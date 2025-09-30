LONGUEUIL, QC, le 30 sept. 2025 /CNW/ - La Ville de Longueuil lève son avis d'ébullition préventif pour l'arrondissement de Greenfield Park et le secteur Le Moyne, à Longueuil, ainsi que pour les villes de Brossard et de Saint-Lambert, alors que les résultats des récentes analyses prélevées sur le réseau sont conformes. Les citoyennes et les citoyens visés par cet avis n'ont donc plus besoin de faire bouillir l'eau avant de la consommer.

Cet avis d'ébullition préventif avait été émis en raison de travaux de modernisation planifiés à l'usine de traitement d'eau potable Le Royer.

Quoi faire après la levée d'un avis d'ébullition préventif?

Une fois l'avis d'ébullition préventif levé, il n'y a pas de mesures particulières à prendre. L'eau demeure propre à la consommation. Toutefois, les précautions suivantes peuvent être prises, telles que mentionnées sur le site web d'Urgence Québec :

Faire couler l'eau de tous les robinets d'eau froide quelques minutes. Suivre la même procédure pour les fontaines et abreuvoirs, s'il y a lieu;

Vider, laver et désinfecter les machines à glace;

Purger les robinets extérieurs;

Dans le cas d'un appareil de traitement de l'eau, vérifier les mesures à prendre auprès du fabricant.

Rappel des travaux planifiés à l'usine d'eau potable Le Royer

Une première phase préparatoire a été complétée en vue de travaux à l'usine d'eau potable Le Royer, située sur la rue Riverside à Saint-Lambert. Celle-ci consistait à faire des essais pour valider la procédure de remplacement de vannes majeures et d'un instrument de mesure de débit afin de planifier la deuxième phase de travaux qui aura lieu ultérieurement. Ces interventions sont requises pour assurer la fiabilité de l'approvisionnement en eau potable pour les secteurs desservis par l'usine Le Royer en plus de répondre aux exigences demandées par le gouvernement du Québec, dans le cadre de la Stratégie d'économie d'eau potable.

Pour plus d'information sur les travaux à l'usine d'eau potable Le Royer, les citoyennes et citoyens peuvent consulter la page Web dédiée au projet.

Inscrivez-vous aux alertes du système automatisé de la Ville

La Ville de Longueuil invite les citoyennes et les citoyens à s'inscrire aux messages d'alerte automatisés au longueuil.quebec/alerte. Il est recommandé de s'inscrire à plus d'un moyen de diffusion afin d'être rejoint le plus rapidement possible.

SOURCE Ville de Longueuil

Source : Direction des communications et de l'expérience citoyenne, Ville de Longueuil, Téléphone : 450 463-7270, [email protected], longueuil.quebec