la COVID-19. Comme nous félicitons les travailleurs de la santé pour leurs efforts héroïques, j'encourage tout le monde à montrer votre soutien et votre appréciation pour nos productrices et producteurs locaux également. Nos agriculteurs et agricultrices se soucient profondément de leur terre, de leurs animaux et sont très fier-e-s de ce qu'ils et elles font. L'agriculture crée des millions d'emplois au Canada et constitue un puissant moteur de l'économie et un élément vital pour nos communautés rurales. L'agriculture offre à nos jeunes des carrières dynamiques et enrichissantes, y compris des emplois dans le domaine des sciences et d'autres domaines avancés sur le plan technologique. À l'occasion de la Journée de l'agriculture du Canada, on dit MERCI!»

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Le Jour de l'agriculture canadienne est une initiative dirigée par L'agriculture, plus que jamais.

l'agriculture canadienne est une initiative dirigée par L'agriculture, plus que jamais. Le Jour de l'agriculture canadienne réunit des personnes travaillant en agriculture, en alimentation et en agroalimentaire pour discuter de la façon dont l'industrie peut continuer d'être un fournisseur mondial de produits alimentaires. Cette année, les discussions porteront également sur la façon dont le secteur de l'agriculture peut contribuer à la reprise économique du pays à la suite de la pandémie de COVID-19.

l'agriculture canadienne réunit des personnes travaillant en agriculture, en alimentation et en agroalimentaire pour discuter de la façon dont l'industrie peut continuer d'être un fournisseur mondial de produits alimentaires. Cette année, les discussions porteront également sur la façon dont le secteur de l'agriculture peut contribuer à la reprise économique du pays à la suite de la pandémie de COVID-19. Le secteur agricole contribue de façon importante à l'économie canadienne et représente un emploi sur huit au Canada . De janvier à décembre 2020, les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer ont augmenté de 10,4 %, pour s'élever à près de 74 milliards de dollars, comparativement à 67 milliards de dollars pour la même période l'an dernier. Les exportations de produits agroalimentaires à elles seules ont augmenté de 13,4 % durant cette période par rapport à 2019.

. De janvier à décembre 2020, les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer ont augmenté de 10,4 %, pour s'élever à près de 74 milliards de dollars, comparativement à 67 milliards de dollars pour la même période l'an dernier. Les exportations de produits agroalimentaires à elles seules ont augmenté de 13,4 % durant cette période par rapport à 2019. Financement agricole Canada (FAC) a récemment publié les résultats du sondage concernant l'achat d'aliments canadiens pendant la pandémie de COVID-19. Le sondage a eu lieu du 8 au 12 janvier 2021 auprès de 2 000 Canadiens.

(FAC) a récemment publié les résultats du sondage concernant l'achat d'aliments canadiens pendant la pandémie de COVID-19. Le sondage a eu lieu du 8 au 12 janvier 2021 auprès de 2 000 Canadiens. Lorsqu'on leur a demandé si leur comportement avait changé depuis le début de la pandémie, environ six personnes sur dix (58 %) ont dit qu'elles étaient maintenant plus susceptibles d'acheter des aliments produits ou cultivés au Canada , 56 % des répondants ont affirmé être plus susceptibles de chercher des aliments produits ou cultivés au Canada en faisant leurs courses, et 50 % des gens ont indiqué être plus susceptibles de penser à la façon dont leurs aliments sont cultivés.

, 56 % des répondants ont affirmé être plus susceptibles de chercher des aliments produits ou cultivés au en faisant leurs courses, et 50 % des gens ont indiqué être plus susceptibles de penser à la façon dont leurs aliments sont cultivés.

Huit Canadiens sur dix pensent que le système alimentaire et le secteur agricole du Canada ont bien réagi à la pandémie.

ont bien réagi à la pandémie.

La plupart des répondants (94 %) appuient fortement le secteur agricole canadien et 91 % sont d'avis que les agriculteurs canadiens ne sont pas appréciés à leur juste valeur.

